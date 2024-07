Po zatwierdzeniu taryf przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) Energa Obrót zdecydowała o braku konieczności zawiązania dodatkowej rezerwy na umowy rodzące obciążenia z zastrzeżeniem, że dla II półrocza 2024 r. szacowane jest pogorszenie wyniku ze względu na decyzję URE w wysokości około 350 mln zł, podała Energa.

28 czerwca 2024 r. prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. dla spółki na poziomie średnio 623 zł za MWh.

„W związku z powyższym, po analizach opartych o prognozy dla całego okresu taryfowego 1 lipca 2024 – 31 grudnia 2025, spółka informuje o braku konieczności zawiązania w Energa Obrót S.A. dodatkowej rezerwy na umowy rodzące obciążenia z zastrzeżeniem, że pogorszenie wyniku spółki w II połowie 2024 r. na skutek powyższej decyzji prezesa URE szacowane jest w wysokości około 350 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Powyższe szacunki oparte są na dotychczas zakontraktowanym przez Energa Obrót wolumenie i cenie energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G dla podanego wyżej okresu taryfowego oraz prognozach dotyczących przyszłej kontraktacji, zastrzeżono.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

Źródło: ISBnews