Perspektywa obniżek stóp procentowych w Polsce może nadal sprawiać, że złoty będzie wykazywał tendencję do osłabienia wobec głównych walut, ocenił w rozmowie z ISBnews wicedyrektor Działu Analiz XTB Michał Stajniak.

„Polski złoty był jedną z silniejszych walut na rynku w 2024 roku, co było związane z dosyć jastrzębim stosunkiem do polityki monetarnej ze strony RPP i jednocześnie obserwowaliśmy obniżki stóp procentowych ze strony największych banków centralnych na świecie, czyli przede wszystkim Fed oraz EBC. Sytuacja się zmieniła i w tym momencie NBP wskazuje na to, że stopy procentowe mogą spaść już w marcu 2025 roku. To, kiedy tak naprawdę te stopy mogą być obniżone, będzie zależne od projekcji inflacyjnych. Najbliższa projekcja będzie znana w listopadzie, natomiast kolejna, oczywiście, w marcu. I to tak naprawdę ta marcowa projekcja będzie kluczowa pod względem tego, czy stopy procentowe będą mogły być obniżone już w marcu, czy będzie to w kolejnych miesiącach. Prof. Glapiński wskazywał na to, że kluczowe jest to, kiedy inflacja minie swój szczyt i w momencie, kiedy to się stanie, wtedy będzie możliwa obniżka stop procentowych” – powiedział ISBnews Stajniak.

Złoty traci na wartości od momentu zmiany nastawienia ze strony RPP, ale jest to również związane ze zmianą nastawienia rynku co do obniżek stop procentowych, czy to Fed czy również ze strony Europejskiego Banku Centralnego.

„Do końca tego roku oczekuje się, że Rezerwa Federalna może nie ściąć dwukrotnie stóp procentowych, więc to powoduje, że złoty traci w stosunku do USD. Jeszcze niedawno obserwowaliśmy parę USD/PLN w okolicach poziomu 3,80, a w tym momencie jest to już powyżej 4 zł. Istnieje duże prawdopodobieństwo tego, że dalsza dosyć gołębia retoryka ze strony Rady Polityki Pieniężnej może doprowadzić do tego, że w przyszłym roku w momencie tego, kiedy pierwszej obniżki, za USD możemy płacić nawet już w okolicach 4,10-4,15, ale będzie to również związane z tym, co ostatecznie zrobi Fed” – dodał wicedyrektor.

Na początku października prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński powiedział podczas konferencji prasowej, że po marcowej projekcji inflacyjnej NBP – jeśli inflacja ustabilizuje się, chociaż na wysokim poziomie – RPP może przystąpić do dyskusji o obniżkach stóp procentowych.

W październikowym wywiadzie dla ISBnews członek RPP Henryk Wnorowski powiedział, że przestrzeń do obniżek stóp procentowych pojawi się na przełomie I i II kw. 2025 r., w kwietniu, gdy inflacja konsumencka minie swój szczyt, a marcowa projekcja będzie pokazywać jej trwały trend spadkowy. Z kolei Iwona Duda powiedziała w rozmowie z ISBnews, że początek dyskusji o luzowaniu monetarnym nastąpi prawdopodobnie w marcu przyszłego roku, a tempo, jak i skala przyszłorocznych cięć stóp procentowych powinny być wyważone i stopniowe. Ludwik Kotecki oceniał w rozmowie z ISBnews, że pierwsza istotna dyskusja o obniżkach stóp procentowych pojawi się najwcześniej w marcu.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

Źródło: ISBnews