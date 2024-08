mBank ma w planach dwa większe wdrożenia produktów inwestycyjno-emerytalnych: cyfrowego plannera, który ma być udostępniony jeszcze w sezonie letnim, a także IKE i IKZE oparte o fundusze cyklu życia z bankowego TFI, poinformował ISBtech dyrektor departamentu inwestycji w mBanku Kamil Figlarek.

„Mamy w planach dwa większe wdrożenia. Pierwsze to cyfrowy planner finansowy, który będzie pomagać w zaplanowaniu emerytury w cyfrowy sposób i trochę 'odczaruje’ klientom temat planowania emerytalnego. Proces zaczyna się od sprecyzowania, jak klient chce żyć na emeryturze, czyli zaczynamy rozmowę nie od tego, ile potrzeba pieniędzy, tylko bardziej, jakie ma oczekiwania wobec przyszłego życia. Następnie będziemy proponować produkty, które pomogą zrealizować kolejne kroki na drodze emerytalnej. Chcemy przede wszystkim budować świadomość i potrzebę myślenia o przyszłości finansowej. Plannera chcemy udostępnić jeszcze w sezonie letnim” – powiedział ISBtech Figlarek.

Dodał, że w odpowiedzi na potrzeby grupy klientów, dla której samodzielne inwestowanie jest wyzwaniem, mBank wprowadza IKE i IKZE oparte o fundusze cyklu życia z bankowego TFI.

„To są fundusze zdefiniowanej daty, które się same rebalansują. Tzn. im bliżej emerytury, tym większa część portfela jest w bezpieczniejszych instrumentach, tak żeby zmienność czy ryzyko tego portfela zmniejszać i to jest coś, co chcielibyśmy jeszcze w tym roku wprowadzić” – wskazał dyrektor.

W ramach produktu emerytalnego klienci będą mieli portfel ETF-ów opakowany w fundusz inwestycyjny otwarty, czyli jeden fundusz inwestycyjny otwarty, który inwestuje benchmarkowo w portfel ETF, poinformował także.

„To będzie najbardziej dominujący instrument finansowy w portfelu. Dostęp do nowości produktowych będzie głównie przez aplikację mobilną” – podsumował Figlarek.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 226,98 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews