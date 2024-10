Jujubee SA, notowany na rynku NewConnect producent i wydawca gier wideo, prezentuje grę Emerald Caravan i zapowiada cztery grywalne dema w październiku.

Notowany na NewConnect producent i wydawca gier Jujubee SA zaprezentował w dniu dzisiejszym grę Emerald Caravan. Jest to jeden z tytułów, które trafiły do spółki w ramach procesu przejęcia biznesu growego od Space Fox Games SA. Katowicki producent zapowiedział, że pod nowymi skrzydłami Emerald Caravan doczeka się sporych zmian w kontekście oprawy graficznej i mechanik, co powinno znacząco zwiększyć szanse komercyjnego sukcesu gry. Zmiany można zaobserwować oglądając nowy zwiastun produkcji oraz jej stronę na platformie Steam. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona, ale prace znajdują się na zaawansowanym etapie. Spółka ogłosiła również, że planuje udostępnić graczom aż cztery grywalne dema swoich produkcji jeszcze w październiku!

„W ostatnich miesiącach rozpoczęliśmy prawdziwą produkcyjną ofensywę. Jej wyrazem jest kilka produktów na bardzo zaawansowanym etapie realizacji. Chcemy się pochwalić postępami i jeszcze w tym miesiącu zaprezentować graczom aż cztery wersje demonstracyjne, zarówno mniejszych, jak i większych gier. Bez wątpienia najbardziej oczekiwanym tytułem jest gra strategiczna Dark Moon, której grywalną wersję zaprezentujemy ekskluzywnie na naszym stoisku w ramach targów Poznań Game Arena. Będzie to pierwsza okazja dla graczy do zapoznania się z rozgrywką. Nadto na platformie Steam planujemy zaprezentować dema m.in. Realpolitiks 3: Earth and Beyond jak i odświeżonego Emerald Caravan. Zapowiada się gorący październik dla Jujubee!” – powiedział Aleksander Korulski, Prezes Zarządu Jujubee SA.



Dark Moon to tytuł rozwijany od kilku lat przez katowicką spółkę. Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony graczy i rynku finansowego, co przełożyło się na spory wzrost kursu po zaprezentowaniu zwiastuna gry w 2019 roku. Teraz prace w końcu są bliskie zakończenia.

„To bardzo rozbudowana i ambitna gra, z którą wiążemy spore nadzieje. W trakcie produkcji dokonaliśmy wielu zmian i ostatecznie Dark Moon będzie dużo bardziej rozbudowany niż pierwotnie zakładaliśmy. We współpracy z naszym wydawcą przeprojektowaliśmy również całkowicie UI, dzięki czemu tytuł wygląda znacznie nowocześniej, odpowiadając dzisiejszym standardom. Mamy już gotową grywalną wersję Dark Moon na tegoroczne targi PGA i nie możemy się doczekać chwili, kiedy zaprezentujemy ją graczom w Poznaniu” – powiedział Michał Stępień, Dyrektor Kreatywny w Jujubee SA.

Jujubee SA to notowany na NewConnect (JJB) producent gier i wydawca znany z takich produkcji jak seria wyścigów antygrawitacyjnych FLASHOUT, gra dokumentalna KURSK, gier strategicznych Realpolitiks i Punk Wars czy symulatorów Take Off: The Flight Simulator i Deep Diving Adventures. Aktualnie spółka rozwija oczekiwaną grę strategiczną czasu rzeczywistego Dark Moon oraz Realpolitiks 3: Earth and Beyond – trzecią odsłonę w popularnej serii gier z segmentu grand-strategy. Jujubee tworzy i wydaje inspirujące i nietuzinkowe produkcje na wszystkie istotne platformy sprzętowe, w tym urządzenia mobilne, konsole i komputery PC.

