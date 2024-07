Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał ze spółką Tauron Dystrybucja dwie umowy na udzielenie 173 mln zł dofinansowania do zakupu i montażu liczników zdalnego odczytu, podał Fundusz. NFOŚiGW przeznaczył dotychczas 379 mln zł na projekty montażu prawie 2 mln inteligentnych liczników u obecnych i nowych odbiorców energii, w tym prosumentów.

„Najnowsze umowy NFOŚiGW z firmą Tauron Dystrybucja dotyczą dwóch projektów wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania AMI. Tauron planuje zakup i montaż ponad 900 tysięcy jednofazowych i trójfazowych liczników zdalnego odczytu w Małopolsce i na Śląsku. Efektem inwestycji będzie redukcja emisji dwutlenku węgla o ponad 73 tony rocznie, emisja tlenków azotu o prawie 59 ton oraz oszczędność ponad 96 MWh energii elektrycznej” – czytamy w komunikacie.

W ramach programu „Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna”, którego budżet wynosi 1 mld zł, NFOŚiGW przyznał dofinansowanie łącznie na pięć projektów na kwotę 379 mln zł. Oprócz Tauron Dystrybucja beneficjentami programu zostały Stoen Operator (57,4 mln zł), Energa Operator 64,7 mln z) i PGE Dystrybucja (84,2 mln zł), wymieniono w materiale.

Finansowanie programu „Elektroenergetyka – Inteligentna infrastruktura energetyczna” pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Jest to instrument finansowy zasilony środkami ze sprzedaży 4,5 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU-ETS. Sprzedaż tych uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez Europejski Bank Inwestycyjny.

„Szacuje się, że do Polski z Funduszu Modernizacyjnego w latach 2021-2030 może trafić ok. 60 mld zł. Pieniądze z FM wspierają modernizację systemu energetycznego, poprawę efektywności energetycznej i zeroemisyjny transport w Polsce i 12 innych krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego pełni NFOŚiGW” – czytamy dalej.

NFOŚiGW, który powstał w 1989 r., oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka miała 42,66 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r.

