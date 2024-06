Elektrotim dołączy od 1 lipca do zarządu dwóch nowych członków: Macieja Posadzy – byłego przewodniczącego rady nadzorczej spółki oraz dotychczasowego dyrektora finansowego Marka Piotrowskiego, podała spółka. Celem tych zmian jest wzmocnienie struktury zarządzania oraz przygotowanie firmy na przyszłe wyzwania i możliwości rynkowe.

Posadzy ma doświadczenie w kierowaniu firmą 3LP – będzie odpowiedzialny za zagadnienia logistyczne, IT i cybersecurity oraz strategiczne zarządzanie zakupami. Marek Piotrowski skoncentruje się na pozyskiwaniu i obsłudze finansowania, kontynuacji zmian w obszarze księgowym, zarządzaniu płynnością finansową oraz zarządzaniu ryzykami, w tym ryzykiem walutowym.

„Cieszę się, że pan Maciej Posadzy, posiadający bardzo duże doświadczenie w branży i doskonale znający Elektrotim z racji pełnienia do tej pory funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki, dołączy do naszego zarządu. Rozszerzenie składu zarządu wynika ze zmiany skali działalności naszej firmy oraz rosnących możliwości rynku. Ma też na celu przygotowanie firmy na przyszłe wyzwania i maksymalne wykorzystanie potencjału dalszego dynamicznego wzrostu, zapewniając jednocześnie stabilność i efektywność działania. Nowe funkcje w zarządzie pozwolą nam na bardziej efektywne zarządzanie kluczowymi obszarami, takimi jak logistyka, zarządzanie flotą oraz sprawne wdrożenie nowoczesnych systemów ERP i CRM. Zwiększenie składu kierownictwa Elektrotim do pięciu osób zapewni nam większą elastyczność i dynamikę w podejmowaniu strategicznych decyzji, a mi osobiście stworzy szerszą przestrzeń do realizacji strategii i prac nad jej aktualizacją oraz stabilizacją systemu zarządzania i nadzoru” – powiedział prezes Artur Więznowski, cytowany w komunikacie.

Dodał, iż zmiany w zarządzie mają na celu również optymalne dostosowanie struktury wewnętrznej i zasobów do zmieniających się wymogów formalnych, oczekiwań klientów wobec organizacji strony logistycznej realizowanych projektów oraz skutecznego zarządzania finansowaniem zewnętrznym i zabezpieczeniem kursów walutowych.

„W nadchodzących kwartałach Elektrotim S.A. będzie koncentrować się na uzupełnianiu portfela zleceń na rok 2025 i lata następne, korzystając z rosnącego popytu ze strony inwestorów prywatnych, tak polskich jak i zagranicznych, inwestorów publicznych w segmencie specjalnym oraz w ramach transformacji sektora energetycznego” – zadeklarowano także.

Maciej Posadzy ukończył studia na Politechnice Poznańskiej oraz studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, a także MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania i kurs zarządzania w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania. Pracował m.in. jako dyrektor ds. oeracyjnych i prezes zarządu w 3LP SA. Pełnił funkcje w radach nadzorczych Rotopino.pl, Sonel, Procom System oraz był przewodniczącym rady nadzorczej Elektrotimu do 25 czerwca 2024 roku.

Marek Piotrowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, specjalistą w finansach i kontrolingu z 15-letnim doświadczeniem. Pracował w Grupie Impel oraz jako dyrektor finansowy w Grupie Archicom. Od września 2023 pracuje w Elektrotim na stanowisku dyrektora finansowego, gdzie odpowiada m.in. za obszary sprawozdawczości finansowej, księgowości, pozyskiwania i obsługi finansowania, nadzoru właścicielskiego, kontrolingu oraz IT.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2023 r. miał 547 mln zł mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews