Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) planuje skierowanie projektu nowelizacji prawa energetycznego w zakresie rynku wodoru do dalszych prac w Komitecie Stałym Rady Ministrów i pod obrady Rady Ministrów i zakłada, że projekt ten po wakacjach trafi pod obrady Sejmu, wynika z wypowiedzi szefowej resortu Pauliny Henning-Kloski.

„Zakończyliśmy niezwykle ważne konsultacje społeczne nad tym projektem ustawy i za chwilę trafi on do dalszych prac na poziomie rządu – na Komitet Stały Rady Ministrów i na obrady Rady Ministrów. Chcielibyśmy, by po wakacjach trafił pod obrady parlamentu” – powiedziała Henning-Kloska podczas konferencji prasowej.

Projekt noweli prawa energetycznego dotyczy regulacji dla rynku wodoru w zakresie, w jakim nie będzie on transportowany siecią gazową. Wprowadza definicje dla wodoru niskoemisyjnego, wodoru odnawialnego pochodzenia niebiologicznego oraz wodoru odnawialnego.

Zmiany na rynku wodoru są w znacznym stopniu odpowiedzią na projekt rewizji III pakietu gazowego, który zakłada przede wszystkim wprowadzenie zbliżonych zasad funkcjonowania rynku wodoru jak dla gazu ziemnego. W szczególności kluczowe znaczenie dla jego uregulowania ma zasada rozdziału (tzw. unbundlingu), która polega na rozdzieleniu działalności wytwórczej lub obrotowej od działalności systemowej (tj. przesyłowej, dystrybucyjnej, magazynowej, skraplania gazu ziemnego, połączonej) oraz wybór odpowiedniego modelu rozdziału właścicielskiego dla rynku wodoru, zgodnego z treścią założeń w pakiecie, jak również ze strukturą rynku energetycznego w Polsce.

Projekt reguluje kwestie powołania następujących instytucji:

– operatora systemu przesyłowego wodorowego – zajmującego się przesyłaniem wodoru, odpowiedzialnego za ruch sieciowy w sieci przesyłowej wodorowej, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, eksploatację, konserwację, remonty oraz rozbudowę sieci przesyłowej wodorowej, w tym połączeń z innymi systemami wodorowymi

– operatora systemu dystrybucyjnego wodorowego – zajmującego się dystrybucją wodoru, odpowiedzialnego za ruch sieciowy w sieci dystrybucyjnej wodorowej, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, eksploatację, konserwację, remonty oraz rozbudowę sieci dystrybucyjnej wodorowej, w tym połączeń z innymi systemami wodorowymi

– operatora systemu magazynowania wodoru – zajmującego się magazynowaniem wodoru, odpowiedzialnego za eksploatację instalacji magazynowej wodoru

– operatora systemu połączonego wodorowego – zarządzającego sieciami połączonymi wodorowymi, w tym siecią przesyłową wodorową, siecią dystrybucyjną wodorową lub systemem magazynowania wodoru

– operatora systemu połączonego gazowo-wodorowego – zarządzającego przynajmniej jednym systemem gazowym oraz przynajmniej jedną siecią wodorową lub systemem magazynowania wodoru – określając przy tym pełny zakres obowiązków i kompetencji każdego z operatorów, w tym stworzenie zasad certyfikacji i sposobu ich wyznaczania

Projekt ustawy zakłada, że, analogicznie jak dla rynku gazu, będzie istnieć tylko jeden operator systemu przesyłowego wodorowego, którym ze względu na wczesne stadium rozwoju gospodarki wodorowej, będzie docelowo spółka zależna od jedynego systemu przesyłowego gazowego w Polsce. Operator systemu przesyłowego wodorowego nie będzie mógł wykonywać działalności w zakresie wytwarzania lub obrotu wodorem.

Źródło: ISBnews