W dobie globalizacji granice państw nie stanowią bariery dla biznesu, ale często pojawiają się pytania o opodatkowanie. Gdzie właściwie należy zapłacić podatki od dochodów uzyskanych poza Polską? Dowiedz się, jakie zasady obowiązują w różnych krajach.

Rozliczenie dochodu zagranicznego – czy kraj ma znaczenie?

To, w jakim kraju osiągasz dochód, ma ogromne znaczenie przy jego rozliczaniu. Każde państwo ma swoje przepisy podatkowe. W tym temacie istotne są też umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które regulują zasady opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą.

Polska zawarła je z wieloma krajami. Co to oznacza dla Ciebie? W ten sposób możesz uniknąć płacenia podatku dwukrotnie – w kraju, gdzie osiągasz dochód, i w Polsce.

Jeśli pracujesz za granicą przez dłuższy czas i masz tam centrum interesów życiowych, musisz rozliczyć podatek w tym kraju. W Polsce pozostaniesz zobowiązany jedynie do złożenia deklaracji informującej o uzyskanych dochodach, przy jednoczesnym skorzystaniu z metod uniknięcia podwójnego opodatkowania. Są to np. metoda wyłączenia z progresją lub metoda odliczenia proporcjonalnego.

Przykład:

Prowadzisz firmę w Polsce, ale świadczysz usługi w Niemczech? Dochód zostanie opodatkowany w Niemczech. W ramach polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania korzystasz z metody wyłączenia z progresją.

Gdzie rozliczyć dochód firmy w Czechach?

Firma w Czechach, założona np. przez Czechybiznes Expert podlega czeskim przepisom podatkowym. W związku z tym każdy dochód osiągany w Republice Czeskiej ma być rozliczony z tamtejszym urzędem skarbowym.

Jeśli prowadzisz firmę w Czechach, w Polsce musisz:

Złożyć roczne zeznanie podatkowe PIT 36. Dołączyć do niego załącznik PIT/ZG, w którym wykażesz dochody zagraniczne i wysokości odprowadzanego za granicą podatku.

Podobnie należy zrobić w przypadku każdego innego kraju.

A co jeśli masz kilka dochodów, uzyskiwanych w różnych krajach? Dla każdego z dochodu wypełnij osobny załącznik PIT/ZG, a łączną sumę zawrzyj w PIT-36.

Rozliczenie dochodu uzyskiwanego w Niemczech

Podobnie jest w przypadku dochodów osiągniętych w Niemczech. Tutaj obowiązują niemieckie przepisy podatkowe. Niemcy, podobnie jak Polska, mają złożony system podatkowy, jednak ważną rolę odgrywa wspomniana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Należy tutaj zrozumieć mechanizm wyłączenia z progresją. Dokładniej: Dochody uzyskane w Niemczech są rozliczane w Niemczech. Jednak ich suma wpływa na wysokość podatku płaconego w Polsce, jeśli masz tutaj również inne źródła dochodów.

Inne kraje – jak rozliczamy dochód zagraniczny?

Dla innych krajów procedura rozliczenia dochodów zagranicznych opiera się na podobnych zasadach zgodnie z podpisanymi umowami.

Przykładowo:

W Wielkiej Brytanii obowiązuje metoda wyłączenia z progresją, podobnie jak w przypadku Niemiec.

obowiązuje metoda wyłączenia z progresją, W Stanach Zjednoczonych można skorzystać z metody odliczenia proporcjonalnego.

można skorzystać z metody odliczenia proporcjonalnego. Osiągając dochód w Holandii możesz zastosować metodę z progresją.

możesz zastosować metodę z progresją. Dochód ze Szwecji nie podlega opodatkowaniu w Polsce, ale jest brany pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku dla innych dochodów.

Istnieją kraje, z którymi Polska nie podpisała jeszcze umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Są to:

Kuwejt

Monako

Afganistan

Irak.

Nie są to raczej popularne kierunki, do których wybieramy się w celach zarobkowych. Jeśli jednak tak jest, musisz pamiętać, że podatek konieczny będzie do rozliczenia w obu miejscach. Możesz jednak skorzystać z ulgi abolicyjnej.

W większości przypadków dzięki umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zapłacisz podatku dwa razy. Jednak Twoje dochody zagraniczne mogą wpłynąć na stawkę podatkową w Polsce. Niezależnie od tego, czy zarabiasz w Niemczech, Czechach, czy krajach skandynawskich, pamiętaj aby zgłosić swoje dochody na odpowiednim formularzu.

