Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) nie wyklucza wzrostu liczby operatorów systemu kaucyjnego w przyszłości, ale nie spodziewa się by miało być ich więcej niż 10, wynika z wypowiedzi wiceminister Anity Sowińskiej. Dotychczas pozwolenia otrzymało pięciu operatorów.

„Zezwolenia wydaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, konkretnie Departament Instrumentów Środowiskowych. Operatorów jest pięciu. Natomiast nie wykluczamy, że w przyszłości dołączą do nich jacyś inni jeszcze operatorzy, ale trudno mi powiedzieć, jaka to będzie liczba. Nie spodziewam się więcej niż 10, ale ustawa nie mówi o jakiejś maksymalnej liczbie” – powiedziała Sowińska podczas senackiej debaty.

„Ale, oczywiście, kryteria [udzielania zezwoleń] są bardzo wyśrubowane. Także i Ministerstwo Klimatu i Środowiska daje sobie możliwość odebrania licencji, jeżeli operator nie wywiązuje się ze swoich obowiązków” – dodała.

Dotychczas zezwolenia otrzymały: Krajowy System Kaucyjny Zwrotka, „PolKa” Operator Systemu kaucyjnego Not For Profit, Eko-Operator oraz OK Operator System – po ponownym rozpatrzeniu z 29 sierpnia 2024 r. oraz Reselekt.

Źródło: ISBnews