Finalna decyzja inwestycyjna (FDI) dotycząca projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 o mocy 1,5 GW zapadnie w ciągu najbliższych tygodni, poinformował wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ds. operacyjnych Maciej Górski.

„Mówimy o tygodniach do finalnej decyzji inwestycyjnej projektu Baltica 2 i tygodniach do zamknięcia finansowania w modelu project finance. Zainteresowanie sektora finansowego jest bardzo duże. To kierunek, który rozważamy także przy kolejnych projektach inwestycyjnych” – powiedział Górski podczas konferencji prasowej.

W ocenie PGE, obecny łączny koszt realizacji farmy Baltica 2 o mocy 1,5 GW to ok. 30 mld zł.

Wiceprezes zapowiedział również, że PGE przygotowuje się, żeby uczestniczyć z tym projektem w aukcji w IV kwartale 2025 roku.

„Mamy nadzieję, że punkt odniesienia na poziomie 512 zł za MWh zostanie utrzymany dla mniej wymagających projektów, ale liczymy na to, że projekty z dłuższym przyłączem i na trudniejszym terenie będą mogły liczyć na wyższą cenę” – dodał.

Według wcześniejszych zapowiedzi, realizowana wspólnie z duńskim Orsted farma Baltica 2 ma ruszyć do końca 2027 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews