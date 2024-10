W dniach 22-23 października 2024 roku w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie się XII edycja Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG. Jest to kolejne cyklicznie planowane wydarzenie, organizowane w ramach misji edukacyjnej SEG, podczas którego będzie można wymienić się doświadczeniami dotyczącymi pracy dyrektorów finansowych spółek giełdowych oraz zdobyć wiedzę pomocną w zarządzaniu spółką. Portal inwestycje.pl jest partnerem medialnym wydarzenia.

Pierwszy dzień Kongresu wypełnią trzy bloki dyskusyjne: otoczenie rynkowe, otoczenie regulacyjne,

raportowanie czynników zrównoważonego rozwoju. Podzielone będą one na kilka mniejszych rozmów

eksperckich. Podczas pierwszej z nich, zatytułowanej „sytuacja makroekonomiczna” będzie mowa

o najważniejszych zmianach rynkowych, oczekiwaniach makroekonomicznych versus rzeczywistość

oraz prognozach gospodarczych na 2025 rok.

Druga dyskusja będzie dotyczyć praktycznego zastosowania prognoz. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o rynku pracy i płacy, koszcie pieniądza w kontekście inflacji oraz wpływie kursu walutowego na gospodarkę.

Od strony makroekonomii przyszły rok zapowiada się bardzo interesująco: prawdopodobne jest wyraźne przyspieszenie wzrostu gospodarki, napędzane zarówno konsumpcją jak i inwestycjami, szczególnie tymi „unijnymi”. Inflacja nie zamierza „odpuszczać”, co będzie skłaniać RPP do utrzymywania wysokich stóp procentowych – a to z kolei podnosi prawdopodobieństwo bardzo silnego złotego – zła wiadomość dla eksporterów… Polska już teraz jest krajem z najniższą stopą bezrobocia w UE – a w scenariuszu przyspieszenia gospodarki oznaczać to będzie jeszcze większą presję na płace. Jak sobie z tym radzić, co założyć w planach finansowych firm na 2025 i gdzie są największe pola do zaskoczeń – na te pytania postaramy się udzielić odpowiedzi w trakcie sesji mówi dr Marcin Mrowiec, Główny Ekonomista, Grant Thornton Polska

Kolejna debata zostanie poświęcona odbudowie sensu notowania. W tej części będzie mowa o bieżącej i przewidywanej sytuacji rynkowej, nowych projektach wsparcia spółek oraz o zmianach regulacyjnych.

Następna dyskusja panelowa poświęcona będzie wsparciu dla notowanych spółek ze strony KDPW. Będzie mowa m.in o korzyściach dla emitentów, pracy nad nowymi projektami oraz liście życzeń notowanych spółek.

Chcąc ogrywać istotną rolę w skali Europy, polski rynek kapitałowy musi oferować pełną gamę usług także w sferze post-transakcyjnej. Dlatego Grupa KDPW stale rozwija swoją ofertę, dostarczając rynkowi nowe rozwiązania oraz dostosowując ją do międzynarodowych standardów i regulacji.

Już od 16 września bieżącego roku emitenci mogą korzystać z nowych funkcjonalności aplikacji Identyfikacja akcjonariuszy, które zapewniają spółkom giełdowym możliwość otrzymywania cyklicznych raportów ujawniających tożsamość akcjonariuszy oraz stan posiadanych przez nich akcji, jak również wygodne filtrowanie otrzymanych danych. Nowe narzędzia mają na celu ułatwienie prowadzenia programów lojalnościowych dla akcjonariuszy mówi Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu KDPW

Pierwszy blok zamknie debata zatytułowana „Od robotów do sztucznej inteligencji w finansach”, podczas której omówione zostaną takie zagadnienia, jak: do czego warto wykorzystywać roboty; kiedy ma sens „zatrudnienie” AI; sztuczna inteligencja a sztuczna głupota.

Po krótkiej przerwie rozpocznie się panel dotyczący nowych możliwości pozyskiwania finansowania. W trakcie tej dyskusji będzie mowa o emisjach bezprospektowych, uproszczeniach prospektowych oraz finansowaniu dłużnym.

Kolejną kwestią, nad którą pochylą się eksperci, będą podatkowe zachęty wspierające budowanie struktur kapitałowych. Przybliżone zostaną tematy: podatkowa grupa kapitałowa, grupa VATowska oraz reżim spółki holdingowej.

W trakcie dyskusji zaprezentuję zachęty i ułatwienia podatkowe wspierające budowanie struktur kapitałowych.

Dynamicznie rozwijający się polski biznes doskonali swoje procesy biznesowe, aby utrzymać konkurencyjność w kraju i na rynkach zagranicznych. Na poziomie organizacyjnym pojawiają się potrzeby wydzielania do odrębnych podmiotów kluczowych procesów operacyjnych, tworzących core biznesu, jak i innych istotnych procesów pomocniczych (takich jak ochrona i rozwój własności intelektualnej, usługi IT, księgowe czy kadrowe). Wydzielaniu do podmiotów holdingowych ulegają także funkcje finansowe i zarządzania strategicznego mówi Tomasz Gałka, Partner, Doradca Podatkowy, Olesiński i Wspólnicy

Następnie przybliżona zostanie tematyka KSeF. Eksperci opowiedzą o aktualnym statusie prac legislacyjnych, dla kogo wystawianie i odbiór faktur w KSeF będzie obowiązkowe oraz o praktycznych problemach przy wdrożeniu.

Kolejna sesja dotyczyć będzie transferu ryzyka związanego z cyberzagrożeniami, począwszy od naruszeń praw osób trzecich (w tym RODO), poprzez zarządzanie informacją publiczną w kontekście ataków hakerskich, na szkodach wyrządzonych przez obecnych i byłych pracowników kończąc.

Drugi blok tematyczny zamknie debata zatytułowana „Wsparcie technologiczne przy wdrażaniu regulacji z perspektywy CFO”. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o zakresie dostępnych rozwiązań IT, integracji z wcześniej stosowanymi systemami oraz wyzwaniach na etapie wdrażania.

Po kolejnej przerwie rozpocznie się ostatni blok tematyczny, na początku którego eksperci opowiedzą o wpływie ESRS-ów na ład korporacyjny. Prelegenci przedstawią wymogi dotyczące kompozycji organów, kwestie zarządzania informacjami ESG w spółce oraz skoncentrują się na odpowiedzialności za działania i zaniechania.

Następnie poruszona zostanie tematyka ESRS-ów w kontekście dostępu do finansowania. Słuchacze dowiedzą się, jakie dane ESG są wymagane ianalizowane przez instytucje finansowe, czy dodatkowy zakres danych jest powiązany zzarządzaniem ryzykiem kredytowym oraz jaka jestsytuacja podmiotów nieraportujących satysfakcjonujących danych ESG.

W kolejnej części eksperci wyjaśnią, na czym polega audyt danych ESG, a w szczególności: zakres i przebieg badania, ślad rewizyjny danych ESG oraz współpraca z biegłym rewidentem oraz zarządzanie danymi ESG, na które składają się takie kwestie, jak: zbieranie i agregacja danych, formuły wyliczania wskaźników, XBRL jako wartość dodana.

Firmy raportujące ESG wskazują, że do integracji celów zrównoważonego rozwoju z biznesem, celami operacyjnymi i decyzjami potrzebne są dedykowane rozwiązania IT, które pozwalają na osiągnięcie wielu celów przy minimalnej ilości działań, które odpowiadają na potrzeby takie jak: zrównoważenie celów biznesu z raportowaniem, uproszczenie zbierania danych i dbanie o spójność w Grupie, zapewnienie ciągłości informacji by eliminować koncentrację wiedzy u pojedynczych osób, zarządzanie procesem od zbierania danych po audyt czy śledzenie wielowymiarowych powiązań. Potrzebna jest koncentracja na celu i priorytetach by eliminować działania niepotrzebne mówi Maria Biela, Biegły Rewident, APP TREND

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zamknie temat finansowania transformacji ESG. Eksperci pochylą się nad dostępnymi instrumentami, ulgami podatkowymi oraz przykładami praktycznymi.

Dzień uwieczni Wieczorna Gala, której Gościnią Specjalną będzie Otylia Jędrzejczak – wielokrotna mistrzyni olimpijska, prezeska Polskiego Związku Pływackiego. W trakcie części wieczornej odbędzie się również turniej futbolu stołowego.

Program drugiego dnia Kongresu to praktyczne warsztaty dotyczące m. in zagadnień takich, jak:

Analiza podwójnej istotności – punkt wyjścia do raportowania zrównoważonego rozwoju

zgodnie z CSRD

Jak wykorzystać potencjał emisji bezprospektowych

Aspekty podatkowe zarządzania własnością intelektualną w grupach kapitałowych

Wsparcie IT w zarządzaniu danymi ESG

Cyberbezpieczeństwo a finanse – ile kosztuje spokój?

Dwudniowe spotkanie zamknie dyskusja panelowa pt. „Najważniejsze wyzwania CFO”, podczas której omówione zostaną kwestie nowych rodzajów ryzyk, danych ESG w kontekście podejmowanych decyzji finansowych oraz relacji emitentów z nadzorem.

Główną ideą Kongresu CFO jest integracja środowiska finansów oraz omówienie trendów mających wpływ na pracę CFO w spółkach giełdowych – a w szczególności, jak finanse wspierają biznes, jaki jest łańcuch sukcesu, czyli co powoduje, że CFO jest potrzebny i dlaczego jego rola będzie wzrastać.

Program obejmuje zakres tematyczny wychodzący poza same narzędzia i przepisy, co pozwala na szersze zrozumienie zagadnień finansowych. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpień czołowych ekspertów z branży, poznać najlepsze praktyki oraz nawiązać cenne kontakty w trakcie sesji networkingowych.

Partnerami wydarzenia są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, Grant Thornton jako Partner Strategiczny, APP TREND – Consolia, Dell Technologies, Olesiński i Wspólnicy jako Partnerzy Główni, Ayming, Betacom, BIG InfoMonitor, International Risk & Corporate Advisory (IRCA), MDDP jako Partnerzy Wspierający, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny.

Zgłoszenia odbywają się jedynie poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie wydarzenia. Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Szczegółowe informacje dotyczące XII Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG są dostępne na stronie: https://seg.org.pl/wydarzenie/pokaz/xii-kongres-cfo-spolek-gieldowych-seg

Źródło: SEG