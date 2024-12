Polska planuje podpisanie umowy z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią dla czwartej edycji Funduszy Norweskich i EOG w I połowie 2025 roku, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). W ramach Funduszy dla Polski na lata 2021-2028 jest przewidziana alokacja w kwocie blisko 925,9 mln euro.

„Rok 2024 i 2025 to czas przygotowań do nowej perspektywy Mechanizmów Finansowych. Negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią zakończono w grudniu 2023 roku, a Memorandum of Understanding – umowa międzynarodowa pomiędzy Polską a tymi trzema państwami – dla czwartej edycji ma być podpisane w pierwszej połowie 2025 roku” – wskazano w komunikacie.

W czerwcu br. Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na to, by Komisja Europejska podpisała umowy z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie czwartej edycji Funduszy Norweskich i EOG. Komisja Europejska podpisała te umowy we wrześniu br.

Z Funduszy Norweskich i EOG na lata 2021-2028 skorzystają następujące kraje: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Państwa-beneficjenci będą mogły przeznaczyć pieniądze na ogólne priorytety:

– zielona transformacja Europy,

– demokracja, praworządność i prawa człowieka,

– włączenie społeczne i odporność.

Źródło: ISBnews