Obroty najemców w centrach handlowych w I półroczu 2024 były o 4,2% wyższe r/r, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w tym okresie o 0,9% wyższa niż rok wcześniej.

W samym czerwcu 2024 r. obroty najemców wzrosły o 1,7%, w porównaniu do czerwca 2023 r.

„W ciągu sześciu pierwszych miesięcy 2024 r. obroty najemców w centrach handlowych wzrosły o 4,2%, w porównaniu do pierwszego półrocza 2023 r. Oznacza to, że były one wyraźnie wyższe niż wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla całego handlu detalicznego ogółem, który w tym samym okresie wyniósł 2,7%. Świadczy to o dobrej kondycji centrów handlowych jako kanału sprzedaży. Ciekawym przypadkiem jest kategoria odzież i akcesoria – najemcy z tego segmentu, prowadzący salony w centrach handlowych, odnotowali 3,5% wzrost obrotów, podczas gdy z danych GUS wynika, że dla całego handlu w kategorii obejmującej tego rodzaju produkty odnotowano 14% spadek sprzedaży” – powiedział dyrektor zarządzający PRCH Marcin Klammer, cytowany w komunikacie.

„Wyniki sprzedaży w kategorii odzież i akcesoria w monitorowanych centrach handlowych są lepsze od podawanych przez GUS i wynikają m.in. z faktu, że centra handlowe skupiają najbardziej popularne marki handlowe, podczas gdy GUS obejmuje swoim monitoringiem szersze spektrum, także mniejszych firm handlowych. Skala działalności w centrach handlowych oraz inwestycje w marketing pozwalają osiągać wyniki lepsze niż rynek i dowodzą siły i atrakcyjności tego kanału dystrybucji” – dodał Senior Client Business Partner w GfK – An NIQ Company Przemysław Dwojak.

W pierwszej połowie 2024 r. obroty najemców, w porównaniu do pierwszego półrocza 2023 r., wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. Najlepsze wyniki odnotowały najmniejsze centra (5-20 tys. m2 GLA) wykazując wzrost o 5,9%. W dużych obiektach (40-60 tys. m2 GLA) obroty najemców wzrosły o 4,2%, podobne wyniki miały największe galerie (powyżej 60 tys. m2 GLA) – ich obroty wzrosły o 4%. W obiektach średniej wielkości (20-40 tys. m2 GLA) obroty zwiększyły się o 3,6%.

W wybranych kategoriach, największe wzrosty obrotów w pierwszym półroczu 2024 r., w stosunku do pierwszego półrocza 2023 r., odnotowały: rozrywka 11,4%, zdrowie i uroda 10,9% oraz gastronomia 5,9%, podano także.

PRCH jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług.

Źródło: ISBnews