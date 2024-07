Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że „Strategia dla ciepłownictwa do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku” będzie gotowa do końca 2024 r., poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska.

„Przewidujemy, że do końca 2024 roku dokument będzie gotowy, w tym dogłębnie skonsultowany z interesariuszami, z którymi już obecnie współpracujemy tworząc modele ciepłownicze ujęte w KPEiK” – napisała Zielińska w odpowiedzi na interpelację.

Opracowanie Strategii jest jednym z priorytetów ministerstwa. Jej głównym zadaniem będzie operacjonalizacja wkładu sektora ciepłownictwa do nowych celów klimatycznych wynikających z aktualizowanego Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu, podkreśliła

Poinformowała też, że aktualizacja KPEiK jest w zaawansowanej fazie analitycznej i w najbliższym czasie otrzymane wyniki zostaną poddane konsultacjom publicznym.

Źródło: ISBnews