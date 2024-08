W II fazie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – w perspektywie 2040 r. – możliwe jest zrealizowanie nawet 100% inwestycji przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, ocenia resort aktywów państwowych (MAP). Obecnie (w perspektywie 2030 r.) ponad 60% inwestycji w sektor offshore realizują spółki Skarbu Państwa.

„W II fazie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w perspektywie 2040 r., możliwe jest zrealizowanie nawet 100% inwestycji przez spółki z udziałem Skarbu Państwa tj.:

1) PGE SA: Grupa ta w konkurencyjnych przetargach dotyczących 11 nowych lokalizacji dla farm wiatrowych, organizowanych przez Ministra Infrastruktury, otrzymała i posiada prawomocne 5 pozwoleń lokalizacyjnych (tzw. PSZW) na nowych obszarach morskich (obszary: 43.E.1 (MFW 990 MW), 60.E.3 (MFW 1185 MW), 45.E.1 (MFW 210 MW), 44.E.1 (MFW 975 MW) i 60.E.4 (MFW 555 MW) – co łącznie stanowi ok. 4 GW nowych mocy.

2) Orlen SA: Grupa ta w konkurencyjnych przetargach dotyczących 11 nowych lokalizacji dla farm wiatrowych, organizowanych przez Ministra Infrastruktury, otrzymała i posiada prawomocne 5 pozwoleń lokalizacyjnych (tzw. PSZW) na nowych obszarach morskich (obszary: 46.E.1 (MFW 966 MW). 14.E.4 (MFW 1204 MW), 14.E.3 (MFW 1204 MW), 14.E.2 (MFW 896 MW) i 14.E.1 (MFW 812 MW) – tj. łącznie ok. 5 GW nowych mocy” – napisał wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński w odpowiedzi na interpelację.

Wszystkie powyższe projekty dotyczą II fazy i będą realizowane w oparciu o aukcyjne mechanizmy wspierające rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej, tj. aukcje OZE.

Aktualnie, ponad 60% inwestycji w sektor morskiej energetyki wiatrowej w perspektywie 2030 r. realizują spółki SP.

Z 5,9 GW mocy zainstalowanej dostępnej w I fazie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej do 2030 r. łącznie 3,7 GW mocy zainstalowanej zrealizują spółki, w których prawa z akcji wykonuje Minister Aktywów Państwowych (tj. są to dwa projekty Grupy PGE i jeden projekt Grupy Orlen).

Zgodnie z dokumentem „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” oraz z ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych energetyka wiatrowa na morzu wdrożona zostanie do krajowego systemu elektroenergetycznego w 2025 r., a moc zainstalowana w 2030 r. osiągnie ok. 5,9 GW oraz ok. 18 GW w perspektywie 2040 r.

Źródło: ISBnews