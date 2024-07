Grupa Polsat Plus i Grupa ZE PAK uruchomiły w Gdańsku trzecią w Polsce ogólnodostępną stację tankowania wodorem pod marką NESO, podał Polsat. Na stacji będą mogły tankować autobusy, samochody osobowe i ciężarówki wodorowe.

Na stacji będą tankowane pierwsze 4 z 10 NesoBusów wyprodukowanych przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK dla miasta Gdańska, które docelowo dołączą do floty pojazdów ekologicznych Gdańskich Autobusów i Tramwajów.

To trzecia po Warszawie i Rybniku lokalizacja stacji NESO w Polsce.

„Rozpiera mnie duma, że właśnie otworzyliśmy kolejną stację tankowania wodoru i to na Pomorzu, w rejonie znanym z najlepszej jakości powietrza. Do grona naszych wodorowych lokalizacji dołączył Gdańsk, który od wielu lat dba o zrównoważony rozwój, zielone inwestycje i poprawę komfortu życia jego mieszkańców. Cieszę się, że nasza grupa ma w tym swój udział i może aktywnie wspierać rozwój ekologicznego transportu miasta, żeby uczynić je jeszcze czystszym” – powiedział główny akcjonariusz Grupy Polsat Plus i Grupy ZE PAK Zygmunt Solorz, cytowany w komunikacie.

Stacja NESO jest w pełni samoobsługowa. Samochód osobowy tankuje się wodorem ok. 3-4 minuty i daje to zasięg ok. 650 km. Tankowanie autobusu zajmuje kilkanaście minut, co daje zasięg ok. 450 km.

Sieć stacji tankowania wodoru Grupy Polsat Plus i ZE PAK jest budowana pod marką NESO. Stacje NESO są obecnie jednymi z

najnowocześniejszych stacji tankowania wodoru w Europie. Stacje są w dużym stopniu samowystarczalne energetycznie. Panele słoneczne zainstalowane na stacji o mocy 19 kW dostarczają prąd do stacji, a magazyny energii o pojemności 60 kWh mogą przechowywać jej

nadwyżki.

„Mamy już 21 autobusów elektrycznych, dzisiaj dołączają pierwsze 4, a do połowy września kolejnych 6 autobusów napędzanych wodorem. Stacja, którą otwieramy także jest potrzebna, a nasze autobusy będą tankowane właśnie tutaj” – dodała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,21 mld zł w 2020 r.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews