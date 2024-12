Greenvolt Next – spółka należąca do Grupy Greenvolt – chce znacząco zwiększyć liczbę obsługiwanych firm, poinformował ISBnews country manager Greenvolt Next Carlos Kruszewski Pinto. Ich liczba może się co najmniej podwoić do 2027 roku.

„Nasze dotychczasowe 18 MW to wynik instalacji o bardzo zróżnicowanej skali – od mniejszych systemów montowanych na dachach budynków firmowych po większe instalacje naziemne. Obecnie ta moc pochodzi od siedmiu przedsiębiorstw działających w Polsce, co pokazuje, że nasze rozwiązania są elastyczne i dostosowane do różnych potrzeb biznesowych” – powiedział Pinto w rozmowie z ISBnews.

W połowie listopada Greenvolt poinformował, że w ramach swojej strategii Greenvolt Next planuje zainstalowanie w Polsce 200 MWp mocy do 2027 roku, przy inwestycjach na poziomie 9 mln euro.

„Patrząc w przyszłość, zakładamy dynamiczny wzrost. Do 2027 roku chcemy znacząco zwiększyć liczbę obsługiwanych firm – według naszych szacunków ich liczba może się co najmniej podwoić, co pozwoli nam osiągnąć kolejne dziesiątki megawatów zainstalowanej mocy. Potencjał rynku oraz rosnąca świadomość w zakresie ESG wśród przedsiębiorców napawają nas optymizmem” – dodał.

Jak podkreślił szef Greenvolt Next Polska, największy popyt na instalacje spółka obserwuje w sektorze przemysłowym, który zużywa największe ilości energii.

„To naturalne, że firmy z tego sektora widzą korzyści zarówno w postaci oszczędności, jak i większej niezależności energetycznej. Nasze portfolio obejmuje również firmy z innych sektorów, takich jak handel i dystrybucja, rolnictwo czy HoReCa” – wskazał.

Greenvolt Next współpracuje przede wszystkim z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami, które mają większe zapotrzebowanie na energię, a tym samym dostrzegają znaczny potencjał oszczędności.

„Są to zazwyczaj firmy prowadzące działalność przemysłową lub biurową, które od razu mogą odczuć różnicę w rachunkach za energię. Ważnym segmentem są też średnie przedsiębiorstwa, które zaczynają dostrzegać korzyści płynące z inwestycji w OZE” – powiedział Pinto.

Spółka zakłada też dalszy rozwój poza horyzontem obecnej strategii.

„Po osiągnięciu celu 200 MW planujemy dalszy, zrównoważony rozwój. Polski rynek ma ogromny potencjał, a my jesteśmy gotowi wspierać realizację celu 32% udziału OZE w polskim miksie energetycznym do 2030 roku. W tak dynamicznie rozwijającym się rynku fotowoltaiki widzimy szansę na wdrażanie coraz bardziej zróżnicowanych rozwiązań w segmencie generacji rozproszonej” – podkreślił szef spółki.

„Obserwujemy rosnące zainteresowanie magazynami energii, co wynika z szybkiego rozwoju tej technologii – obecnie jest ona o 30–40% bardziej wydajna niż rok wcześniej, co przyspiesza zwrot z inwestycji dla klientów. Greenvolt Next oferuje kompleksowe rozwiązania, które łączą instalacje PV z systemami magazynowania energii, zapewniając klientom w pełni zintegrowane systemy” – podsumował Pinto.

Greenvolt Next specjalizuje się w projektowaniu, budowie, zarządzaniu i utrzymaniu dopasowanych rozwiązań z zakresu zdecentralizowanej energii poprzez systemy fotowoltaiczne (dachowe, naziemne, zadaszenia parkingowe). Rozwiązania te wspomagają autokonsumpcję energii, poprawiają efektywność energetyczną, umożliwiają magazynowanie energii słonecznej oraz wspierają rozwój elektromobilności. Firma oferuje także elastyczne modele finansowania, w tym umowy zakupu energii (PPA), które pozwalają przedsiębiorstwom korzystać z odnawialnej energii.

Grupa Greenvolt działa w Polsce od niemal 18 lat w sektorze przemysłowych instalacji wiatrowych, słonecznych i magazynowania energii poprzez Greenvolt Power. Z łącznym portfelem projektów o mocy 9,3 GW, Greenvolt Power należy do czołowych graczy na europejskim rynku. Firma ostatnio zabezpieczyła 1,2 GW w polskiej aukcji mocy dla sześciu projektów systemów magazynowania energii (BESS).

