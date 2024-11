Wyniki Grupy Aplisens w IV kwartale bieżącego roku będą zbliżone do III kwartału lub nieco gorsze, ze względu na krótszy kwartał w związku z okresem świątecznym, ocenia prezes Adam Żurawski.

„Czwarty kwartał będzie trochę podobny do III kwartału, może nieco gorszy, ze względu na to, że wypada nam prawie połowa grudnia” – powiedział Żurawski podczas telekonferencji.

Według niego, negatywnie na wyniki w tym roku i prawdopodobnie także w 2025 roku, wpływa przede wszystkim presja płacowa.

„Obecnie wygląda na to, że liczba zamówień w II półroczu tego roku będzie porównywalna do II półrocza 2023 roku, ale pozytywną rzeczą jest, że pojawiają się duże tematy, których wcześniej nie było. Jeśli uda nam się część tych tematów zrealizować, to zwiększy się prawdopodobieństwo, że 2025 rok będzie lepszy od obecnego” – dodał prezes.

W jego ocenie, z rynków geograficznych najbardziej negatywnie wyróżnia się Unia Europejska, przede wszystkim Niemcy, a spółka jest też „trochę rozczarowana” wynikami w USA, gdzie wzrosty się zatrzymały.

„Nie widzimy na razie wpływu KPO na rynku krajowym, ale mamy nadzieję, że pojawi się on w 2025 roku” – podkreślił Żurawski.

Zaznaczył jednocześnie, że przewidywane w strategii przychody w 2025 roku na poziomie 180 mln zł są realne do osiągnięcia.

„Po trzech kwartałach tego roku stopień realizacji strategii na lata 2023-2025 w odniesieniu do przychodów wyniósł 75%” – wskazał prezes.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,2 mln zł w 2023 r.

