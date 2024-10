Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 7-11 października.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

E-administracja: Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, która ma na celu m.in. uproszczenie przepisów w tym zakresie oraz uzupełnienie katalogu informacji przekazywanych do biura informacji gospodarczej. Jedna z nich rozszerza krąg uprawnionych do dostępu do tych informacji o komendanta stołecznego policji. Druga dotyczy regulaminów zarządzania danymi.

E-commerce: W aplikacjach zakupowych 73,85% konsumentów najchętniej kupuje elektronikę, następnie odzież (40,3%) i akcesoria samochodowe (31,40%), wynika z badania firmy Komputronik.

Praca w IT: Do TOP11 najlepszych kierunków studiów pod względem perspektyw finansowych należą m.in. informatyka, medycyna, zarządzanie czy psychologia, oceniają eksperci Personnel Service. Zarobki tuż po ukończeniu studiów potrafią przebić medianę w kraju nawet dwuipółkrotnie, podkreślono.

E-administracja: Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, która wprowadza mechanizm tzw. konsultacji społecznych projektów ustaw w formie elektronicznej, przy użyciu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ulga B&R: Ministerstwo Finansów rozważa zmianę obecnie funkcjonujących ulg, szczególnie w zakresie ulgi B&R, by uczynić ją bardziej kompatybilną z projektowaną ustawą o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych, grup międzynarodowych i krajowych, poinformował wiceminister finansów Paweł Karbownik.

GenAI: Wśród osób korzystających z GenAI w pracy 85% robi to, nawet jeśli regulaminy oficjalnie na to nie pozwalają, wynika z raportu PwC Polska. Pomimo braku ustrukturyzowanego podejścia ponad 75% firm planuje lub zaczęło wdrażać rozwiązania z zakresu GenAI. Jednocześnie 69% respondentów twierdzi, że organizacja nie zatrudnia wystarczającej liczby ekspertów z dziedziny AI.

E-commerce: Firmy uwzględnione w BaseLinker Index – wskaźniku kondycji polskiego rynku e-commerce – zwiększyły sprzedaż o 24,2% r/r we wrześniu, powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 22%, a średnią wartość koszyka o 1,8% r/r do 198,4 zł, podał twórca wskaźnika – firma BaseLinker.

ERP: Obecnie 38% polskich firm wdrożyło systemy ERP w chmurze, a w ciągu roku kolejnych 39% przedsiębiorstw zamierza sięgnąć po to rozwiązanie, wynika z raportu SAP „Biznes napędzany cyfrowo czy przez ludzi?”.

Telefonia stacjonarna: Liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie 59 049 w III kw. 2024 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). W III kw. ub.r. liczba przeniesionych numerów wyniosła 51 750.

Telefonia mobilna: Łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła 370 670 w III kw. 2024 r., podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). W III kw. ub.r. liczba przeniesionych numerów wyniosła 375 745.

KSC: Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło prace nad projektem noweli ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), która wprowadza modyfikacje w zarządzaniu bezpieczeństwem cyfrowym w Polsce, przede wszystkim w zakresie nadzoru i kontroli, podał resort. Resort uwzględnił ok. 70% ze stanowisk 215 interesariuszy, zgłoszonych podczas konsultacji społecznych.

AI: Ministerstwo Cyfryzacji (MC) opublikuje w najbliższych dniach pierwszy projekt ustawy dotyczącej sztucznej inteligencji (AI), zapowiedział wiceminister Dariusz Standerski. Będzie on dotyczył zastosowania AI w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości i transport.

Cyberbezpieczeństwo: Całkowite bezpieczeństwo w internecie deklaruje 4% Polaków, wynika z badania zrealizowanego Przez Kantar na zlecenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU). 68% Polaków uważa, że upowszechnienie Internetu zwiększyło ryzyko stania się ofiarą cyberprzestępstwa.

AI: 47% firm widzi w AI narzędzie do poprawy jakości usług i produktów, wynika z raportu „Capitalizing on generative artificial intelligence. The role of a dedicated AI leader and a unified asset strategy. Badanie zrealizowane przez Iron Mountain i Vanson Bourne w 2023 r.” Ponadto dla 40% respondentów rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję są najbardziej pomocne przy analizie danych, a dla 29% – w czynnościach związanych z automatyzacją procesów (wg „Power of AI. Badanie zrealizowane przez BUZZcenter, 2023 r.”).

E-administracja: Podatnicy coraz częściej uzyskują zaświadczenia o dochodach w kilka minut, on-line w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). W całym 2023 roku wnioski o wydanie takich zaświadczeń w e-US złożyło prawie 160 tys. osób, a w pierwszej połowie 2024 r. – ponad 95 tys. Wydanie elektronicznego dokumentu jest bezpłatne. Ma on taką samą moc prawną jak dokument papierowy, podało Ministerstwo Finansów.

AI: Nowe technologie są dla badanych prezesów największych firm priorytetowym obszarem inwestycji kapitałowych (72% w Polsce, 59% globalnie), a jednocześnie 88% ankietowanych z Polski uważa, że sztuczna inteligencja negatywnie wpłynie na dobrobyt ich organizacji w ciągu najbliższych trzech lat, wynika z raportu „KPMG CEO Outlook 2024”. Według 92% polskich CEO, AI nie spowoduje redukcji miejsc pracy, ale wymusi podniesienie kwalifikacji pracowników. Prezesi dostrzegają w AI głównie potencjał do zwiększenia wydajności i automatyzacji rutynowych zadań – to korzyść, którą wskazało 28% polskich i 16% globalnych zarządzających.

Kina: Frekwencja w kinach spadła o 25% r/r do 11,5 mln biletów w III kw., narastająco w I-III kw. – o ok. 3% r/r do 35,6 mln biletów, wynika z ostatecznych danych Boxoffice.pl, informacji z UIP, które uzyskał „Parkiet”, oraz szacunków Heliosa.

Praca w IT: W ofertach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę mediany górnych widełek wynagrodzeń powyżej 20 tys. zł miesięcznie można znaleźć w branży IT, prawniczej i konsultingowej. W przypadku kontraktu B2B najwyższe wynagrodzenia są oferowane w IT, automatyce, telekomunikacji, mechanice i prawie, wynika z raportu No Fluff Jobs. Możliwość pracy na B2B w ponad 60% ogłoszeń oferują pracodawcy w sektorach takich jak IT, marketing, sprzedaż czy prawo. Chociaż w blisko połowie ogłoszeń z branży IT proponuje się możliwość pracy zdalnej, to w pozostałych branżach odsetek ten nie przekracza 30%.

Robotyzacja: Eksperci Personnel Service przeanalizowali scenariusz wygenerowany przez ChatGPT, z którego wynika, że w ciągu dekady roboty pojawią się w motoryzacji i logistyce. A za 10-20 lat staną się powszechnie dostępne w naszych domach, wykonując codzienne zadania czy wspomagając opiekę nad osobami starszymi. W miarę wzrostu robotyzacji, rynek pracy przejdzie znaczącą transformację. Pracownicy będą musieli rozwijać nowe umiejętności, a reskilling stanie się kluczowym elementem utrzymania zatrudnienia.

Open source: Rozwiązania chmurowe i kontenerowe znajdują się w ścisłej czołówce najczęściej wykorzystywanych technologii open source. Według raportu „World of Open Source: Europe Spotlight 2023”, na co dzień używa ich 65% europejskich firm. Wszystko wskazuje, że w najbliższych latach odsetek ten będzie systematycznie rósł. Przewidywania amerykańskiego przedsiębiorstwa analityczno-badawczego Gartner zakładają, że do 2027 roku z aplikacji skonteneryzowanych w środowisku produkcyjnym będzie korzystać ponad 90% globalnych organizacji. „Czas tworzenia, wdrażania i uruchamiania aplikacji wpływa bezpośrednio na opłacalność realizowanych projektów. Nic więc dziwnego, że rozwiązania przyspieszające i ułatwiające pracę programistom, administratorom czy testerom oprogramowania cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku IT. Konteneryzacja zapewnia działanie aplikacji w różnych środowiskach uruchomieniowych, co umożliwia jej przenoszenie bez ryzyka wystąpienia błędów i konieczności konfigurowania nowego środowiska. Łatwość wdrożenia kontenerów zarówno w chmurze publicznej, jak i prywatnej stanowi dużą przewagę nad klasycznymi maszynami wirtualnymi. Dzięki tak dużej elastyczności zespół może szybko i na bieżąco aktualizować aplikację, dostosowując ją do aktualnych potrzeb użytkowników. W połączeniu z automatyzacją wielu zadań administracyjnych i deweloperskich, takie rozwiązanie daje organizacji wiele korzyści biznesowych i pozwala zoptymalizować koszty tworzenia, utrzymania i obsługi aplikacji – wyjaśnia Dariusz Świąder, CEO Linux Polska.

Innowacje: W zestawieniu Global Innovation Index Report 2023 top 100 najlepszych klastrów naukowo-technicznych na świecie znalazło się 15 z Unii Europejskiej – 9 z Niemiec, 3 z Francji i 3 z Wielkiej Brytanii 3. Jak podkreśla Dariusz Świąder, prezes Linux Polska, sukces technologiczny i budowanie pozycji globalnego lidera innowacyjności w dużej mierze zależą od wsparcia rządowego w rozwój open source. „Lokalna innowacyjność jest napędzana m.in. przez inicjatywy open source. Raporty pokazują, że transformacja cyfrowa jest najbardziej zaawansowana w tych krajach, w których administracja rządowa aktywnie wspiera rozwój otwartych rozwiązań. Kilka instytucji unijnych i państw członkowskich podjęło już pierwsze działania, ale niestety nadal wiele europejskich rządów zupełnie nie jest przekonana do inwestowania w rozwój open source. Sceptyczne podejście może zaskakiwać w kontekście oczywistych korzyści finansowych, gospodarczych, a także politycznych – rozwój open source jest przecież szansą na uniezależnienie się od zewnętrznej własności intelektualnej” – wskazuje Dariusz Świąder, prezes Linux Polska.

Krypto: Binance Research w raporcie „RWAs: A Safe Haven for On-Chain Yields?”, donosi o gwałtownym wzroście wartości aktywów ze świata rzeczywistego (Real-World Asset – RWA) na blockchainie, głównie dzięki tokenizacji obligacji skarbowych USA. Wartość całego rynku przekroczyła niedawno 12 mld USD, co jest historycznym rekordem. Wzrosty – oprócz obligacji skarbowych USA – napędza także przenoszenie na blockchainowe łańcuchy takich towarów i usług, jak pożyczki prywatne, kredyty węglowe, prawa do przestrzeni powietrznej, nieruchomości oraz sztuka.

Cyberbezpieczeństwo: Rynek deepfake AI odnotowuje niezwykły wzrost. Analitycy firmy Market&Market szacują wartość rynku na 7 mld USD w 2024 r. i ma ona wzrosnąć do 38,5 mld USD w 2030 r. Przeprowadzone przez Check Point Research badania ujawniają gwałtowny wzrost dostępności usług deepfake. Zjawisko to nie jest najczęściej skoordynowanym działaniem grup oszustów lub hakerów, którzy nie pozostawiają cyfrowych śladów i działają bezkarnie za swoimi ekranami. Czasami nieprawdziwe treści są powielane przez nieświadome wydawnictwa prasowe. Takie działania budują złożoną sieć dezinformacji i manipulacji, co podważa zaufanie społeczeństwa do demokracji i prawa, ostrzegają eksperci.

Technologie cyfrowe: Badanie firmy Progress „Human-Centered Software Design” ukazało, że 98% przedsiębiorstw uważa, że człowiek i jego potrzeby powinny być głównym punktem odniesienia podczas projektowania rozwiązań cyfrowych. „Firmy, które nie oferują ogólnodostępnych usług oraz produktów cyfrowych tracą miliardy dolarów rocznie. Korzysta na tym, oczywiście, ich konkurencja, która praktykuje projektowanie zorientowane na użytkownika” – uważa Jakub Andrzejewski, Business Development Manager na Polskę w Progress, dostawcy rozwiązań do tworzenia aplikacji biznesowych, wdrażania ich i zarządzania nimi.

Cyberbezpieczeństwo: Średni koszt naruszeń danych w sektorze finansowym w 2024 r. wyniósł 6,08 mln USD, wynika z raportu IBM. Coraz poważniejszym zagrożeniem dla tej branży są również ataki z wykorzystaniem tzw.ukrytych danych (ang. shadow data). Eksperci Kingston wskazują, że: regulacje, takie jak NIS 2 i DORA, dodatkowo zobowiązują podmioty finansowe do zwiększania poziomu cyberbezpieczeństwa, firmy powinny pamiętać o tworzeniu szyfrowanych kopii zapasowych oraz stosowaniu zasady minimalnych uprawnień, istotne jest identyfikowanie danych wymagających szczególnej ochrony. „Aby ograniczyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu i wycieku danych, należy stosować zasadę minimalnych uprawnień – pracownicy powinni mieć dostęp do informacji tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne do wykonywania ich obowiązków. Ponadto kluczowe jest zapewnienie regularnej edukacji personelu w zakresie bezpieczeństwa danych oraz stosowanie zaawansowanych metod szyfrowania, aby chronić informacje na każdym etapie ich przetwarzania i przesyłania. Równie istotnym elementem strategii ochrony wrażliwych danych jest regularne tworzenie kopii zapasowych. Dla maksymalnego bezpieczeństwa powinny być one wykonane na sprzętowo szyfrowanych nośnikach zewnętrznych, co umożliwia odizolowanie danych od sieci. Skutecznie chroni to przedsiębiorstwa przed dotkliwymi skutkami ataków ransomware, umożliwiając szybkie odzyskanie danych oraz minimalizując przestoje operacyjne i straty finansowe – wskazuje Robert Sepeta, Business Development Manager w firmie Kingston.

KSC: Na bezpieczeństwie nie można oszczędzać, a nowelizacja KSC musi pilnie być procedowana. Branża cyfrowa o rządowym projekcie, apeluje Związku Cyfrowa Polska. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) spotkał się z pozytywnym przyjęciem ze strony branży cyfrowej. W opinii Związku Cyfrowa Polska zaprezentowane przepisy stanowią krok we właściwym kierunku i pozwolą odpowiedzieć na rosnące zagrożenia cyfrowe, z którymi mierzy się Polska. Eksperci podkreślają zasadnicze znaczenie projektu dla bezpieczeństwa narodowego i apelują o możliwie szybkie dalsze procedowanie projektu.

Praca w IT: Prawie co piąty student kierunków inżynierskich w Polsce uważa programy edukacyjne za niedostosowane do wymagań rynku pracy i nowoczesnego przemysłu – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę ABB. Przyszli inżynierowie wskazują m.in. na brak dostępu do nowych technologii i niewystarczającą współpracę uczelni z biznesem.

Centra danych: Efektywność energetyczna, bezpieczeństwo danych, a także wdrożenie technologii sztucznej inteligenci i technologii kwantowych – to priorytety wskazywane przez większość firm korzystających z usług Data Center w Polsce, wynika z raportu „Mapa trendów Data Center w Polsce”, zaprezentowanego przez Instytut Spraw Cyfrowych i Forum Prawo dla Rozwoju podczas II edycji Forum Data Center, który powstał na podstawie ankiet ponad 100 firm, wywiadów, case studies oraz analizie desk research.

VOD: Rozwój technologii, w tym szeroki dostęp do szybkiego internetu i zmieniające się preferencje konsumentów, przyczyniły się do wzrostu popularności serwisów VOD w Polsce. Jak wynika z raportu „Rynek płatnej telewizji i usług VOD w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029” wartość rynku tego typu płatnych portali wyniosła w naszym kraju w 2023 roku 2,3 mld zł ze stopą wzrostu na poziomie 28%.

API: Firma F5 opublikowała raport na temat strategii aplikacji, który wskazuje m.in. na rosnącą liczbę API i zróżnicowane środowiska: Przeciętna organizacja zarządza obecnie ponad 421 różnymi API, z czego większość funkcjonuje w chmurze publicznej. Mimo to, wiele z nich – zwłaszcza skierowanych do klientów – pozostaje niechronionych. Ewolucja API w połączeniu z AI: Coraz częstsze integracje API z usługami AI, takimi jak OpenAI, stawiają nowe wyzwania w zabezpieczeniu zarówno ruchu przychodzącego, jak i wychodzącego. Obecne praktyki skupiają się głównie na ruchu przychodzącym, pozostawiając wychodzące wywołania API podatne na zagrożenia. Fragmentacja odpowiedzialności za bezpieczeństwo API: Raport wskazuje podzieloną odpowiedzialność za bezpieczeństwo API w organizacjach – 53% zabezpiecza je w ramach bezpieczeństwa aplikacji, natomiast 31% za pomocą dedykowanych platform zarządzania API. Taki podział może prowadzić do luk w ochronie i niespójnych praktyk bezpieczeństwa. co chroni przed nieuprawnionym dostępem czy atakami hakerskimi. Zapotrzebowanie na programowalne rozwiązania bezpieczeństwa: Respondenci uznali programowalność 3 za najcenniejszą cechę bezpieczeństwa API, co podkreśla potrzebę inspekcji w czasie rzeczywistym oraz reakcji na ruch i zagrożenia API.

Raportowanie ESG: Raport firmy IFS Poland „Czas na ESG” wskazuje, że 60% firm korzysta z arkuszy kalkulacyjnych do raportowania ESG. Mimo rosnących wymagań prawnych wiele przedsiębiorstw wciąż polega na przestarzałych narzędziach do zarządzania danymi. Nowoczesne systemy ERP z modułami ESG mogą znacząco usprawnić procesy raportowania. Ponadto 75% firm wdraża zrównoważoną politykę energetyczną. Zdecydowana większość przedsiębiorstw inwestuje w efektywne zarządzanie energią, co poprawia efektywność operacyjną, a także minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Tymczasem 39% firm wdrażających ESG zyskuje na atrakcyjności dla inwestorów. Raport wskazuje, że inwestowanie w zrównoważony rozwój przynosi realne korzyści biznesowe, takie jak wzrost wartości marki i reputacji oraz dostęp do preferencyjnych warunków finansowania. Kluczowe wyzwanie to zbieranie i analiza danych ESG. 56% badanych firm uznaje gromadzenie danych ESG za największy problem. Złożoność przepisów oraz koszty wdrożenia odpowiednich narzędzi technologicznych nadal stanowią barierę dla wielu organizacji.

Smart home: Dla osób poszukujących mieszkania od dewelopera najważniejszą potrzebą jest wygoda i oszczędność czasu. Dla szukających domu – bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o smart home, w pierwszej kolejności wybralibyśmy monitoring i alarm, czujniki bezpieczeństwa i sprzęty RTV/AGD zarządzane przez aplikację – takie wnioski płyną z raportu „Mieszkać dobrze. Potrzeby kupujących a rozwiązania technologiczne” portalu ogłoszeniowego Nieruchomosci-online.pl oraz firmy Samsung. W badaniu wzięło udział 2,5 tys. ankietowanych.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

cyber_Folks: Zdecydował o utworzeniu całościowego odpisu wartości firmy ujętej na nabyciu Blugento, co zmniejszy zysk operacyjny grupy za III kwartał 2024 r. o 3,9 mln zł oraz zysk netto przypadający jednostce dominującej o 1,8 mln zł, podała spółka. Decyzja o zaniechaniu rozwoju Blugento spowodowana jest dynamicznym rozwojem własnej platformy _Stores, podkreślono.

Coolshop: W Polsce oficjalnie rozpoczął działalność duński sklep internetowy Coolshop, oferujący ponad 45 tys. produktów z 20 kategorii, podała spółka.

InPost: Udział inPostu w dostawach zakupów online w Polsce wynosi 88% w przypadku wysyłki do automatów paczkowych i 45% w dostawach do domu lub pracy (door-to-door), podała spółka, powołując się na dane Gemius za 2024 r. W obu przypadkach oznacza to 1. miejsce na rynku, przy czym w dostawach door-to-door InPost został liderem w tym roku.

Play: Ken Campbell obejmie stanowisko prezesa Grupy Play od 10 listopada, podał operator. Dotychczasowy CEO Jean Marc Harion podejmie nowe obowiązki w Grupie iliad.

Grupa Polsat Plus: Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Polsat Plus odwołało Jarosława Grzesiaka oraz Tobiasa Solorza z członkostwa w radzie nadzorczej oraz ustaliło nową liczbę członków RN aktualnej kadencji na 6 osób, podano w uchwałach NWZ.

Rynek dronów: Prezes UOKiK uzyskał sygnały wskazujące na możliwość zawarcia nielegalnego porozumienia cenowego przez cztery firmy zajmujące się sprzedażą dronów, kamer, stabilizatorów (gimbali), a także przeznaczonych dla tych urządzeń akcesoriów, części zamiennych, oprogramowania oraz pakietów ochronnych DJI, DJI Enterprise i DJI Agriculture. Za produkcję urządzeń tych marek odpowiada podmiot posiadający siedzibę w Chinach – SZ DJI Technology. Zastosowanie urządzeń tego wiodącego producenta jest bardzo szerokie. Z dronów DJI korzystają rekreacyjni użytkownicy, ale także służby ratunkowe i profesjonaliści specjalizujący się w pomiarach lub fotografii lotniczej.

TVN Warner Bros. Discovery: W minionym miesiącu utrzymał przewagę rynkową, w pełni wykorzystując całe swoje portfolio obejmujące telewizję, streaming oraz ekosystem stron internetowych. We wrześniu 2024 r. średni udział grupy w widowni komercyjnej osiągnął poziom 24%. Stacja TVN zajęła pierwsze miejsce w grupie widzów 20-54, notując udział na poziomie 7,6%. Pozycję lidera wśród stacji newsowych utrzymał TVN24 z udziałem na poziomie 6,6% w grupie wszystkich widzów oraz 4,7% w widowni komercyjnej, co oznacza wzrost o 37,3% r/r. Dużą popularnością cieszył się także kanał TVN Style, który z udziałem na poziomie 0,4% w grupie komercyjnej zdominował swoją kategorię. We wrześniu 2024 r. portale i strony internetowe TVN Warner Bros. Discovery dotarły do 45,5% wszystkich aktywnych internautów w Polsce. Platformy Max i Player odwiedziło 6,6 mln Realnych Użytkowników.

Shoper: Podwyżki cenników przez Baselinkera. W podstawowym pakiecie biznes poza opłatą miesięczną 99 zł za każde zamówienie opłata wynosi od października 69 gr (poprzednio 59 gr do 1 tys. zamówień a powyżej 1 tys. 19 gr za zamówienie). W pakiecie Enterprise wycena indywidualna od 5 tys. zamówień lub 1 mln zł GMV, a nie jak poprzednio od 10 tys. zamówień lub 2 mln GMV.

F5, NetApp: Podjęły współpracę której celem jest uproszczenie i przyspieszenie wdrażania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w kontekście rozwiązań opartych na dużych modelach językowych (LLM). W ramach partnerstwa, F5 dostarcza swoje bezpieczne usługi sieciowe w chmurze, a NetApp oferuje zaawansowane narzędzia do zarządzania danymi. Razem pomagają przedsiębiorstwom w skutecznym i bezpiecznym wdrażaniu technologii Retrieval Augmented Generation (RAG), co znacząco poprawia wydajność i bezpieczeństwo procesów związanych z AI, umożliwiając integrację prywatnych danych z modelami językowymi.

Wirtualna Polska: Liczba użytkowników wakacje.pl we wrześniu była wyższa o 4%, nocowanie.pl niższa o 17% r/r. W całym III kw. 2024 średniomiesięczna liczba uzytkowników wakacje.pl spadła o 3%, a nocowanie.pl o 13%.

Mazurska Manufaktura: Do producenta rzemieślniczych alkoholi mocnych oraz piwa, dołączył Piotr Król, który jest jednym z akcjonariuszy i obejmie nowo utworzone stanowisko dyrektora działu e-commerce.

Redge Technologies: Dostawca technologii OTT i edge computing w Europie Środkowo-Wschodniej, nawiązał współpracę z MedOne, czołowym operatorem centrów danych w Izraelu, w celu oferowania usług CDN (Content Delivery Network) na rynku izraelskim. W ramach tej współpracy połączone zostaną nowoczesne rozwiązania Redge Technologies z rozbudowaną infrastrukturą centrów danych, chmury i łączności MedOne.

Grupa Lingaro: Jeden z polskich liderów branży Data Analytics&AI, powołała radę nadzorczą. W jej skład wchodzi Marek Kośnik – współzałożyciel LISEK.APP i były dyrektor zarządzający w znanym luksemburskim funduszu private equity, CVC Capital Partners. Wraz z nim do firmy dołącza Kent Holding – doświadczony menadżer z doświadczeniem w sektorze doradztwa strategicznego, telekomunikacji czy bankowości, pracujący do tej pory m.in. w roli CFO Emitela, Banku BPH, GE Money Banku i Netii. Prace tego zespołu uzupełnią współzałożyciele firmy – Tomasz Rogucki i Sebastian Stygar.

XTB: W ciągu roku pozyskał 108,9 tys. rachunków maklerskich wg KDPW.

T-Mobile Polska: W całej Polsce działa 2 995 stacji bazowych, a zasięg obejmuje 1/3 populacji kraju, podał gsmonline.

WiseGroup: Rok 2023 zakończyła z przychodami na poziomie 27 mln zł, a prognozy na 2024 zakładają osiągnięcie 39 mln zł. Plan na 2025 zakłada dalszy wzrost przychodów o kolejne 50%. W 2025 roku WiseGroup planuje uruchomienie funduszu inwestycyjnego, który będzie pomagał zakupionym spółkom z obszaru sprzedaży i marketingu we wzroście. „Planujemy kupować obiecujące spółki i uwalniać ich potencjał, ale na szczegóły jeszcze za wcześnie” – powiedział prezes Szymon Negacz.

Taniey.pl: Nowy marketplace na polskim rynku został otwarty dla sprzedawców. Dla kupujących ma zadebiutować w połowie października. Taniey.pl to projekt stworzony przez Michała Gawła oraz Wojtka Bryczka – właścicieli Miglo. „Chcemy, aby Taniey.pl stało się pierwszym wyborem dla sprzedawców i klientów w całym kraju” – powiedział Gaweł.

Zalando: Podwyższa całoroczną prognozę na 2024 rok. Silny popyt konsumencki w trzecim kwartale prowadzi do wzrostu liczby aktywnych klientów powyżej 50 mln, co potwierdza strategię ekosystemu. W III kwartale GMV notuje 7,8% wzrost do 3,5 mld euro, przychody – 5% wzrost do 2,4 mld euro, a skorygowany EBIT rośnie z 23 do 93 mln euro. Oczekiwany wzrost całorocznego GMV w 2024 roku wynosi między 3% a 5%, (poprzednia prognoza: między 0% a 5%). Oczekiwany wzrost przychodów wynosi między 2% a 5% (poprzednia prognoza: między 0% a 5%). Spodziewana wartość całorocznego skorygowanego EBIT w 2024 roku wynosi między 440 a 480 mln euro (poprzednia prognoza: między 380 a 450 mln euro). Zalando planuje roczne nakłady kapitałowe (CAPEX) w wysokości około 200 milionów euro (poprzednia prognoza: między 250 a 350 mln euro).

GIEŁDA, EMISJE, M&A

E-shopping Group: Zawarł umowę inwestycyjną z Global Corporate Finance Opportunities 30 (inwestor) oraz ABO Securities (partner – doradca inwestora) na finansowanie działalności, a w ramach umowy inwestor zaangażuje się finansowo w działalność spółki na poziomie do 10 mln zł płatnych w transzach, w zamian za obligacje zamienne na akcje oraz warranty subskrypcyjne spółki, podało E-shopping Group.

x-kom i Neonet: Podpisały umowę inwestycyjną, która przewiduje docelowe przejęcie Neonetu przez x-kom, po uprzednim uzyskaniu niezbędnych zgód antymonopolowych, zatwierdzeniu układu z wierzycielami Neonetu i spełnieniu pozostałych jej warunków, podały spółki.

Scanway: Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna sprzeda w wyniku zakończonego procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) 100 000 akcji (stanowiących 7,75% kapitału) Scanway po cenie ustalonej na 35 zł za sztukę, podała spółka.

Agora: Helios, spółka zależna Agory zawarła ze spółką Step Outside umowę sprzedaży wszystkich posiadanych 90% udziałów Step Inside za 17,4 mln zł, podała Agora. Step Inside która jest franczyzobiorcą części lokali sieci Pasibus.

Comarch: Podmioty wzywające do sprzedaży 5 266 072 akcji Comarchu, stanowiących 64,75% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 34,81% ogólnej liczby głosów, utrzymały oferowaną cenę za walor na poziomie 332,2 zł do końca wezwania, tj. do 21 października, podał podmiot pośredniczący – Trigon Dom Maklerski. Pod koniec września wzywający podwyższyli cenę do 3 października, natomiast na kolejne dni zapisów (tj. do 21 października) pozostawili ją na poziomie 315,4 zł.

Comarch: Wiceprezesi zarządu złożyli zapisy na sprzedaż łącznie 12,1 tys. akcji po 332,20 zł akcja w wezwaniu. Wzywajacy utrzymali cene 332,20 zł za akcje do konca wezwania.

Digitree Group: Euvic 2030 żąda zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i głosowania w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.

Toyota Motor: Zwiększa swoje zaangażowanie w ramach strategicznego partnerstwa ze start-upem Joby Aviation, producentem elektrycznego samolotu pionowego startu i lądowania (eVTOL). Koncern przeznaczy dodatkowe 500 mln USD na komercjalizację powietrznej taksówki, a łączna suma inwestycji sięgnie 894 mln USD.

The Kidly: Platforma łącząca przedszkola i inne placówki oświatowe, rodziców oraz m.in. nauczycieli, trenerów, terapeutów i innych dostawców usług dla dzieci w wieku przedszkolnym startuje z ok. 1,4 tys. zarejestrowanych użytkowników i podmiotów. Na swój rozwój platforma pozyskała od inwestorów 2 mln zł.

STS, SuperSport: Liderzy rynku iGaming w Polsce oraz Chorwacji, w tym ich spółki technologiczne, czyli minus5 i Betsys – łączą siły. W wyniku nowej strategii #United część operacji podmiotów wchodzących skład Grupy Entain CEE zostanie połączonych. Środkowoeuropejski czempion będzie umacniał swoje pozycje rynkowe w obu krajach oraz przygotowywał się do dalszej ekspansji w państwach regionu.

Waybiller: Estoński dostawca oprogramowania logistycznego pozyskał od inwestorów dodatkowe 500 tys. euro, co zwiększa łączną kwotę dofinansowania do 2,5 mln euro. Ostatnia runda finansowania została współprowadzona przez fińskiego inwestora Gorilla Capital oraz estońską firmę Ambient Sound Investments. Dodatkowy kapitał zostanie przeznaczony na rozwój produktu, rozbudowę zespołu oraz intensywną ekspansję na rynki eksportowe, w tym Polskę.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

E-administracja: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zakończyło podpisywanie umów i porozumień na dofinansowanie w ramach Działania FERC 02.01. Dziewięć instytucji otrzyma pieniądze na swoje projekty, które łącznie wyniosą ponad 726 mln zł, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki tym inwestycjom, obywatele oraz przedsiębiorcy będą mogli załatwiać więcej spraw online, bez konieczności wizyty w urzędzie, podkreślono.

Startupy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór do konkursu „Startup Booster Poland – Startups Exchange”, skierowanego do akceleratorów oferujących międzynarodowe wsparcie; w programie można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 7 do 10 mln zł, podała PARP. Zainteresowane podmioty będą mogły składać wnioski od 13 listopada 2024 r. do 8 stycznia 2025 r.

Plus: W zasięgu internetu mobilnego 5G sieci Plus jest obecnie ponad 25 mln mieszkańców Polski, a ponad 16 mln może korzystać z szybkiego jak światłowód 5G Ultra. W wyniku rozbudowy sieci do ponad 3 800 nadajników, 5G dostępne jest w ponad 1 278 miejscowościach w całym kraju, podał Polkomtel.

MediaMarkt Polska: We współpracy z Uber Direct wprowadził usługę dostawy zamówień internetowych w czasie krótszym niż 90 minut, podały spółki.

Orlen: Rozpoczął postępowanie zakupowe na wybór agencji reklamowych 360, mające na celu wybór dużych agencji kreatywno-strategicznych oraz agencji specjalizujących się w działaniach trade marketingowych, podała spółka.

Dostęp do internetu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło wyniki oceny formalnej dla trzeciego naboru w ramach inwestycji „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam” Krajowego Planu Odbudowy (KPO), podało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem inwestycji jest usunięcie obszarów bez dostępu do szybkiego internetu. W ramach oceny formalnej pozytywnie rozpatrzono 195 wniosków na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł.

Allegro: Artykuły modowe na Allegro choć raz kupiło 68% badanych, a dla 20% jest to ulubione miejsce zakupów w tej kategorii (niemal trzykrotnie więcej wskazań niż kolejna strona internetowa), wynika z badania Minds&Roses dla Allegro. Obecnie 68% Polaków nabywa co najmniej 4 sztuki odzieży rocznie, przy czym najmłodsza grupa wiekowa (16-24) kupuje ich znacznie więcej.

BNP Paribas: Bank wdrożył rozwiązanie BaseModel.ai – autorską technologię sztucznej inteligencji rozwijaną przez Synerise, podał bank. Umożliwia ona m.in automatyczne przekształcenie surowych danych w uniwersalne profile behawioralne klientów, co pozwala bankowi oferować spersonalizowane propozycje.

Credit Agricole: Bank udostępnił w aplikacji CA24 Mobile ubezpieczenie Pakiet Dom. Klienci mogą ubezpieczyć swój dom lub mieszkanie wygodnie przez smartfona, bez konieczności wizyty w placówce.

AI: Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyło ocenę wniosku złożonego przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach naboru niekonkurencyjnego dla priorytetu „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” w Funduszach Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Dzięki temu projekt „AI DC – sztuczna inteligencja wspierająca dostępność cyfrową” uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 10,4 mln zł. Dzięki projektowi „AI DC” ma powstać wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji. Jego zadaniem będzie wspieranie twórców rozwiązań cyfrowych w Polsce w wdrażaniu dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej z 2019 roku. Nabór niekonkurencyjny to sposób wyboru projektów, w którym środki przyznaje się bez porównywania kilku propozycji. W takim trybie mogą być realizowane projekty, których celem są zadania publiczne jakie wynikają z przepisów prawa lub które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju.

ING: W ramach kampanii edukacyjnej „Bezpieczne dzieci w sieci” ING udostępnił nową grafikę dla karty płatniczej, przypominając, jak ważne jest bezpieczeństwo danych, również tych na karcie. Zasady cyberbezpieczeństwa w postaci wpadających w ucho rymowanek to idea nowej kampanii ING w ramach działań edukacyjnych „Bezpieczne dzieci w sieci”. Bank zachęca rodziców do wspólnej nauki z dziećmi i utrwalania zasad bezpiecznego korzystania z sieci, a dodatkowo teraz klienci od 13 r.ż. mogą zamówić dedykowaną kartę.

Zwrotka: Operator systemu kaucyjnego w Polsce (DRS – Deposit Return System) pioniersko wykorzystuje bazę danych GS1. Dzięki wsparciu globalnych standardów GS1, proces zwrotu opakowań będzie efektywniejszy, a dostęp do rzetelnych danych o produktach umożliwi sprawniejsze funkcjonowanie całego systemu.

Smart Vegetables Innovations (SVI): Rozpoczęło działania komunikacyjne w celu wzmocnienia wizerunku korporacyjnego i promocji marki Plant.Love. Inicjatywa następuje po rekordowym wzroście wolumenu sprzedaży w 2023 roku, który wyniósł 85% r/r do 7,4 mln sztuk produktów dostarczonych do sieci handlowych. SVI rozpoczęło kampanię w mediach własnych – na profilach w social mediach i nowoczesnej stronie internetowej – oraz w ramach media i stakeholders relations. W zakresie komunikacji korporacyjnej SVI korzysta z usług agencji doradztwa strategicznego 24/7Communication, z którą współpracuje od lipca 2024 roku. Za obsługę profili w social mediach, zarówno pod kątem merytoryki, jak i contentu graficznego odpowiada agencja The Lupo Concept.

MORAI: Zespół MORAI, w skład którego wchodzą matematycy, programiści i przedsiębiorcy, stworzył platformę do eksperymentów sztucznej inteligencji. Laketool to narzędzie umożliwiające szybką weryfikację pomysłów biznesowych i przetwarzanie ich na modele predykcyjne AI, umożliwiające precyzyjne przewidywanie i ocenę przyszłych decyzji menadżerskich w szeregu branż: bankowości, handlu, nieruchomościach, transporcie i logistyce czy energetyce.

Litewska Przestrzeń Innowacji: W Warszawie powołano Litewską Przestrzeń Innowacji przy Ambasadzie Litwy (Innovation Agency Business Network Space). Rezultatem podjętej przez władze w Wilnie strategii reformy agencji rządowych, której celem jest rozwój i umocnienie pozycji północnego sąsiada Polski w obszarze innowacji i technologii jest coraz mocniejsza pozycja kraju w pierwszej 10-tce światowych gigantów sektora FinTech, 7-krotny wzrost wartości ekosystemu startupów w ostatnich 5 latach, czy czołowe miejsca w globalnych rankingach oceniających cyfrowe kompetencje oraz cyber bezpieczeństwo.

Britenet Med.: MoodMon, projekt polskiej firmy Britenet Med, otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 mln euro w ramach programu EIT Health Flagship Call. MoodMon to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które pomaga lepiej monitorować i wspierać osoby z przewlekłymi zaburzeniami nastroju, takimi jak depresja czy choroba dwubiegunowa. MoodMon zapewni stałe monitorowanie stanu pacjentów z zaburzeniami afektywnymi, takimi jak depresja i choroba afektywna dwubiegunowa, które dotykają około 280 mln osób na świecie.

AI w medycynie: Spersonalizowane terapie, szybsza diagnostyka oraz usprawnienie procedur medycznych to niektóre z korzyści, jakie sektor medyczny odnotowuje dzięki sztucznej inteligencji. Organizowany przez Deloitte konkurs „Hospital AI Challenge” ma na celu promocję zastosowań AI w sektorze medycznym, przyczyniających się do rozwoju funkcjonowania szpitali. Zgłoszenia do konkursu potrwają do 3 listopada br. Główną nagrodą będzie wsparcie organizatorów w opracowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu funkcjonowania innowacyjnej technologii.

Orange Polska: Wirtualny asystent Max będzie aktywnie wspierał klientów podczas wyboru telefonu podczas rozmowy na czacie. Na początek rozwiązanie udostępniono testowo małej grupie klientów, która stopniowo będzie rozszerzana, podał operator na swoim blogu. Pierwsze rozmowy telefoniczne z klientami Max przeprowadził w lipcu 2018 r. Dziś Max obsługuje ponad milion rozmów miesięcznie. Standardowo, w godzinach szczytu prowadzi jednocześnie ponad 200 rozmów telefonicznych przychodzących i ok. 50 czatów.

Intermarche: 3 października 2024 roku ruszyła nowa platforma komunikacyjna sieci supermarketów Intermarché pod hasłem „Wszystko czego dziś chcę”. Kampania jest wspierana spotem wideo z odświeżoną wersją piosenki Izabeli Trojanowskiej. Kampania obejmuje działania w mediach tradycyjnych oraz online. Reklamy emitowane są w wybranych stacjach TV, radiu oraz na platformach społecznościowych. Dodatkowo kampania widoczna jest na nośnikach display w internecie, billboardach oraz w gazetkach promocyjnych. Działania promocyjne obejmują również komunikację w sklepach Intermarché.

SkyShowtime: Wprowadza nowy plan subskrypcji Premium. W jego ofercie znajdą się treści w jakości 4K UHD oraz większa liczba równoczesnych streamów i możliwych pobrań. Plan dostępny będzie bez reklam. Plan Premium znajdzie się w ofercie SkyShowtime obok dwóch dostępnych dotychczas planów subskrypcji – Standard z reklamami i Standard. Plan Premium oferowany będzie we wszystkich krajach, w których dostępny jest SkyShowtime.

Columbus: Columbus Intelligence – innowacyjna usługa od Columbus – oparta na inteligentnych algorytmach, weszła na polski rynek. Rozwiązanie przyspieszy o 20-40% zwrot z inwestycji w domowe magazyny energii. Pakiet służy do kompleksowego zarządzania przepływem energii w gospodarstwach domowych. Zastosowane w niej zaawansowane algorytmy i modele, które synchronizują ze sobą urządzenia energetyczne: fotowoltaikę, pompę ciepła, magazyn energii, magazyn ciepła, ładowarkę do EV i rynek dynamicznych cen energii tak, aby zużycie energii było jak najbardziej efektywne. Rozwiązanie jest unikalne na rynku, bowiem łączy pracę wszystkich urządzeń – niezależnie od ich producenta – pozwalając zarządzać i energią, i jej ceną.

Asbis: W ramach strategii wzmacniania marek własnych, Grupa podwoiła liczbę linii produktowych marki gamingowej Lorgar oraz weszła w szybko rozwijający się segment gier wyścigowych, którego wartość ma wzrosnąć do 2028 r. o szacunkowe 15,84 mld USD. Aby przyspieszyć swoją ekspansję w tym segmencie, Asbis nawiązał współpracę z firmą Simagic, znanym producentem kompletnych ekosystemów symulacyjnych. Nowa oferta gamingowa marki Lorgar będzie dostępna na rynkach EMEA do końca 2024 r.

Allegro: Dzięki istniejącemu od ponad 6 lat programowi Allegro Smart! klienci zaoszczędzili na dostawach ponad 13 mld zł, zaś rekordzista ponad 200 tys. zł. Średnio użytkownik posiadający roczny Smart! oszczędza 600 zł rocznie. Na platformie dostępna jest szeroka selekcja ofert z darmową dostawą – aktualnie ponad 220 mln ofert ma oznaczenie Smart! Klienci korzystający z usługi Allegro Smart najczęściej robią zakupy w godzinach porannych – między 10.00 a 12.00, oraz wieczorami od 20.00 do 22.00. Średnio miesięcznie jest to około 6 zamówień, najczęściej w kategoriach takich, jak: dom i ogród, supermarket oraz zdrowie i uroda. Program Allegro Smart to darmowe dostawy i zwroty, a także różnego rodzaju przedsprzedaże biletów m.in. na koncerty polskich i zagranicznych gwiazd czy sztuki teatralne. Od 2019 klienci otrzymali wcześniejszy dostęp do 34 wydarzeń. Największym zainteresowaniem cieszyły się przedsprzedaże biletów na koncerty Dawida Podsiadło oraz trasę Męskiego Grania. W związku z kolejnymi urodzinami Allegro Smart, klienci mogą wziąć udział w specjalnej loterii, w której do wygrania jest ponad 27 500 tysięcy nagród. Na łowców okazji czeka 27 500 kuponów o wartości 100 zł, 50 zł lub 25 zł na zakupy na Allegro. Dodatkowo dostępne są również nagrody tygodniowe: 5 tys. zł i smartfony marki Samsung. Ale to nie wszystko – w finale loterii na zwycięzców czekają 2 nagrody główne – 200 tysięcy złotych i samochód hybrydowy BMW X1. Aby wziąć udział w loterii należy posiadać aktywny pakiet Smart, zrobić zakupy za minimum 100 zł w ramach usługi i wyrazić zgodę na udział w loterii. Loteria trwa do 2 grudnia.

Vinted: Platforma wprowadza usługę weryfikacji dla urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, tablety czy konsole wśród członków społeczności w Polsce i na Litwie. Weryfikacja jest przeprowadzana przez zespół specjalistów za dodatkową opłatą w wysokości 5 euro/20 zł na zlecenie kupujących urządzenia z drugiej ręki.

Cersanit: Wdraża platformę iPaaS firmy Boomi do realizacji integracji obecnych i przyszłych rozwiązań systemowych, jak i aplikacyjnych w ramach budowy Cersanit Digital Universum. Boomi usprawnia integrację systemów, aplikacji dzięki swojej platformie low-code, cloud-native. Oferuje gotowe konektory (np. do IFS cloud), przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i skalowalność zarówno dla środowisk lokalnych, jak i chmurowych. Boomi zwiększa możliwości połączonych dzięki platformie systemów, zapewniając szybsze wdrożenia, płynny przepływ danych i lepszą zwinność biznesową.

Transition Technologies MS (TTMS): Polski software house, który rozważa ofertę publiczną akcji i debiut na GPW, w konsorcjum z Transition Technologies-Software podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę ramową dającą możliwość świadczenia usług wsparcia w zakresie rozwoju systemów informatycznych. Maksymalna wartość zleceń, jakie mogą trafić do TTMS, to 15,6 mln zł.

Xiaomi: Wprowadza do Polski smartfony Xiaomi 14T oraz Xiaomi 14T Pro, które odznaczają się wybitną jakością zdjęć wykonywanych w trybie nocnym, na polski rynek trafił również Xiaomi MIX Flip – pierwszy składany smartfon producenta oraz nowe inteligentne urządzenia: Xiaomi Smart Band 9, Xiaomi Buds 5 oraz odświeżona wersja Xiaomi Watch 2.

Infinix: Zaprezentował swoją najnowszą technologię sztucznej inteligencji – Infinix AI∞. Jej centralnym elementem jest wirtualny asystent Folax, działający dzięki połączeniu autorskich modeli AI Infinix oraz zewnętrznych modeli AI, m.in. GPT-4o i Gemini, który uczy się i ewoluuje z każdą kolejną interakcją. „Infinix AI∞ wyznacza nowy rozdział w spersonalizowanej technologii, zaprojektowanej w celu dostosowania się do indywidualnych potrzeb użytkowników i przedefiniowania sposobu, w jaki korzystają ze swoich urządzeń. Niezależnie od tego, czy chodzi o uproszczenie rutynowych czynności, zwiększenie produktywności czy pobudzenie kreatywności, Infinix AI∞ uczy się na podstawie preferencji użytkownika, aby działać spójnie i płynnie. Naszą misją jest uczynienie zaawansowanej sztucznej inteligencji dostępną dla wszystkich” – mówi Tuanwei Shi, dyrektor generalny Infinix AI.

SATIM: Opracował klasyfikator pojazdów naziemnych dla obrazów SAR o wysokiej rozdzielczości. Najnowszy model algorytmu opracowany przez SATIM potrafi precyzyjnie rozróżniać osiem różnych klas pojazdów, co stanowi ogromny skok technologiczny w obszarze analiz danych radarowych SAR. Ponadto, pracują oni nad dalszym rozszerzaniem tych możliwości.

SAS: W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Futurum Group, platforma danych i sztucznej inteligencji SAS została uznana za 4,6 razy szybszą od innych komercyjnych a także środowisk open source, w tym Jupyter Notebook z MLFlow i bibliotekami Python. Dzięki platformie Viya organizacje mogą znacząco poprawić swoją efektywność, realizując cykl analityczny od zarządzania danymi po decyzje biznesowe w krótszym czasie, co przekłada się na wzrost przychodów i innowacyjność.

HTC: Społeczna platforma VR The Safe Zone nawiązała współpracę z VIVERSE , aby stworzyć immersyjną platformę społecznościową zaprojektowaną z myślą o wspieraniu zdrowia psychicznego młodzieży. Ta nowa przestrzeń zapewnia bezpieczne środowisko, dzięki czemu młodzi ludzie mogą wchodzić w interakcje z ludźmi o podobnych poglądach, uzyskiwać dostęp do mentorów i terapeutów oraz szybciej otrzymywać wsparcie.

Plus: Dołącza jako partner strategiczny do nowego programu Benefit Plus w aplikacji Lidl Plus. Współpraca ma na celu zaoferowanie klientom Lidl dodatkowych korzyści. Wszyscy użytkownicy aplikacji mobilnej Lidl Plus, którzy korzystają z oferty Plus Na Kartę lub kupią nowy starter będą mogli otrzymać kod promocyjny na pakiet „Bez Limitu rozmów, SMS-ów i aż 100 000 GB”. Ponadto operator dołącza do grona najemców biurowca Sterlinga Business Center w Łodzi, należącego do GTC i zajmie powierzchnię ponad 3 tys. m2.

Plus: Rozszerzył swoją ofertę sprzętową o kolejne premierowe urządzenie marki Samsung – nowy smartfon Galaxy S24 FE 5G. Operator oferuje dodatkowo słuchawki Galaxy Buds2 Pro oraz obniżkę 300 zł w stosunku do ceny sugerowanej przez producenta.

SALESmanago: Wprowadziło CEP (Customer Engagement Platform), czyli platforma do zarządzania zaangażowaniem klientów od SALESmanago, jest skierowana do biznesów e-commerce z całego świata, szczególnie z Europy. Usługa ta umożliwia lepsze skalowanie firmy, jednocześnie zmniejszając jej zależność od wyspecjalizowanych rozwiązań marketingowych.

Vertiv: Wprowadził do oferty nowe akumulatorowe szafy EnergyCore, które odpowiadają na rosnące potrzeby centrów danych o wysokiej gęstości obliczeniowej. Umożliwiają one oszczędność przestrzeni oraz szybką integrację z systemami zasilania awaryjnego (UPS) firmy Vertiv.

Shoper: Zacieśnił współpracę z Alsendo – firmą specjalizującą się w logistyce dla sklepów online. W ramach tej współpracy Alsendo zyska możliwość oferowania swoim klientom rozwiązań e-commerce dostarczanych przez Shoper.

Furgonetka: Nawiązała strategiczną współpracę z home.pl w ramach nowego rozwiązania dla e-commerce – Sellastik, które umożliwia założenie e-sklepu nawet w 30 minut. Jako broker usług kurierskich i dostawca technologii dla biznesów online, Furgonetka jest odpowiedzialna za automatyzację kluczowych procesów logistycznych, takich jak nadawanie i zwroty przesyłek oraz śledzenie ich statusów. Współpraca między firmami została zawarta na wyłączność, co podkreśla kluczowy charakter partnerstwa i długofalowe wsparcie dla użytkowników.

PepsiCo: Ruszyła pierwsza w Polsce kampania reklamowa Pepsi z Flamin’ Hot, realizowana na BeReal, platformie społecznościowej z założenia opierającej się na autentyczności i zaangażowaniu użytkowników.

Plenti: Wprowadziło do programu PlentiPartners nowy model Revenue Share. Obok dzierżawy ze stałym czynszem przedsiębiorcy mogą zdecydować się na wynagrodzenie wypłacane tylko za faktyczne wynajmy kupionego przez nich sprzętu. W zamian ich udział w przychodach z każdego wynajmu to nawet 60%.

Orange Polska: 17 projektów spółki o wartości ok. 92,8 mln zł otrzymało pozytywne rekomendacje w jednym z programów finansowanych ze środków z KPO.

Veolia Energia Poznań, Beyond.pl: Rozpoczęły współpracę przy projekcie odzysku ciepła pochodzącego z centrów danych Beyond.pl zlokalizowanych w Poznaniu. Celem podpisanego przez spółki listu intencyjnego jest analiza możliwości wykorzystania energii cieplnej generowanej przez pracujące w centrach danych urządzenia do zasilenia miejskiej sieci ciepłowniczej. Innowacyjne rozwiązanie będzie źródłem niskoemisyjnego ciepła dla mieszkańców Poznania, zmniejszy wykorzystanie paliw kopalnych i poprawi efektywność energetyczną miejskiego systemu ciepłowniczego.

Redge Technologies: MediaTool – spółka wchodząca w skład grupy – rozszerzyła działalność na rynek meksykański dzięki nowej umowie SaaS z meksykańską publiczną stacją telewizyjną Canal 22. „MediaTool to usługa SaaS, która obejmuje zarówno system emisji, jak i system planowania. Jest to rozwiązanie typu „wszystko w jednym”. Wdrożenie go u nadawcy publicznego nie różni się od wdrożenia u jakiegokolwiek innego typu nadawcy, dużym czy małym, ponieważ procesy są takie same. Celem każdego nadawcy jest dostarczenie obrazu widzowi, a ten system pozwala to zrobić znacznie szybciej i skuteczniej. Nasz zespół jest w pełni przygotowany do wdrożenia tego typu systemu u każdego nadawcy, pod warunkiem, że ma on zdolność do przekazywania obrazu swojemu odbiorcy” – powiedział Władysław Prażmowski, założyciel i CEO MediaTool.

HONOR: Ogłosił wprowadzenie funkcji „Zakreśl, aby wyszukać” od Google na smartfonie HONOR Magic V3. Od listopada nowy dodatek pojawi się również w urządzeniach HONOR 200 i HONOR 200 Pro a z czasem również we flagowym HONOR Magic6 Pro. Ta innowacyjna funkcja pozwala użytkownikom korzystać z najnowszych rozwiązań sztucznej inteligencji, zapewniając płynne i intuicyjne wyszukiwanie na smartfonach.

OChK: Jako pierwszy podmiot z siedzibą w Polsce, otrzymał status Managed Service Provider (MSP) w ramach programu Google Cloud Partner Advantage. Tym samym znalazł się w wąskim gronie 57 partnerów z całego świata, którzy dowiedli swoich kompetencji eksperckich w zakresie świadczenia profesjonalnych usług zarządzanych w chmurze.

T-Mobile Polska: W ciągu roku do programu Magenta Moments dołączyło ponad 1,2 mln użytkowników. Operator dostarcza im wyselekcjonowane oferty od ponad 300 partnerów.

Schneider Electric: Lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyzacji, ogłosił że Network Management Card 3 (NMC3) uzyskała nowy, wyższy poziom certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, stając się pierwszą kartą sieciową do zarządzania infrastrukturą centrów danych (DCIM), która osiągnęła oznaczenie IEC 62443-4-2 Security Level 2 (SL2) od Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC).

Hewlett Packard Enterprise: Znalazło się pośród liderów w zestawieniu Gartner Magic Quadrant w kategoriach pamięci masowych (Primary Storage Platforms) oraz rozwiązań sieciowych SD-WAN. W pierwszej z tych kategorii HPE otrzymuje wyróżnienie piętnasty raz z rzędu.

AMD: Przedstawił w trakcie swojej konferencji Advancing AI 2024 szereg nowych rozwiązań dla AI i superkomputerów, jak 5 generacja procesorów AMD EPYC, akceleratory AMD Instinct MI325X, pierwsza platforma zgodna z Copilot+ dla biznesowych laptopów i wiele innych. W trakcie swojego otwierającego wystąpienia dyrektor generalna i przewodnicząca zarządu AMD Lisa Su przedstawiła te nowe produkty i technologie wraz z wieloma partnerami (Microsoft, OpenAI, Meta, Oracle, Google Cloud, Dell, HPE, Lenovo, Supermicro i inni), którzy je wdrażają lub wkrótce będą wdrażać w swoich systemach, infrastrukturze i portfolio.

