Klarna, międzynarodowy licencjonowany bank, dający dostęp do elastycznych metod płatności, a także zaawansowana aplikacja do robienia zakupów online, poszerza możliwości swojego asystenta AI opartego o dedykowane rozwiązanie OpenAI. Obecnie asystent umożliwia konsumentom zakupy, tworząc dla nich spersonalizowane rekomendacje produktów, porady ekspertów, porównania kategorii i marek oraz dostęp do opinii klientów, a wszystko to w łatwy i szybki sposób.

Wśród nowych funkcji asystenta AI od Klarny jest zaawansowane wsparcie w wyszukiwaniu określonych produktów. Użytkownicy Klarna mogą porównywać oferty różnych marek, znaleźć informacje o interesujących ich produktach z rożnych sklepów, a wszystko to w ramach jednego interfejsu czatu.

– Współcześni konsumenci oczekują personalizowanych i intuicyjnych doświadczeń zakupowych. Klarna doskonale wpisuje się w te trendy, łącząc zaawansowaną technologię sztucznej inteligencji z potrzebą uproszczenia procesu podejmowania decyzji zakupowych. Możliwości analizy preferencji użytkownika i dostarczania mu trafnych rekomendacji w czasie rzeczywistym. Klarna rewolucjonizuje sposób, w jaki konsumenci mogą dokonywać zakupów online – powiedział Łukasz Dwulit, Head of CEE w Klarna.

Użytkownicy aplikacji Klarna mogą przeglądać opinie i referencje innych kupujących, a także historię cen. Dodatkowo, jeżeli klient znajdzie interesujący go produkt, może dokonać zakupu bezpośrednio w aplikacji. Asystent poleca produkty na podstawie preferencji użytkownika, zwiększając trafność i satysfakcję z zakupów. Z poziomu aplikacji Klarna można zarządzać zakupami, zwrotami z rożnych sklepów i to w jednym miejscu. Ponadto użytkownicy mogą przechowywać tam cyfrowe wersje wszystkich kart lojalnościowych i zarządzać nimi z poziomu urządzeń mobilnych.

– Klarna jest liderem w wykorzystywaniu potencjału sztucznej inteligencji do dostarczania klientom wymiernych korzyści. Cieszymy się, że możemy kontynuować tą współpracę i pokazać moc sztucznej inteligencji na dużą skalę – powiedział Brad Lightcap, dyrektor operacyjny OpenAI.

Badania rynkowe pokazują, że konsumenci coraz częściej oczekują płynnych, opartych na technologii doświadczeń zakupowych. Najnowsze dane IBM Institute for Business Value dowodzą, że 3 na 5 konsumentów chciałoby korzystać ze sztucznej inteligencji podczas zakupów, a 80% konsumentów, którzy w tym celu nie używają jeszcze sztucznej inteligencji, jest zainteresowanych sprawdzeniem jej potencjału w zakresie wyszukiwania produktów oraz znajdowania ofert i promocji.

Asystent AI został uruchomiony przez Klarnę w lutym 2024 roku, a obecny rozwój jego funkcjonalności to kolejny milowy krok w rozwoju firmy i zaspokajaniu potrzeb zakupowych konsumentów. Do tej pory asystent w ramach obsługi klientów prowadził z nimi rozmowy, skracając czas obsługi z 11 do 2 minut. Asystent jest dostępny na 23 rynkach na całym świecie, 24 godziny na dobę i komunikuje się w ponad 35 językach.

W ostatnich latach Klarna wprowadziła nowe funkcje do swojej aplikacji, aby zaspokoić rosnący zakres potrzeb konsumentów. W 2022 roku firma zintegrowała dane cenowe 5,8 miliona produktów, które są aktualizowane codziennie, aby zapewnić swoim klientom zawsze najlepszą ofertę produktu, którego szukają.

Źródło: Spółka