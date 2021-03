Skanska rozpoczęła budowę budynku E o powierzchni ok. 28 500 m2 w ramach kompleksu Nowy Rynek w Poznaniu, podała spółka. Oddanie budynku do użytkowania zaplanowane jest na II kw. 2023 r.

„Mimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, w Skanska konsekwentnie realizujemy wyznaczone sobie cele biznesowe. Era biurowców nie mija – nadal będą one potrzebne, a my niezmiennie skupiamy się na dostarczaniu zdrowej, bezpiecznej i zrównoważonej przestrzeni do pracy, umożliwiającej budowanie zespołów, wzmacniającej kulturę firmową i wspierającej kreatywne idee i pomysły, co obecnie ma szczególne znaczenie dla naszych klientów. Tego potrzebują najemcy i na to zwracają uwagę potencjalni inwestorzy. Nowy Rynek już teraz stał się ważnym punktem na biznesowej mapie Poznania. Ukończony projekt dostarczy miastu i mieszkańcom zupełnie nową przestrzeń, zarówno do pracy, jak i relaksu” – powiedział wiceprezes ds. operacyjnych w spółce biurowej Skanska Paweł Warda, cytowany w komunikacie.

Nowy Rynek to projekt, który docelowo będzie składał się z 5 budynków o różnej funkcjonalności, a jego całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 100 tys. m2.

Budynek E kompleksu zlokalizowany będzie u zbiegu ulic Wierzbięcice i Matyi. Znajdzie się w nim ok. 28 500 m2 nowoczesnej przestrzeni biurowej. Do dyspozycji najemców będą także 234 miejsca parkingowe. Budynek będzie spełniał wymogi certyfikacji LEED Core&Shell na najwyższym, platynowym poziomie, deweloper będzie ubiegał się również o certyfikat WELL Core&Shell.

„Wraz z oddaniem tego etapu inwestycji, pracownicy i mieszkańcy będą mogli korzystać z centralnego rynku, łączącego wszystkie budynki kompleksu. Powstaną tu zielone wyspy, fontanna, przemyślana mała architektura oraz roślinność, uprzyjemniające spotkania i rekreację. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano także pergole.” – czytamy dalej.

W ramach kompleksu powstał chodnik wykonany z zielonego betonu, którego zadaniem jest redukowanie poziomu smogu. Przy budynku D położono prawie 4 000 m2 płyt neutralizujących równowartość zanieczyszczeń wyemitowanych przez samochód, który przejechał w ciągu roku ponad 70 tys. km. Przy najnowszym etapie inwestycji Skanska położy kolejne 4 200 m2 antysmogowego chodnika, podano także.

Źródło: ISBnews