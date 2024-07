Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 4,8% r/r do 18,9 mln ton w czerwcu br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej wzrosły o 4,2% do ok. 5,1 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK).

„W czerwcu pociągi przewiozły ponad 18,9 mln ton towarów, co w porównaniu z czerwcem 2023 r. oznacza wzrost o prawie 0,9 mln ton (+4,8%). Wykonana przez nie praca przewozowa przekroczyła 5,1 mld tonokilometrów i była wyższa o ponad 0,2 mld tonokilometrów (+4,2%) r/r. Praca eksploatacyjna wyniosła prawie 6,9 mln pociągokilometrów – więcej o ponad 0,01 mln (+0,1%) niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku w czerwcu to ponad 270 km, co jest wartością niższą o niespełna 2 km wobec czerwca 2023 r., podano również.

„Ostatnie 2 lata były trudne dla funkcjonowania kolejowych przewozów rzeczy w naszym kraju. Nie bez znaczenia na wynik za pierwsze półrocze 2024 r. mają dwucyfrowe spadki rok do roku u największych przewoźników towarowych. Sytuacja zmieniła się nieco w II kwartale. Obserwowaliśmy wzrosty rok do roku podstawowych parametrów trzy miesiące z rzędu. To dobry sygnał dla rynku przewozów towarowych. Szczególnie optymistyczne informacje dotyczą przewozów intermodalnych, gdzie od początku 2024 r. obserwujemy wzrost wolumenów obsługiwanych na kolejowym Jedwabnym Szlaku – kierunku, który najbardziej ucierpiał w sytuacji wojny w Ukrainie” – podsumował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w materiale.

Źródło: ISBnews