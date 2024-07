Ferrum podpisało dwie umowy częściowe z Gaz-Systemem, na dostawę rur stalowych na potrzeby inwestycji: POM1: „Gazociągi Kolnik-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa pomorskiego”; POM2: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 2 odc. Gardeja – Kolnik”; POM3: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, część 1 odc. Gustorzyn – Gardeja”. Wartość obu umów nie przekroczy kwoty ok. 141,3 mln zł netto (ok. 173,8 mln zł brutto).

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 885 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews