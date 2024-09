OX2 i Ingka Investments otworzyły Farmę Wiatrową Wysoka w woj. wielkopolskim o mocy 62,5 MW, podały spółki. Na farmie zainstalowane zostały największe lądowe turbiny wiatrowe w Polsce na 5,5 – 5,7 MW każda.

„10 września odbyło się oficjalne otwarcie FW Wysoka, za której budowę odpowiadał OX2, czołowy deweloper OZE. Właścicielem farmy jest firma Ingka Investments, ramię inwestycyjne Grupy Ingka, największej na świecie firmy franczyzowej IKEA” – czytamy w komunikacie.

Inwestycja została zrealizowana w gminie Wysoka na terenie powiatu pilskiego. Farma wiatrowa będzie produkować rocznie około 180 GWh, co pozwoli uniknąć emisji około 63 tys. ton CO2 każdego roku.

„Ingka Investments posiada szerokie portfolio inwestycji w odnawialne źródła energii na świecie, a my cieszymy się z coraz większej obecności firmy także na polskim rynku. FW Wysoka to kolejny, istotny krok w stronę dalszej redukcji śladu węglowego całej Grupy Ingka. Ingka Investments zarządza w Polsce 242,5 MW aktywów OZE o wartości 1,5 mld zł. Pozwalają one na produkcję 625 GWh energii rocznie, co odpowiada zasilaniu ponad 250 tys. polskich gospodarstw domowych” – powiedział dyrektor operacyjny Ingka Investments w Polsce Mariusz Podgórski, cytowany w materiale.

Inwestycja składa się z 11 turbin wiatrowych Nordex N149 o mocy 5,5-5,7 MW każda. Całkowita wysokość każdego z wiatraków sięga niemal 200 m, na co składają się 125-metrowe wieże oraz łopaty o długości 72,4 m.

OX2 opracowuje, buduje i sprzedaje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej na dużą skalę. OX2 oferuje również zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po ich ukończeniu. Sprzedaż w 2022 r. wyniosła około 7,6 mld SEK. Firma zatrudnia około 400 pracowników i ma siedzibę w Sztokholmie w Szwecji. OX2 jest notowana na Nasdaq Stockholm od 2022 r.

Grupa Ingka, dawniej znana jako Grupa IKEA, jest największym franczyzobiorcą IKEA. Na całym świecie zarządza blisko 400 sklepami w 32 krajach. W Polsce posiada obecnie 11 sklepów IKEA, 54 Punktów Odbioru Zamówień (łącznie z Punktami Mobilnymi) i 12 Studiów planowania i zamówień, które zarządzane są przez IKEA Retail.

Źródło: ISBnews