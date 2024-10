W 2023 roku lider rynku budowlanego w Polsce odprowadził 285 milionów złotych podatku dochodowego od działalności. Tym samym spółka otworzyła zestawienie firm z sektora budowlanego oraz znalazła się w pierwszej dwudziestce największych płatników CIT w Polsce.

W ostatnich dziesięciu latach Budimex S.A. wpłacił na rzecz budżetu państwa łącznie 1 miliard 432 miliony złotych z tytułu podatku CIT. Tylko w 2023 roku było to 285 milionów złotych – niemal dwukrotnie więcej niż w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Od 2013 roku firma sukcesywnie poprawia swoją pozycję w zestawieniu przedsiębiorstw działających w Polsce. W przypadku grup kapitałowych był to awans z 67. na 25. miejsce, a płatników indywidualnych – z lokaty 64. do pierwszej dwudziestki.

„Budimex S.A. jest największą firmą budowlaną w kraju, zatrudniamy ponad 7 tys. osób. Realizujemy wielkoskalowe projekty, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz jakości życia ludzi. Działamy w Polsce, tutaj inwestujemy w zasoby sprzętowe, budujemy kompetencje naszych pracowników i tutaj płacimy podatki. Jest to dla nas wyraz patriotyzmu gospodarczego, ale nie tylko. Wierzymy w to, że silna branża budowlana potrzebuje państwa, które dysponuje środkami dzięki, którym może napędzać inwestycje w rozwój” – mówi Artur Popko, prezes Budimex S.A.

Budimex S.A. od lat pozostaje największym płatnikiem podatku CIT wśród firm budowlanych. To wszystko przy zachowaniu wysokiej rentowności, które w ubiegłym roku wyniosła na poziomie brutto 11 proc. Nie jest to jedyna spółka z Grupy Budimex notowana w zestawieniu Ministerstwa Finansów. Na 30. miejscu pod względem wysokości odprowadzonego podatku znalazł się Mostostal Kraków S.A., a na 41. Budimex Budownictwo Sp. z o.o.

„Odpowiedzialne podejście firm do biznesu ma dziś bardzo duże znaczenie. Jako Budimex dbamy o relacje z naszymi akcjonariuszami, jesteśmy też wieloletnim płatnikiem CIT. To nasz wkład w gospodarkę, ale też dowód na to, że nasza firma ma stabilną pozycję, jest wiarygodnym partnerem i pewnym pracodawcą. Bardzo się cieszę, że to podejście doprowadziło nas w tym roku na 20. pozycję w zestawieniu płatników indywidualnych” – tłumaczy prezes Artur Popko.

Spółka znalazła się także w pierwszej trójce pod względem wysokości procentowej podatku CIT odprowadzonego od przychodów (3,2 proc.).

Źródło: Spółka