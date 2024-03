Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła o 18,13% r/r i wyniosła 51 168 szt. w lutym 2024 r. (wzrost o 7,88% m/m), podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. Prognoza Samaru na 2024 rok zakłada rejestrację około 515 tys. samochodów osobowych oraz 68 tys. samochodów dostawczych.

„W lutym bieżącego roku zaobserwowano kolejny wzrost na rynku samochodowym. To już dziesiąty z rzędu miesięczny wzrost sprzedaży rok do roku. Skąd taki dobry wynik? To m.in. efekt prowadzonych działań promocyjnych poszczególnych marek. Obserwujemy coraz więcej ofert promocyjnych, które dotyczą nie tylko modeli z poprzedniego rocznika, ale także modeli z bieżącej produkcji” – czytamy w komunikacie.

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w lutym 2024 r. zarejestrowano w Polsce 45 973 samochody osobowe, o 19,33% (+7 448 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 7,43% (+3 179 szt.) więcej niż w styczniu 2024 r. W 2024 roku w Polsce zarejestrowano dotąd 88 767 samochodów osobowych, o 20,65% więcej r/r, podano również.

W lutym 2024 roku zarejestrowano w Polsce 5 195 samochodów dostawczych, o 8,5% (+406 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 12,03% (+558 szt.) więcej niż w styczniu 2024 r. W 2024 roku zarejestrowano w Polsce 9 832 samochody dostawcze, o 1,3% r/r mniej, podano także.

Źródło: ISBnews