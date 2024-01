Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 22-26 stycznia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telefonia: Najpopularniejszym rodzajem telefonu mobilnego w Polsce są smartfony, których posiadanie deklaruje 97% badanych, wynika z 50. edycji badania „Consumer Signals” firmy doradczej Deloitte. Wyniki ankiety pokazują także rosnącą powszechność technologii sieci 5G, umożliwiającej szybszą transmisję danych w porównaniu do sieci poprzednich generacji. Już co drugi polski użytkownik smartfona posiada urządzenie właśnie w technologii 5G.

Cyberbezpieczeństwo: Hakerzy atakują placówki finansowe w Polsce 160 razy dziennie, podała firma Check Point. Podkreśliła, że polski sektor bankowy to jeden z trzech celów najczęściej obieranych przez cyberprzestępców.

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) spadł do 9,4% w grudniu ub.r. z 11,7% przed miesiącem, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet spadła o 11% w ujęciu miesięcznym.

AI: Rok 2023 minął pod znakiem przełomów w dziedzinie sztucznej inteligencji (SI), a wraz z nimi ogromnych inwestycji w jej dalszy rozwój. W ciągu roku startupy zajmujące się rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji pozyskały 27 mld USD finansowania, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), powołując się na dane „Financial Times”.

Praca zdalna: Z danych udostępnionych na wniosek Grant Thornton przez Departament Planowania, Analiz i Statystyki w Głównym Inspektoracie Pracy w dniu 29 grudnia 2023 r. wynika, że od momentu wprowadzenia pracy zdalnej 7 kwietnia 2023 r. inspektorzy PIP zdążyli przeprowadzić 248 kontroli pod kątem prawidłowego wdrożenia pracy zdalnej przez pracodawców. W przypadku 149 kontroli, czyli w 60%, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaimplementowania przez pracodawców przepisów o pracy zdalnej w firmach. Brak uchybień inspektorzy odnotowali w przypadku 99 kontroli (40%). Wśród stwierdzonych nieprawidłowości znalazło się 7 wykroczeń. W stosunku do podmiotów, u których stwierdzono wykroczenia, zastosowano wyłącznie środki oddziaływania wychowawczego i nie nakładano kar grzywien.

Omnibus w e-sklepach: Konsumenci wciąż widzą spory kłopot z poprawnym stosowaniem unijnej dyrektywy Omnibus przez sklepy internetowe i sprawdzają autentyczność promocji w e-sklepach. Z badania UCE Research i Grupy BLIX wynika, że 69,8% konsumentów sprawdza, jaka faktycznie była najniższa cena danego towaru w konkretnym e-sklepie w ostatnich 30 dniach, a 22,4% ankietowanych nie dokonuje takiej weryfikacji. Z kolei 4,6% respondentów nie pamięta, czy ją przeprowadza. Z kolei 3,2% badanych nie korzysta z e-sklepów. Autorzy badania przypominają, że od roku dyrektywa Omnibus zobowiązuje polskich sprzedawców do podawania przy ofercie promocyjnej najniższej ceny danego produktu z okresu 30 dni poprzedzających ogłoszenie rabatu. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie 1042 dorosłych Polaków.

IT: Progress przedstawił przewidywania dotyczące branży IT w 2024 roku. Zdaniem ekspertów, nadchodzące miesiące przyniosą wzrost popularności wirtualnych asystentów oraz chatbotów. Narzędzia te zostaną wyposażone w zdolność wykrywania kontekstu i personalizacji stylu wypowiedzi. Eksperci Progress spodziewają się także: jeszcze większego rozpowszechnienia się pracy zdalnej; wzrostu popularyzacji metodyki ClickOps jako formy walki z luką kompetencyjną; większego nacisku na dbanie o psychiczny dobrostan pracowników.

Branża cyfrowa: Właściwe wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych kluczowe dla dalszego rozwoju rynku cyfrowego w Polsce. Implementacja unijnego Aktu o Usługach Cyfrowych do polskiego prawa będzie kluczowa dla przyszłości firm działających na krajowym rynku cyfrowym. Propozycje założeń przedstawione przez Ministerstwo Cyfryzacji w tym zakresie kierunkowo są właściwe – ocenia Związek Cyfrowa Polska, który reprezentuje branżę dostawców usług cyfrowych. Eksperci w opinii przesłanej do resortu ministra Krzysztofa Gawkowskiego akceptują m.in. wyznaczenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej do roli koordynatora do spraw usług cyfrowych i ochrony konsumentów. Podkreślają też istotną rolę zaufanych sygnalistów.

Startupy: Niemal połowa polskich startupów (47%) sprzedaje swoje produkty lub usługi za granicą, głównie w Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych. Co druga firma, która obecnie sprzedaje wyłącznie na polskim rynku, planuje rozpocząć ekspansję zagraniczną już w 2024 roku. Przedstawione dane są wynikiem badania przeprowadzonego przez PayPal i fundację Startup Hub Poland. W ramach raportu „Early-Stage Startup Index. Wyzwania w dobie transgraniczności”. „Polskie startupy są ambitne i chcą rozwijać się za granicą. Wejście na nowe rynki wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami. Badanie, które przeprowadziliśmy wspólnie ze Startup Hub Poland, pokazało, że wśród największych barier znajdują się m.in. kwestie regulacyjne oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań lokalnych klientów. Dla ponad 40% startupów problem stanowi także zarządzanie płatnościami. Z tego względu coraz częściej szukają one wsparcia ze strony zewnętrznych firm” – powiedział dyrektor generalny PayPal na Europę Środkowo-Wschodnią Marcin Glogowski.

E-commerce: Rynek zakupów za pośrednictwem mediów społecznościowych (z ang. „social commerce”) zyskuje coraz większe grono zwolenników także w Polsce. Badanie firmy doradczo-technologicznej Future Mind pokazuje, że 80% Polaków do 20 r.ż., twierdzi, iż zdarza im się zakupić produkt po poleceniu go przez inną osobę na grupie bądź forum w social mediach. Z kolei co szósty ankietowany z grupy wiekowej 15-20 lat deklaruje, że bycie częścią społeczności danej marki jest dla niego ważne.

Telco: Grupa Dell’Oro po raz czwarty z rzędu obniżyła prognozę rynku mobilnej sieci szkieletowej (MCN), głównie ze względu na spowolnienie wdrażania infrastruktury standalone (SA) 5G. Firma prognozuje, że w latach 2023–2028 CAGR sieci wielokanałowych wyniesie mniej niż 1%. Sektory, które mają przewodzić wzrostowi, obejmują wielodostępne przetwarzanie brzegowe (MEC) i 5G.

Automatyzacja: Według raportu „Co Polacy myślą o robotach” dotyczącego przyszłości rynku pracy. Publikacja została przygotowana przez HumanTech SWPS i IDEAS NCBR 68% badanych spodziewa się, że w wyniku robotyzacji zmniejszy się liczba miejsc pracy; znacznie chętniej widzielibyśmy robota w roli pomocniczej (kelner – 36%, sprzedawca – 34%) niż decyzyjnej (nauczyciel – 8%, lekarz – 6%); 37% Polaków mając do wyboru zatrudnienie do pracy robota, który będzie w niej równie dobry jak człowiek, ale tańszy, wybrałoby robota. Tyle samo respondentów postawiłoby na człowieka.

IT: Rok 2024 będzie dla pracodawców z branży IT rokiem dbania o wellbeing i work-life balance swoich pracowników, ocenia head of people operations w Dynatrace Ewa Szczepkowska. Dodała, że 2023 rok był dla branży rokiem masowych zwolnień. W tym roku pracownicy docenią stabilne zatrudnienie. „2024 to rok wyzwań stojących przed juniorami. Rywalizacja o stanowiska dla początkujących będzie na wysokim poziomie, a to z powodu braku ofert. Prognozy Just Join IT mówią, że w tym roku pojawi się ich kilkaset. Aby zapobiec wypaleniu zawodowemu, firmy będą rozwijać kompetencje miękkie swoich managerów” – powiedziała Szczepkowska.

E-commerce: Średnio 2 na 3 Polaków nadal nie zetknęło się z pojęciem handlu zautomatyzowanego – wskazują dane z raportu Adyen, w którym przeanalizowano aktualne potrzeby konsumentów. Z badania wynika min., że: ponad połowa konsumentów oczekuje, że automatyzacji w handlu będzie więcej – szczególnie na stacjach paliw, w kinach i restauracjach; 70% twierdzi, że automatyzacja ma poprawiać dostępność produktów dla mieszkańców wsi, a 63%, że ma wspierać seniorów w zakupach; według 59% automatyzacja ma znacznie ułatwiać zdobywanie informacji na temat produktu (składniki, pochodzenie, producent, opinie użytkowników).

E-commerce: 69,8% konsumentów sprawdza, jaka faktycznie była najniższa cena danego towaru w konkretnym e-sklepie w ostatnich 30 dniach. Natomiast 22,4% ankietowanych nie dokonuje takiej weryfikacji. Z kolei 4,6% respondentów nie pamięta, czy ją przeprowadza. Zaangażowanie w proces kontrolny wykazują głównie młode osoby, tj. w wieku 25-34 lat, z miesięcznym dochodem netto na poziomie 5000-6999 zł i z wyższym wykształceniem. Z kolei najczęściej pomijają ten proces seniorzy, a także Polacy nieujawniający swoich dochodów i legitymujący się średnim wykształceniem. Z powyższego zatem wynika, że konsumenci wciąż widzą spory kłopot z poprawnym stosowaniem unijnej dyrektywy Omnibus przez sklepy internetowe. Można też wnioskować, że klienci mają mocno ograniczone zaufanie do oferowanych akcji rabatowych.

Technologie: Senior Vice President CEEMETA, Dell Technologies Mohammed Amin wskazał, że w 2024 roku pierwsza fala projektów korporacyjnych GenAI dojrzeje, odsłaniając kluczowe aspekty tej technologii, które na wczesnych etapach nie były jeszcze w pełni zrozumiałe. W rozwoju GenAI ważną rolę odegrają także obliczenia kwantowe. W całym regionie CEEMETA model Zero Trust dojrzeje do etapu zdefiniowanych parametrów i certyfikatów, stając się konkretnym wyznacznikiem dla organizacji. Bezprecedensowy rozwój edge przyczyni się do rozwoju sieci 6G. Komputery przyszłości będą wyposażone w zaawansowane funkcje AI, takie jak rozpoznawanie mowy, przetwarzanie języka naturalnego i inteligentna automatyzacja. Przyszłe innowacje będą łączyć zaawansowaną technologię ze zrównoważonymi rozwiązaniami, zmieniając sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i wchodzimy w interakcje z innymi, wskazał menedżer firmy Dell.

Cyberbezpieczeństwo: Najważniejsze trendy w tym obszarze według ekspertów ComCERT, z Grupy Asseco to: profesjonalizacja grup przestępczych; ataki na łańcuchy dostaw; cyberprzestępcze R&D; kryptogiełdy celem ataków; rosnąca przepaść między wynagrodzeniami specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, a zarobkami cyberprzestępców.

Sieci: Zyxel Networks przewiduje, że 2024 będzie rokiem kolejnych innowacji w sieciach. Będzie to rok, w którym klienci dokonają poważnych i w wielu przypadkach potrzebnych inwestycji w modernizację technologii bezprzewodowych, poinformował Kevin Drinkall, dyrektor ds. marketingu i strategii GTM w regionie EMEA w Zyxel Networks, oceniając główne trendy w technologii sieciowej w nadchodzącym roku.

Zakłady wzajemne: Mimo, że PZPN zmienił sposób naliczania i wysokość opłaty za wykorzystywanie wyników rozgrywek piłkarskich po interwencji firm bukmacherskich w UOKiK, to – według operatorów – opłaty te nadal są na bardzo wysokim poziomie. „Opłaty są znacząco wygórowane i nieadekwatne do ekonomicznej wartości usług świadczonych przez PZPN na rzecz bukmacherów” – powiedział prezes Stowarzyszenia Graj Legalnie Zdzisław Kostrubała. Zaznaczył przy tym, że branża docenia działania UOKiK, dzięki któremu po latach batalii udało się częściowo obniżyć wysokość opłat ponoszonych przez bukmacherów, jednakże nadal kształtują się one na poziomie kilkukrotnie wyższym niż stawki stosowane na porównywalnych rynkach.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Ailleron: Otworzył biuro w Wiedniu i chce rozszerzyć swoją działalność na rynku DACH, co wynika z rosnącej liczby klientów zainteresowanych rozwojem oprogramowania i przyspieszeniem cyfrowym na rynku finansowym i leasingowym, podała spółka.

Scanway: Spółka, która jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wyprodukowanie teleskopu optycznego w ramach projektu EagleEye, przekazała teleskop do integracji z platformą satelitarną i otrzymał informację o pozytywnym przejściu testów funkcjonalnych, podała spółka. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Creotech Instruments (lider) i Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz jest współfinansowany ze środków NCBiR w ramach tzw. Szybkiej Ścieżki.

Asbis: Grupa zwiększyła powierzchnię magazynową, tym razem rozbudowując centrum dystrybucyjne w Dubaju. podała spółka. Asbis przeniósł się do nowej siedziby o powierzchni 8,2 tysięcy m2, w której znajdują się zarówno powierzchnie biurowe, jak i magazynowe. Grupa ma też możliwość zbudowania kolejnych 5 tys. m2 w tej lokalizacji, jeśli okaże się to konieczne.

Eurocash: Grupa z początkiem stycznia połączyła w jedną jednostkę swoje dwa kluczowe biznesy hurtowe – Eurocash Dystrybucja i Eurocash Cash & Carry – oraz zaczęła intensywnie inwestować w ceny w kanale cash & carry, podała spółka.

Play: Liczy na otrzymanie pozwoleń radiowych dla pasma C wydawanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) w najbliższych dniach, poinformowało ISBtech biuro prasowe operatora. Technicznie Play jest gotowy żeby uruchomić 5G.

Pointpack: Przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych w IV kw. ub.r. wyniosły ok. 35,65 mln zł, co stanowi wzrost o 83,8% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Asbis: Szacunkowe skonsolidowane przychody za grudzień ub.r. wyniosły ok. 328 mln USD i były o ok. 8% wyższe r/r (303 mln USD w grudniu 2022 r.), podała spółka. Oznacza to, że prognoza wyników finansowych na 2023 r. na poziomie przychodów została zrealizowana, podano.

Sygnis: Producent deeptechowego hardware’u, rozpoczyna realizację nowej strategii dla technologii. W 2024 roku spółka skoncentruje się na rozwoju urządzeń z flagowej linii DIW (Direct Ink Writing) i zwiększeniu ich sprzedaży, m.in. poprzez wejście do sektora przemysłowego oraz rozbudowę międzynarodowej sieci dystrybutorów. Jednocześnie Sygnis będzie kontynuował prace nad wykorzystaniem technologii druku z węgla szklistego, których celem jest zostanie producentem zaawansowanych komponentów na rosnący rynek elektroniki węglowej.

Cloud Technologies: Dostawca danych kontynuuje wzrost sprzedaży, mimo wysokiej bazy z 2022 r. W listopadzie 2023 r. spółka zwiększyła sprzedaż danych do kluczowych klientów o 10% r/r. Cloud Technologies efektywnie realizuje opartą o wzrost organiczny strategię rozwoju na lata 2023-2025. Uruchomiła też program Data Seed, w ramach którego poszukuje nowych obszarów zastosowania danych i autorskiej technologii, m.in. na potrzeby rozwoju systemów sztucznej inteligencji.

Zenith (Publicis Groupe): Elżbieta Tusień awansowała na stanowisko head of content strategy w zespole Growth Team agencji mediowej. Wraz ze swoim zespołem odpowiedzialna jest za planowanie i realizację kompleksowych strategii i aktywacji z zakresu marketingu treści i doświadczeń dla kluczowych klientów agencji.

BauWatch: Europejski dostawca usług mobilnego monitoringu wizyjnego w I kwartale 2024 roku wejdzie na polski rynek. W samym 2022 roku monitoring firmy pozwolił zapobiec 76 tys. prób włamań i zagrożeń na chronionych obiektach. Polska dołączy do państw takich jak Niemcy, Anglia, Włochy, Belgia, Francja czy Hiszpania, w których BauWatch świadczy swoje usługi.

Vertiv: Poinformował o zwiększeniu swojej wydajności produkcyjnej o ponad 100% od czasu przejęcia firm E&I Engineering oraz PowerBar Gulf w listopadzie 2021 r. Vertiv planuje dalsze zwiększanie możliwości produkcyjnych, aby podwoić je do końca 2025 r. Zaplanowana ekspansja umożliwi firmie obsługę rosnącego zapotrzebowania na infrastrukturę zasilania centrów danych, zwłaszcza w zakresie kolokacji i lokalizacji hiperskalowych, w tym aplikacji do obsługi sztucznej inteligencji oraz obliczeń o wysokiej wydajności.

OLX: Z przeprowadzonej analizy wynika, m. in., że: liczba ogłoszeń za statusem „używane” opublikowanych w 2023 r. na OLX wyniosła 36,7 mln, co stanowi 67% wszystkich wystawionych na sprzedaż rzeczy, najwięcej ogłoszeń o sprzedaży przedmiotów z drugiej ręki pojawiło się w kategoriach: Muzyka i Edukacja, Dla Dzieci, Moda, Elektronika oraz Dom i Ogród, w 2023 roku widoczna była mniejsza niż w latach ubiegłych liczba odpowiedzi na opublikowane oferty, w 2023 roku na ogłoszenia oferujące pracę dodatkową, opublikowane na OLX, odpowiedziało 3,4 mln osób; w ostatnich miesiącach roku po raz pierwszy od 8 miesięcy, wzrosło zainteresowanie noclegami na OLX.

Traficar: W 2023 roku firma udostępniająca współdzielone samochody w Polsce powiększyła swoją flotę niemal o 60%. Obecnie marka posiada już ponad 4 tys. pojazdów dopasowanych do różnych potrzeb swoich klientów. W ciągu ostatniego roku Traficar odnotował również wzrost liczby wynajmów dobowych o 13% w porównaniu do 2022 r., a aplikacja mobilna marki została zainstalowana na ponad milionie telefonów komórkowych. To tylko część sukcesów firmy, która jest już obecna w 28 miastach w całym kraju.

Universal Robots: Podsumował rok 2023, podczas którego firma rozszerzyła swoje portfolio produktowe o nowy model UR30 i przekroczyła liczbę 75 000 sprzedanych cobotów na całym świecie. Wg danych z raportu IFR udział robotów współpracujących w ogólnej liczbie robotów przemysłowych w latach 2018-2022 wzrósł z 4,4% do 9,9%, a więc ponad dwukrotnie. Polski przemysł również stawia na robotyzację. W roku 2022 sprzedano 3082 sztuki robotów a gęstość robotyzacji wzrosła z 63 do 71. Ciekawe przykłady wdrożeń robotów UR wystąpiły w sektorze automotive, np. w fabryce Stellantis w Tychach, czy przemyśle spożywczym w katowickim zakładzie marki Lipton. Roboty współpracujące z sukcesem wspierają także polskie MŚP. Firma Rumet, zlokalizowana w Ostrołęce, dzięki wdrożeniu 11 cobotów UR podniosła wydajność nawet do 300%, automatyzując obsługę maszyn CNC.

Owl Sentry: Polski startup opracował platformę opartą na sztucznej inteligencji, sieciach neuronowych i internecie rzeczy (IoT) do automatyzacja działań deratyzacyjnych w miastach. Firma jest już po programie pilotażowym z miastem Wrocław, przygotowuje się do podobnego z Houston. Startup został dofinansowany przez NCBiR, w tym miesiącu rozpoczął dostawy do pierwszych klientów (w Polsce, USA czy Holandii).

Sygnis: Producent deeptech hardware rozpoczyna realizację nowej strategii. W 2024 roku spółka skoncentruje się na rozwoju urządzeń z flagowej linii DIW (Direct Ink Writing) i zwiększeniu ich sprzedaży, m.in. poprzez wejście do sektora przemysłowego oraz rozbudowę międzynarodowej sieci dystrybutorów. Jednocześnie SYGNIS będzie kontynuował prace nad wykorzystaniem technologii druku z węgla szklistego, których celem jest zostanie producentem zaawansowanych komponentów na rosnący rynek elektroniki węglowej.

Mastercard: Otworzył nabór zgłoszeń do programu „Strive EU Innovation Fund”. Celem nowej inicjatywy Mastercard jest wsparcie rozwoju narzędzi, które pomogą europejskim mikroprzedsiębiorcom w ich cyfrowej transformacji. Do programu zostanie wybranych 20 projektów realizowanych w krajach Unii Europejskiej, które otrzymają bezzwrotne dotacje w wysokości do 500 000 euro, a także pomoc techniczną i mentoring, co pozwoli im przyspieszyć rozwój ich rozwiązań.

IS-Wireless: Uruchamia z Politechniką Białostocką pierwszy w Polsce Campusu 5G Network – Open RAN Lab, czyli prywatną sieć 5G uruchomioną w modelu otwartym na udostępnionych niedawno przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pasmach na sieci prywatne.

Europejska Rada Innowacji (EIC): Przekazała 20 mln euro na rzecz inicjatywy Seeds of Bravery, prowadzonej przez ogólnoeuropejskie konsorcjum pod wodzą FundingBox Accelerator, polskiej organizacji, która od ponad dziesięciu lat wspiera europejskie startupy w ramach projektów europejskich. Kwota zostanie przeznaczona na bezzwrotne dotacje dla 200 ukraińskich startupów, które zakwalifikują się do programu, a także na wsparcie w pozyskiwaniu nowych inwestycji, promowanie ukraińskich projektów, szkolenie ukraińskich przedsiębiorców i ułatwienie im wejścia na rynki międzynarodowe oraz integrację ukraińskiego ekosystemu innowacji z siecią europejską. „Dzięki projektowi Seeds of Bravery oferujemy nie tylko wsparcie finansowe. Zapewniamy platformę dla innowacji, współpracy i wzrostu. Te kompleksowe programy wsparcia mają na celu uwolnienie pełnego potencjału ukraińskich przedsiębiorców, pomagając im radzić sobie z wyzwaniami i wykorzystywać możliwości w europejskim ekosystemie innowacji” – powiedziała CEO FundingBox Accelerator oraz koordynatorka programu Seeds of Bravery Anna Dymowska.

Stuart: Według danych spółki, popyt na dostawy w wybrane dni stycznia 2024 był do 20% większy niż w 2023 roku. Tylko 1 stycznia kurierzy Stuart pokonali dystans przekraczający 10 tys. km. W minione święto Trzech Króli dostaw było o 17,26% więcej niż w zwykłą sobotę.

Northvolt: Producent ogniw i systemów bateryjnych wytwarzanych w sposób zrównoważony dla środowiska, podjął decyzję o utworzeniu w Gdańsku Centrum Skalowania Biznesu wraz z Centrum Badawczo-Rozwojowym w zakresie usług IT.

Samsung: Telewizory Samsung OLED w zaledwie 18 miesięcy po debiucie, w 2023 roku, znalazły się na 1. miejscu w Polsce pod względem wartościowym. Premiera telewizorów OLED z technologią kropki kwantowej odbyła się w maju 2022 roku. W 2023 roku seria telewizorów OLED stała się jeszcze bogatsza i obecnie obejmuje modele: S90C, S92C i S95C w rozmiarach przekątnych od 55″ do 77″. Według danych firmy Samsung telewizory OLED w Polsce w 2023 roku zostały liderem w swojej kategorii pod względem wartości sprzedanych telewizorów i osiągnęły 31% udziału w rynku.

Adlook: Firma technologiczna ogłosiła mianowanie Jakuba Kossuta na stanowisko globalnego wiceprezesa ds. strategii rozwoju nowych rynków (Global VP of Market Entry Strategy). W tej roli będzie nadzorował globalne inicjatywy rozwojowe i wspierał firmę, której produkty (m.in. dzięki algorytmom deep learning) pomagają markom, domom mediowym i agencjom zarządzać kampaniami reklamowymi efektywnie, oszczędnie i w sposób dostosowany do wymagań cookieless.

Deutche Telekom: Najcenniejsza marka w Europie, najcenniejsza marka telekomunikacyjna na świecie i dziewiąte miejsce w rankingu ogólnym – tak podsumowano wynik Grupy Deutsche Telekom, której częścią jest T-Mobile Polska, w opublikowanym raporcie Brand Finance Global 500. Co więcej, kolejny rok z rzędu Grupa DT poprawiła też wartość marki – obecnie wynosi ona 73,3 mld USD i jest wyższa o 17% w porównaniu z poprzednim rokiem, podał operator.

Cisco: Kontynuuje wysiłki na rzecz rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego poprzez współpracę badawczą z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

GIEŁDA, EMISJE, M&A

STS Holding: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła się na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) akcji Solar Company (z dniem 9 lutego 2024 r.) STS Holding (z dniem 7 lutego 2024 roku), podała Komisja.

QNA Technology: Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia działań mających na celu zmianę rynku notowań akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. W związku z powyższym zarząd zamierza zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie istniejących akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym.

TIM: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał warunkową zgodę na przejęcie przez wzywającego, czyli FEGA & Schmitt Elektrogroßhande z Grupy Würth, bezpośredniej kontroli nad TIM, podała spółka. Warunki przedstawione przez organ antymonopolowy są akceptowalne dla wzywającego i tym samym spełnił się warunek ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji TIM.

WSiP: Niderlandzka Infinitas Learning International złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejecie kontroli nad Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi (WSiP), podał Urząd.

PTWP: Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości (PTWP) złożyło w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Na postawie złożonego prospektu nie będzie przeprowadzana oferta publiczna.

Spyrosoft: Podpisał list intencyjny z założycielem Codibly, spółki specjalizującej się w dostarczaniu dedykowanego oprogramowania dla branży elektromobilności i odnawialnych źródeł energii, podała spółka. Zamiarem Spyrosoftu jest nabycie większościowego pakietu udziałów w Codibly, a tym samym poszerzenie portfolio oferowanych usług o dwa nowe sektory, najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku.

Femtum: Dołączył do portfela VIGO Ventures jako pierwsza inwestycja poza Europą. Spółka jest producentem rozwiązań laserowych do zaawansowanej produkcji. Femtum pozyskało ponad 5 mln USD w rundzie zalążkowej od międzynarodowych funduszy.

Mediacap: Spółka inwestycyjna wyspecjalizowana w podmiotach na przecięciu marketingu i technologii poinformowała, iż podpisała umowę zakupu 100% udziałów w szwedzkiej spółce Jefferson AB – operującą pod marką Relatable i oferującą międzynarodowe kampanie influencer marketingowe. Wartość transakcji wyniosła 22,3 mln SEK. Sprzedającym była notowana na giełdzie firma technologiczna, która w 2021 roku kupiła Relatable za 200 mln SEK. Transakcja została zrealizowana za pośrednictwem spółki celowej Ravenmedia Sp. z o.o.

ElevenLabs: Stał się unicornem po uplasowaniu rundy serii B, w której spółka pozyskała 80 mln USD od Andreessen Horowitz, Nat Friedman i Daniel Gross, Sequoia Capital, SV Angel, Smash Capital, BroadLight Capital i Credo Ventures., poinformowali założyciele Piotr Dabkowski i Mati Staniszewski. ElevenLabs działa w branży naturalnej syntezy mowy, umożliwiając użytkownikom tworzenie i projektowanie głosów AI w szerokim zakresie języków i akcentów, emocji i intonacji. Użytkownicy ElevenLabs wygenerowali ponad 100 lat dźwięku. Technologia ElevenLabs jest wykorzystywana przez 41% firm z listy Fortune 500.

EIT InnoEnergy: W 2023 roku zaangażował się w piętnaście nowych spółek z sektora zielonej energii i czystych technologii. Z sukcesem wyszedł też z czternastu start-upów, które osiągnęły już zakładany etap dojrzałości. Inwestor był aktywny m.in. w Polsce i Europie Centralnej, gdzie wspierał spółki portfelowe w realizacji ich celów oraz rozwijał sojusze przemysłu baterii, zielonego wodoru i fotowoltaiki.

Binance Labs: Według raportu Crunchbase, łączna wartość inwestycji funduszy venture capital (VC) w projekty związane z blockchainem i krypto wyniosła 10,7 mld USD, co oznacza spadek o 68% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednym z nielicznych funduszy, który utrzymał wysoki poziom aktywności inwestycyjnej w 2023 roku, był Binance Labs, należący do największej giełdy kryptowalutowej Binance. Według raportu Messari, Binance Labs zainwestowało w 25 projekty z różnych obszarów, takich jak DeFi, NFT, infrastruktura, bezpieczeństwo, edukacja i społeczność. W szczególności Binance Labs było aktywne w sektorach DeFi i Web3 Gaming, gdzie w drugim i trzecim kwartale minionego roku fundusz miał największą liczbę inwestycji w startupy krypto. We własnym podsumowaniu roku Binance Labs wyliczył swoje największe inwestycje, do których zaliczyła: w obszarze „Infrastruktura” wartą 10 mln USD inwestycja w Neutron, platformę do tworzenia międzyłańcuchowych smart kontraktów na Cosmos, pierwszym łańcuchu uruchomionym na Replicated Security; inwestycję w AltLayer w ramach programu MVB 6. AltLayer to system wysoko skalowalnych warstw wykonawczych dedykowanych dla aplikacji, które czerpią bezpieczeństwo z podstawowej warstwy L1/L2; w obszarze DeFi inwestycja w Radiant Capital, protokół pożyczania, który łączy rozdrobnioną płynność w DeFi; wartą 5 mln USD inwestycja w Curve DAO Token (CRV), wspierająca Curve i jego wdrożenie na łańcuchu BNB; wartą 10 mln USD inwestycję w Helio Protocol, zdecentralizowany protokół pożyczania stablecoinów na łańcuchu BNB, oferujący wielołańcuchowe StaaS i LS; w obszarze „Narzędzia” inwestycję we wczesnej fazie w Delphinus Lab, dostawcę infrastruktury, który zaimplementował pierwszą znaną otwartą maszynę wirtualną zkWASM; inwestycję w Arkham Token (ARKM), natywny token Arkham, który napędza jego gospodarkę inteligencji, Intel-to-Earn. Dodatkowo w 2023 roku Binance Labs udzieliło finansowania dziewięciu wyróżniającym się projektom, które uczestniczyły w piątym sezonie programu inkubacyjnego Binance Labs i szóstym sezonie programu akceleracyjnego MVB: Bracket Labs, dappOS, KiloEx, Kinza Finance, KryptoSkatt, Mind Network, zkPass, a także wspomniane powyżej AltLayer i Sleepless AI.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

InPost: Grupa rozpoczęła współpracę z EG Italia – operatorem stacji ESSO we Włoszech. Obecnie na stacjach ESSO obsługiwanych przez EG Italia dostępnych jest 150 urządzeń Paczkomat, podał InPost.

Pointpack: Podpisał ze spółką Studenac umowę świadczenia usług PUDO (pick up drop off), mającą na celu określenie zasad współpracy w zakresie organizacji punktów PUDO w placówkach handlowych Studenac w Chorwacji, podała spółka. Pointpack będzie m.in. udostępniała kontrahentowi, który ma ok. 1 250 placówek handlowych na terenie Chorwacji, system informatyczny do obsługi odbioru i nadania przesyłek, a także zapewni współpracę kurierów operujących na terenie Chorwacji. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Biedronka: Wprowadza nową wersję aplikacji dla wszystkich jej użytkowników, których jest 10,5 mln, podała sieć. Poprzednia wersja będzie działać do poniedziałku, 29 stycznia.

Creotech Instruments: Podpisał umowę wartości 300 tys. euro z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, na realizację projektu „Thermoplastic Small Satellite Platform” dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), podała spółka. Projekt dotyczy opracowania nowych metod projektowania i wytwarzania struktur satelitów opartych na tworzywach termoplastycznych, które nadają się do zastosowania w satelitach klasy 100-200 kg i istotnie podnoszą konkurencyjność technologiczną takich rozwiązań.

Emitel: We współpracy z EDP Energia Polska zainstalował łącznie 3 014 paneli fotowoltaicznych o mocy 1,37 MWp, które zasilą łącznie 43 stacje nadawcze i maszty przekaźnikowe należące do spółki, podało EDP.

XTPL: Podpisał z Sigma Technology Corporation niewyłączną umowę dystrybucji, na mocy której tajwańska spółka będzie reklamowała i sprzedawała rozwiązania technologiczne XTPL na terenie Tajwanu oraz Chin, podała spółka.

InPost: Paczkomat InPost jako formę dostawy wybiera 94% polskich internautów robiących zakupy online, a 83% jako formę wysyłki, podał InPost, powołując się na badania Kantar. InPost jest też najlepiej rozpoznawalną marką dostarczającą paczki – otrzymał 98% wskazań – i najbardziej znaną firmą dostaw do automatów paczkowych (97%). 90% badanych jest zadowolonych z aplikacji mobilnej InPost.

E-Shopping Group: Po roku działalności w modelu e-commerce, spółka zadebiutowała z własną marką – Bentivolio. Oferta nowego brandu obejmuje 300 modeli oprawek okularowych wraz z akcesoriami, które docelowo będą dostępne w sprzedaży bezpośredniej i w sklepie internetowym. Zarząd spodziewa się, że przychody generowane przez markę Bentivolio już w 2024 r. odegrają istotną rolę w zwiększaniu wyników sprzedażowych spółki.

Mastercard: Otworzył nabór zgłoszeń do programu „Strive EU Innovation Fund”. Celem nowej inicjatywy Mastercard jest wsparcie rozwoju narzędzi, które pomogą europejskim mikroprzedsiębiorcom w ich cyfrowej transformacji. Do programu zostanie wybranych 20 projektów realizowanych w krajach Unii Europejskiej, które otrzymają bezzwrotne dotacje w wysokości do 500 000 euro, a także pomoc techniczną i mentoring, co pozwoli im przyspieszyć rozwój ich rozwiązań. Zgłoszenia może wysłać każda firma bez względu na wielkość. Warunkiem ich udziału jest, by rozwiązania, które proponują, były szyte na miarę potrzeb mniejszych przedsiębiorstw i wspierały je w konkretnych obszarach działalności. Aplikacje do programu można złożyć do 11 marca 2024 r., do godz. 12:00. Ocena aplikacji odbędzie się w czerwcu, a ostateczni laureaci grantu zostaną ogłoszeni w listopadzie 2024 roku.

Orange Polska: Podpisał umowę z Wodociągami Miasta Krakowa. Projekt obejmuje m.in. montaż 20 tys. nakładek na wodomierzach zabudowanych na przyłączach wodociągowych. Mają wlutowane karty SIM LTE-M, dzięki którym dane z wodomierzy będą dostępne niemal w czasie rzeczywistym. Ich analiza to bezcenne źródło wiedzy, służące błyskawicznemu wykrywaniu awarii i anomalii przepływu. To przekłada się na minimalizowanie strat wody oraz nadużyć np. kradzieży wody. To największe w Polsce wdrożenie zdalnego odczytu wodomierzy w oparciu o sieć GSM.

Kino Polska TV: Zawarło ze swoim brokerem reklamowym – Polsat Media memo deal, który określa najważniejsze warunki współpracy w zakresie pozyskiwania przez Polsat Media reklam (na zasadzie wyłączności) do następujących programów spółki oraz jej grupy kapitałowej: Zoom TV, Kino Polska, Kino TV, Kino Polska Muzyka, Gametoon, DIZI oraz Stopklatka w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. Intencją stron jest zawarcie umowy pozyskiwania reklam do programów, zgodnej z memo deal, do 31 stycznia 2024 r. Do momentu podpisania memo deal strony współpracowały na podstawie ustnych ustaleń.

sun.store: Sklep internetowy dedykowany sektorowi solarnemu w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdobył zaufanie 3000 firm z branży fotowoltaicznej, co przełożyło się na łączną sprzedaż sprzętu PV o wartości 3 mln euro.

Alior Bank: Zaktualizował aplikację mobilną Alior Mobile. W nowej wersji użytkownicy mogą, m.in. edytować listę produktów widocznych na ekranie głównym i dodać stałych odbiorców wykonywanych przez siebie transakcji. W nowej wersji aplikacji są dwie zakładki produktowe, „Moje produkty” oraz „Moje karty”.

PKO Bank Polski: Rozszerzył funkcjonalność aplikacji IKO. Teraz IKO podpowie użytkownikowi, w której strefie parkowania się znajduje. Na początek w 10 wybranych miastach. Usługa, realizowana przez operatora aplikacji moBILET, w pierwszym etapie rozwoju jest dostępna w 10 miastach: Cieszynie, Gorzowie Wlkp., Kaliszu, Krakowie, Opolu, Piasecznie, Poznaniu, Świnoujściu, Ząbkach oraz Zielonej Górze. Kierowca opłacający parkowanie nie musi już szukać w aplikacji strefy parkowania, w której się znajduje. Wystarczy, że sprawdzi, czy zaproponowana strefa jest poprawna.

UNIQA: Uruchomiła w pełni zautomatyzowaną ocenę szkód życiowych w zakresie uszczerbku na zdrowiu. Technologia usprawnia ocenę merytoryczną roszczeń, ujednolica podejmowanie decyzji i ogranicza ryzyka oszustwa. To pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku, dostarczone przez firmę Minte.ai.

Tauron Nowe Technologie: „W tym roku będziemy starali się uzyskać dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na przygotowanie systemu informatycznego do zarządzania oświetleniem. Chcemy w jednym miejscu gromadzić wszystkie dane na temat majątku oświetleniowego należącego do naszej spółki. Pozwoli to na zautomatyzowanie części tych prac związanych z obsługą sieci, które obecnie wykonywane są ręcznie przez pracowników Spółki. To w zdecydowany sposób skróci proces obsługi naszych samorządowych klientów. Warto dodać, że projekt ten, jako jedna z dwóch inwestycji z Grupy Taurn, został w 2023 wpisany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych na listę przedsięwzięć strategicznych Krajowego Planu Odbudowy” – powiedział dyrektor departamentu oświetlenia Waldemar Jemioła.

Huawei CBG Polska: Wprowadza na rynek nową edycję swojego flagowego tabletu MatePad Pro, tym razem w wersji z 13,2-calowym ekranem. Jego kluczową cechą jest bezramkowy wyświetlacz OLED, rozdzielczości 2,8K i bardzo wysokiej częstotliwości odświeżania 144 Hz. W połączeniu z ultraczułym rysikiem o ekstremalnie niskim opóźnieniu, wspieranym przez technologię NearLink, na tablecie pisze się i rysuje niemalże równie precyzyjnie jak na papierze.

Xiaomi: Zaprezentowało serię smartfonów Redmi Note 13, obejmującą aż 5 modeli. Oprócz tego do sprzedaży trafią nowe urządzenia ekosystemowe: dwa modele słuchawek Redmi Buds 5 i Buds 5 Pro oraz smartwatch Redmi Watch 4.:

Fortinet: Zaprezentował bezpieczne rozwiązanie sieciowe zgodne ze standardem Wi-Fi 7. FortiAP 441K to pierwszy punkt dostępowy Wi-Fi 7 firmy Fortinet, który zapewnia zwiększoną szybkość; FortiSwitch T1024 to przełącznik specjalnie zaprojektowany do pracy w sieci 10 Gigabit Ethernet, aby sprostać wymogom przepustowości charakterystycznej dla standardu Wi-Fi 7. Został wyposażony w porty Power over Ethernet (PoE) o mocy 90 W. Jako część rozwiązania Fortinet Secure Networking oba rozwiązania płynnie integrują się z bazującymi na sztucznej inteligencji usługami ochronnymi AIOps i FortiGuard.

Schneider Electric: Firma skorzysta z generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) dzięki rozwiązaniom opracowanym wraz z Microsoft Azure OpenAI, wprowadzając tym samym innowacje, które zrewolucjonizują zarządzanie energią. Chodzi o: Resource Advisor Copilot: Dzięki algorytmom dużych modeli językowych (LLM) narzędzie Copilot wchodzi w skład Resource Advisor, dostarczając zaawansowanej analizy danych, optymalizacji wydajności i wspomagania decyzji. Jo-Chat GPT: Wewnętrzny asystent konwersacji oparty na Microsoft Azure OpenAI, oferujący pracownikom bezpieczny dostęp do potencjału generatywnej sztucznej inteligencji. Finance Advisor: Asystent konwersacyjny wspierający analityków w kwestiach księgowych, umożliwiający spójne i zgodne z przepisami podejmowanie decyzji.

Brother: Oferta firmy została uzupełniona o 4 kolorowe rozwiązania LED. Do portfolio wprowadzono 2 kompaktowe drukarki HL-L8230CDW i HL-L8240CDW oraz urządzenia wielofunkcyjne MFC-L8340CDW i MFC-L8390CDW. Zostały one zaprojektowane z myślą o zwiększonej wydajności procesu druku w wysokiej jakości oraz digitalizacji zasobów. Te profesjonalne rozwiązania są dedykowane małym oraz średnim przedsiębiorstwom, którym zależy na intuicyjnym drukowaniu, dzięki Usługom Zarządzania Drukiem firmy Brother.

Uniqa: Uruchomiła w pełni zautomatyzowaną ocenę szkód życiowych w zakresie uszczerbku na zdrowiu. Średni czas ich likwidacji skrócił się do niespełna 5 minut. Technologia oparta na sztucznej inteligencji usprawnia ocenę merytoryczną roszczeń, ujednolica podejmowanie decyzji i ogranicza ryzyka oszustwa. To pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku, dostarczone przez firmę Minte.ai.

Grupa Electrum, R.Power: Oddały do użytku jeden z największych projektów PV w Polsce z wykorzystaniem trackerów solarnych. Obiekt o mocy 21 MW składa się z 38 888 modułów PV. Farma wytworzy energię, która odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu około 7 tysięcy gospodarstw domowych.

Titan OS: Firma technologiczna, rozrywkowa i reklamowa, ogłosiła uruchomienie swojej działalności oraz wprowadzenie niezależnego, europejskiego systemu operacyjnego dla Smart TV. Titan OS nawiązał strategiczne partnerstwo z TP Vision, które już cieszyło się wyłącznym partnerstwem dla telewizorów opartych na systemie Linux, a teraz będzie oferowany na wybranych telewizorach Philips w Europie i Ameryce Łacińskiej. Nowy system operacyjny początkowo pojawi się na dwóch modelach, PML9019 mini-led i PUS8919, oba zostaną wprowadzone na rynek w I połowie 2024 roku.

OnePlus: Zaprezentował nowy flagowy model OnePlus 12. Premiera OnePlus 12 zbiega się celebracją dekady działalności przez markę. Zaprezentowany smartfon imponuje wydajnością dzięki Trinity Engine, świetnymi aparatami 4. generacji rozwiązań Hasselblad dla urządzeń mobilnych oraz eleganckim, klasycznym wzornictwem.

PayPo: Lider usług BNPL (z ang. buy now, pay later) w Polsce, skierowanych do sklepów internetowych, nawiązał współpracę z Adyen – czołową platformą technologii finansowych, oferującą popularne metody płatności z całego świata. Od teraz e-sklepy współpracujące z Adyen mogą w prosty sposób udostępnić swoim klientom płatności odroczone PayPo.

Główny Urząd Statystyczny: Przedłużył umowę z REDD na przekazywanie danych o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. W ramach współpracy firma REDD nadal będzie dostarczać GUS dane analityczne pozwalające prowadzić eksperymentalne badania statystyczne, których celem jest opracowanie metodologii monitorowania zmian na rynku najmu nieruchomości biurowym w Polsce w oparciu o źródła pozastatystyczne.

Bank Millennium: Udostępnił klientom omnikanałowy proces wnioskowania o kartę kredytową, co oznacza, że wniosek zarejestrowany w jednym kanale obsługi, może zostać dokończony w innym, a na każdym etapie wniosku klient może uzyskać wsparcie pracownika banku.

ICEA: Polska agencja marketingu cyfrowego, odświeżyła identyfikację wizualną, co stanowi integralną część jej strategii rozwoju. Ostatnie zmiany, obejmujące wprowadzenie nowego logotypu i strony internetowej, są odpowiedzią na rozwijające się kompetencje firmy w zakresie automatyzacji i wykorzystywania najnowszych technologii. Podstawowym celem transformacji jest optymalizacja procesów obsługi klientów i rozszerzenie zakresu oferowanych im usług. Dzięki inwestycjom w innowacyjne technologie, ICEA może zaoferować swoim klientom jeszcze bardziej efektywne i nowatorskie rozwiązania, które wspierają ich wzrost i przekładają się na większy zysk.

Acer: Ogłosił stworzenie nowej spółki zależnej, Enfinitec B.V., której zadaniem jest świadczenie najwyższej jakości usług posprzedażowych dla szerokiej gamy urządzeń elektronicznych. Enfinitec działa już w pełni w ośmiu krajach, rozszerzając swoje portfolio poza produkty Acer i obsługując różnorodne marki z sektora technologicznego.

Wyborowa Pernod Ricard: W najbliższym czasie zaprezentuje też kolejną innowacyjną inicjatywę „e-Label” – system cyfrowego oznakowania produktów, dzięki którym konsument uzyska pełną wiedzę o składzie produktu, a także informacje na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. „Jako firma zorientowana na konsumenta, zaangażowana w działania edukacyjne dotyczące odpowiedzialnego korzystania z alkoholu, chcemy aby ten nowy system cyfrowych etykiet odpowiadał na zmieniające się potrzeby naszych klientów. Teraz bardziej niż kiedykolwiek konsumenci chcą wiedzieć, co znajduje się w ich napojach. Dzięki technologii cyfrowej dostęp do tych informacji będzie łatwy” – powiedział prezes Fabrice Audan.

Orange Polska: Nowości w ofercie obejmują tablet za złotówkę, światłowód za dodatkowe 35 zł miesięcznie, wyższą prędkość internetu w cenie niższej dla klientów którzy połączą swoje usługi w pakiet Love. Przenoszący numer komórkowy do Orange otrzymają nawet 5 miesięcy abonamentu za 0 zł, Netflix przez 3 miesiące w prezencie i dodatkowe GB. Na przedsiębiorców czekają smartfony w supercenach. Nowością dla wszystkich jest usługa Bezpieczny Roaming.

PayPo: Lider usług BNPL (z ang. buy now, pay later) w Polsce, skierowanych do sklepów internetowych, nawiązał współpracę z Adyen – czołową platformą technologii finansowych, oferującą popularne metody płatności z całego świata. Od teraz e-sklepy współpracujące z Adyen mogą w prosty sposób udostępnić swoim klientom płatności odroczone PayPo.

Stołeczny Operator Systemu Dystrybucyjnego: Kontynuuje proces wdrażania szeregu udogodnień dla obecnych i przyszłych odbiorców swoich usług i stawia kolejny krok na drodze do pełnej digitalizacji spółki. Stoen Operator dodał nowe funkcjonalności na swojej stronie internetowej, które zapewniają szybkie, proste załatwianie spraw oraz wyszukiwanie informacji bez zbędnego tracenia energii.

Advantech: Wraz z partnerami CyberLink i ISV, wdrożył system bezpieczeństwa dla pracowników fabryk oparty na sztucznej inteligencji.

ViewSonic Corp.: Globalny dostawca rozwiązań wizualnych i EdTech, ogłasza rozszerzenie swojej linii dedykowanej przestrzeni spotkań o innowacyjne produkty do wideokonferencji i współpracy. Nowe rozwiązanie ViewSonic Meeting Space Solution dla Microsoft Teams Rooms i oprogramowania TeamWork zostało zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i usprawnienia współpracy zarówno w środowisku biznesowym, jak i akademickim.

Google: Art Selfie, funkcja Google Arts & Culture pomocna w odnajdywaniu naszych sobowtórów w historii sztuki, powraca – tym razem korzystając z mocy generatywnej AI. Art Selfie 2 ponownie pozwala stanąć twarzą w twarz z kulturą, remiksując nasze selfie z dziełami sztuki, stając się naszym płótnem, wehikułem czasu i paszportem na podróż pełną twórczych kulturowych odkryć.

OVHcloud: Pomoże klientom w rozwoju poprzez łatwe w obsłudze i przystępne cenowo rozwiązania sztucznej inteligencji. Będą one oparte na najnowszych procesorach GPU.

Źródło: ISBnews