Należąca do Grupy Orlen spółka Orlen Wind 3 podpisała z firmą EDP Renewables Polska przedwstępną umowę nabycia dwóch farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w woj. lubuskim i wielkopolskim o łącznej mocy 280 MWp oraz farmy wiatrowej o mocy 26 MW, która znajduje się w woj. łódzkim, podał Orlen. Wartość umowy wynosi ok. 1,15 mld zł. To jedna z największych transakcji na krajowym rynku OZE w ostatnich latach pod względem zainstalowanych mocy. Po sfinalizowaniu zakupu, moce wytwórcze Grupy Orlen pochodzące z odnawialnych źródeł powiększą się niemal o 30%, podkreślono.

Nabywane przez koncern farmy są jednymi z najnowocześniejszych jednostek i będą produkować rocznie ok. 400 GWh energii, czyli tyle, ile zużywa blisko 182 tys. gospodarstw domowych, wskazano.

„Zadeklarowaliśmy przyspieszenie i dotrzymujemy słowa. Umowa, którą podpisaliśmy, pozwoli na zwiększenie naszego portfolio w OZE łącznie o ponad 300 MW. Nowe moce stanowią aż 1/3 tego, co Orlen zbudował w energetyce odnawialnej w ciągu ostatnich kilku lat. Jednak nie tylko skala jest dla nas ważna, ale też rachunek ekonomiczny, który w przypadku tej transakcji jest dla nas korzystny i pozwala realnie budować wartość koncernu. Chcemy być kluczowym graczem transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, dlatego nie zatrzymujemy się i uważnie analizujemy kolejne atrakcyjne projekty pojawiąjące się na rynku OZE, by w pełni wykorzystać wszystkie biznesowe szanse” – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Zawarta umowa obejmuje zakup dwóch farm fotowoltaicznych. Pierwsza z nich znajduje się w miejscowości Chotków, w powiecie żagańskim, w woj. lubuskim. Została uruchomiona w styczniu tego roku. Na powierzchni 45 hektarów zamontowano ponad 61 tys. paneli fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi 40 MWp. Instalacja jest zaprojektowana w ten sposób, żeby redukować oddziaływanie na środowisko. Podniesienie ogrodzenia farmy na odpowiednią wysokość umożliwia swobodne przemieszczanie się małych zwierząt, nie przeszkadzając im w naturalnych szlakach migracyjnych.

Druga farma zlokalizowana jest na zrekultywowanym terenie dawnej odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w gminie Przykona, w woj. wielopolskim. W jej pobliżu Grupa Orlen posiada już instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe o łącznej mocy ok. 57 MW, a kolejne, których moc wyniesie ok. 68 MW, są w budowie. Przejmowana farma fotowoltaiczna ma moc 200 MWp i obecnie trwa jej rozbudowa o kolejne 40 MWp. Zakończenie prac jest planowane na koniec tego roku. Po oddaniu do użytku dodatkowych mocy będzie to największa farma fotowoltaiczna w Polsce, a Grupa Orlen zostanie jej jedynym właścicielem, wskazano w materiale.

W ramach podpisanej umowy koncern przejmuje także lądową farmę wiatrową „Warta”, która powstała w maju zeszłego roku w woj. łódzkim, na zachód od Sieradza. Moc farmy wynosi 26 MW i składa się na nią 13 turbin. Teren, na którym znajduje się farma, charakteryzuje się dużą intensywnością wiatru, gwarantującą wysoki stopień wykorzystania zainstalowanych mocy.

„Ta transakcja jest już drugą, którą przeprowadziliśmy z Orlen. Podkreśla ona jakość naszych aktywów oraz trwałość strategii ich rotacji. Będziemy kontynuować nasze zaangażowanie w dalsze działania w Polsce. Jako jeden z największych inwestorów zagranicznych w kraju, z ponad 1 GW mocy już rozwiniętych i zainstalowanych, które w kolejnych miesiącach będziemy zwiększać, w tym z pierwszym w kraju hybrydowym parkiem wiatrowo-słonecznym, nadal postrzegamy Polskę jako kluczowy rynek dla EDP” – podkreślił dyrektor operacyjny EDP Renewables na Europę Duarte Bello.

Do końca 2030 roku Grupa Orlen chce osiągnąć poziom 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Oprócz lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, koncern aktywnie rozwija także morską energetykę wiatrową. W ramach ostatnich przygotowań do prac instalacyjnych na morzu, planowanych na koniec tego roku, produkowane są kluczowe komponenty inwestycji Baltic Power. Na Pomorzu powstają między innymi stacje elektroenergetyczne, które pozwolą odebrać energię z turbin i przesłać ją na ląd. Inne ważne elementy inwestycji powstają również w fabrykach zlokalizowanych m.in. w Szczecinie, Kluczborku i Żarach. Inwestycja realizowana przez Grupę Orlen wspólnie z kanadyjskim Northland Power włączy w 2026 roku do krajowego systemu energetycznego moc blisko 1,2 GW. Popłynie z niego zeroemisyjna energia, która będzie w stanie zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych, wskazano też w komunikacie.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews