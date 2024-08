Grupa Grenevia zwiększyła moc projektów magazynów energii z warunkami przyłączeniowymi o 1,6 GW – do 1,8 GW w I półroczu 2024 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Projekt Solartechnik – spółki z Grupy Grevevia – Lucjan Augustyn. Jednocześnie zastrzegł, że w obecnych warunkach rynkowych realizacja magazynów energii nadal pozostaje nieopłacalna.

„W I półroczu zwiększyliśmy moc projektów magazynów energii z warunkami przyłączeniowymi o 1,6 GW, do 1,8 GW. Do tego moc projektów fotowoltaicznych z warunkami przyłączeniowymi wzrosła o 216 MW, a projektów wiatrowych o 85 MW. Łącznie moc projektów z warunkami przyłączeniowymi zwiększyła się o 1,91 GW” – powiedział Augustyn podczas telekonferencji.

W sumie Grupa Grenevia miała na koniec czerwca br. łączny portfel projektów OZE o mocy 5,33 GW (o 635 MW więcej niż na koniec 2023 r.), w tym 192 MW podłączone do sieci, 79 MW w budowie, 286 MW przygotowane do budowy oraz blisko 4,8 GW w rozwoju (w tym 587 MW w Niemczech).

„Magazyny energii mamy na bardzo wczesnym etapie rozwoju, jeszcze przed decyzjami środowiskowymi. Co do ich realizacji, to sama budowa magazynów, bez wsparcia, jest dziś przy naszym koszcie kapitału nieopłacalna, bo okres zwrotu jest dłuższy niż termin wymiany baterii. Jednak koszt inwestycji do etapu RTB [ready to build – gotowe do budowy] to grubo poniżej 10% całości nakładów, a jednocześnie na rynku pojawiły się transakcje za projekty tego typu na etapie RTB za ponad 360 tys. euro za 1 MW. Dlatego na pewno chcemy doprowadzić nasze projekty do etapu RTB” – dodał Augustyn.

Grupa Grenevia (dawniej Famur) to inwestor integrujący i rozwijający działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki (PV) skoncentrowanej w Grupie Projekt Solartechnik (Grupa PST/PST); systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii (e-mobilność) w ramach Impact Clean Power Technology (ICPT); rozwiązań dla sektora dystrybucji energii(elektroenergetyka) na bazie spółki Elgór+Hansen (E+H); rozwiązań dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej w ramach marki Famur. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2023 r. miała 1 644 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews