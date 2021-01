Trei Real Estate Poland wprowadził do sprzedaży 88 lokali o metrażach od 28 do 107 m2 w ramach realizacji II etapu osiedla Kraft przy ul. Traktorowej w Łodzi, podała spółka.

„Obecnie umacnia się tendencja do wybierania osiedli, oferujących właśnie takie udogodnienia, jak możliwość wyjścia na taras czy przestronny balkon. Klienci doceniają też lokalizację wokół terenów zielonych, parków i tras spacerowych. Nie chcą jednak rezygnować ze sprawnego dojazdu do centrum miasta oraz atrakcji, które ono zapewnia. Tym bardziej nie dziwi nas tak duże zainteresowanie Osiedlem Kraft. Oferujemy doskonałe umiejscowienie na mapie Łodzi i skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta, co czyni tę inwestycję jednym z najbardziej popularnych obecnie projektów na łódzkim rynku nieruchomości. Cieszę się, że trafiliśmy w potrzeby oraz gust łodzian i mieszkańców regionu” – powiedział dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland Jacek Wesołowski, cytowany w komunikacie.

Oprócz nowych lokali do zamieszkania, inwestor w drugiej fazie budowy zapewni kolejne zielone patio z placem zabaw, a także 82 dodatkowe miejsca postojowe na parkingu podziemnym.

Za budowę łódzkiego Osiedla Kraft odpowiada firma Spec Bau Polska, a pierwsi mieszkańcy wprowadzą się na początku 2022 roku.

Start budowy II etapu zaplanowany jest na II kwartał 2021 roku i zakłada realizację 88 mieszkań o metrażach od 28 do 107 m2, rozmieszczonych na sześciu kondygnacjach. Tym samym, w 2022 roku, w ramach pierwszej i drugiej fazy projektu, firma odda do użytku mieszkańcom Łodzi ponad 200 nowych lokali łącznie.

Prace budowlane w ramach I fazy inwestycji rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku i obejmują realizację 104 mieszkań o metrażach od 25 do 87 m2. 50% mieszkań z I fazy inwestycji znalazło już swoich nabywców.

Trei Real Estate GmbH (grupa Trei Real Estate) jest międzynarodowym inwestorem, deweloperem i zarządcą nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych z Niemiec, który działa na sześciu rynkach globalnych, takich jak: Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja, Portugalia i USA.

Źródło: ISBnews