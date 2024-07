Lewica przedstawi swój projekt zmian w składce zdrowotnej, który zakłada wprowadzenie podatku na poziomie 9%, w najbliższych dniach, wynika z wypowiedzi wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Jednocześnie wicepremier zadeklarował gotowość do rozmów na ten temat.

Projekt zakłada objęcie tym podatkiem także płatników CIT-u.

„My mówimy o reorganizacji systemu, to znaczy: nie tylko o tym, że będziemy mieli nowy podatek, bo ten podatek nie zmienia sytuacji, tylko ją stabilizuje; to nie jest więcej niż 9%, bo to jest 9%. I jest pytanie: kto się powinien do tego dokładać. Według nas, powinni się dokładać wszyscy, którzy z ochrony zdrowia korzystają” – powiedział Gawkowski w radiu Zet.

Doprecyzował, że podatek objąłby też przedsiębiorców – płatników CIT, którzy płaciliby również 9%.

Na pytanie, kiedy Lewica przedstawi własny projekt, wicepremier odpowiedział: „Już teraz, to są dni, ustawa jest gotowa, założenia są gotowe”.

Zadeklarował, że ugrupowanie jest gotowe do rozmów z koalicjantami na ten temat.

„My mówimy jesteśmy w stanie usiąść do rozmów. Chcemy rozmawiać. I przedłożymy propozycję panu ministrowi finansów i pani minister [zdrowia Izabeli] Leszczynie” – powiedział.

Do Sejmu wpłynął już projekt zmian w składce zdrowotnej autorstwa Polski 2050, po wakacjach – jak wynika z zapowiedzi – ma wpłynąć projekt rządowy. Jednocześnie złożenie własnego projektu zapowiedziało też Polskie Stronnictwo Ludowe.

Źródło: ISBnews