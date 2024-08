Grupa Azoty, Grupa Azoty Police i Grupa Azoty Kędzierzyn podpisały porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie zawieszenia wybranych, kosztochłonnych postanowień Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy (ZUZP), podała Grupa Azoty. Trwają rozmowy ze związkami w Grupie Azoty Puławy; równolegle w całej Grupie pracuje zespół przygotowujący projekt jednego ponadzakładowego układu zbiorowego.

W ramach wynegocjowanych porozumień zawieszone zostały na 27 miesięcy najistotniejsze postanowienia ZUZP-ów, w tym m.in. nagroda motywacyjno-kwartalna, nagroda roczna, różnego rodzaju dodatki. W ramach porozumień zmniejszono także odpisy na Fundusz Socjalny do poziomu ustawowego, czytamy w komunikacie.

„Podpisanie porozumień w trzech spółkach Grupy potwierdza duże zrozumienie dla sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się cała Grupa w 2023 roku. Dla wszystkich stron dialogu od początku ważne było to, by proponowane działania oszczędnościowe w równym stopniu dotykały członków zarządu, managerów i pracowników poszczególnych spółek. To cel, który osiągnęliśmy w ramach podpisanych porozumień. Na ten moment nie zostało osiągnięte wspólne stanowisko z organizacjami związkowymi w Grupie Azoty Puławy, w związku z czym w przypadku braku wypracowania porozumienia w najbliższych dniach, zarząd Grupy Azoty Puławy będzie zmuszony do podjęcia trudnej decyzji o rozpoczęciu procedury wypowiedzenia ZUZP. W prowadzonych projektach optymalizujących koszty od początku podkreślamy, jak ważna jest i będzie zasada równego zaangażowania w proces stabilizacji sytuacji finansowej. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której zawieszenie postanowień ZUZP dotyczyłoby jedynie tych zakładów, w których organizacje związkowe wykazały się pełnym zrozumieniem dla sytuacji finansowej, w jakiej obecny zarząd zastał Grupę w marcu br. Negocjacje w zakresie zapisów ZUZP będziemy teraz prowadzić również w mniejszych spółkach grupy kapitałowej” – powiedział prezes Grupy Azoty Adam Leszkiewicz, cytowany w komunikacie.

„Mamy świadomość, że w obecnej sytuacji, Grupa musi dać z siebie maksimum zaangażowania oraz zrealizować wszelkie możliwe działania w ramach optymalizacji kosztowych we wszystkich obszarach jej funkcjonowania, zanim starać się będzie o docelowe porozumienie z bankami. Także zarząd Grupy ma jednoznaczną determinację, by ograniczać do minimum zbędne koszty. Na bieżąco podejmujemy w tym zakresie kolejne decyzje. Równolegle prowadzimy więc działania obniżające koszty w obszarach dotyczących m.in. sponsoringu, PR czy reprezentacji. O konkretnych wynikach naszych działań będziemy informować przy okazji publikacji wyników Grupy za I półrocze br.” – dodał.

Okres zawieszenia układów ma umożliwić ustabilizowanie, a następnie poprawienie płynności finansowej w Grupie. Wypracowane rozwiązania pozwolą z jednej strony powrócić do rozmów z organizacjami związkowymi w przypadku poprawy sytuacji finansowej, a z drugiej uzależniają zmianę decyzji o zawieszeniu od spełnienia określonych wskaźników finansowych. W ramach projektu Strategiczny Przegląd Biznesów opracowywane są rekomendacje w zakresie zmian w systemie i organizacji pracy w zakładach Grupy Azoty.

Grupa Azoty podkreśla, że w pierwszej kolejności działania optymalizujące koszty objęły zarząd i kadrę managerską. Zmniejszona została liczba komórek organizacyjnych, liczba stanowisk dyrektorskich oraz koszty wynagrodzeń w odniesieniu do stanowisk menadżerskich. Znacznie zredukowano także liczbę członków organów nadzorczych i zarządczych w spółkach Grupy, uzyskując konkretne efekty finansowe, podano także.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,55 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews