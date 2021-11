Operacja przeniesienia danych klientów byłego Idea Banku do systemów operacyjnych Banku Pekao zakończyła się – w weekend zyskali oni dostęp do bankowości elektronicznej i infolinii Banku Pekao, a od dziś również do sieci placówek, podał Bank Pekao.

Procesem migracji objętych zostało ok. 270 tys. klientów byłego Idea Banku, w tym ok. 220 tys. klientów firmowych i ok. 50 tys. klientów indywidualnych.

Operacja migracji rozpoczęła się 19 listopada, a w nocy z 20 na 21 listopada klienci byłego Idea Banku zyskali dostęp do swoich rachunków w systemach Banku Pekao. Mogą odtąd korzystać z bankowości internetowej Pekao24 i aplikacji PeoPay (w przypadku klientów indywidualnych i większości mikroprzedsiębiorstw) lub z bankowości elektronicznej PekaoBiznes24 (w przypadku pozostałych klientów firmowych) oraz z usług infolinii i szerokiej sieci oddziałów Banku Pekao w całej Polsce, podano.

Klienci byłego Idea Banku powinni pamiętać o aktywowaniu nowych kart debetowych i kredytowych, otrzymanych pocztą od Banku Pekao. Karty kredytowe wydane przez Idea Bank przestaną być aktywne 22 listopada, a karty debetowe 26 listopada.

Bank Pekao przejął 3 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Banku z wyłączeniami w wyniku zastosowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny instrumentu przymusowej restrukturyzacji.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: ISBnews