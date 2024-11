Koleje Irlandzkie zaprezentowały dziś w Dublinie pierwszy pociąg X’trapolis od Alstom. Zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz, Kolei Irlandzkich i mediów, mieli okazję po raz pierwszy wsiąść do jednego z pociągów, które od 2026 roku będą obsługiwać sieć DART+ (Dublin Area Rapid Transit). Nowa flota 37 pociągów elektrycznych i akumulatorowo-elektrycznych pozwoli znacząco wzmocnić jakość obsługi pasażerów w obszarze metropolitarnym Dublina, m.in. poprzez zwiększenie przepustowości sieci kolejowej oraz dostępności pojazdów.

Pięciowagonowy skład, wyprodukowany przez zakład Alstom w Chorzowie, jest jednym ze 185 wagonów: 155 akumulatorowo-elektrycznych i 30 elektrycznych, zamówionych w dwóch transzach przez Koleje Irlandzkie. Umowa ramowa przewiduje możliwość zamówienia łącznie do 750 wagonów w ramach rozwoju programu DART+. Jego celem jest podwojenie przepustowości i potrojenie poziomu elektryfikacji sieci kolejowej w obszarze metropolitarnym Dublina, dzięki czemu kolej stanie się podstawą zrównoważonego transportu w Irlandii.

– Z radością prezentujemy dziś pierwszy pociąg z nowej floty DART+. To kluczowy krok w realizacji naszej wizji zdekarbonizowanej sieci kolejowej. Chcemy, by kolej stała się w Irlandii kręgosłupem zrównoważonego, wzajemnie połączonego systemu transportowego, ułatwiając połączenie ludzi i miejsc. Naszym celem jest zwiększenie jakości życia i dostarczanie w pełni dostępnego systemu transportowego, który jest elastyczny, regularny, szybki, przyjazny, przystępny cenowo, racjonalny w realizacji i niskoemisyjny – powiedział podczas prezentacji pociągu Jim Meade, prezes Kolei Irlandzkich.

Dostawa 185 składów X’trapolis jest największym, najbardziej zrównoważonym i przyjaznym środowisku zamówieniem w historii transportu publicznego w Irlandii. Jego realizacja stanowi kamień milowy w rozwoju Kolei Irlandzkich. Jako pierwsze od wielu lat nowe pociągi na Zielonej Wyspie, wyprodukowane przez chorzowski zakład zastąpią m.in. wysłużone japońskie pojazdy. Będą to też najdłuższe i najbardziej pojemne pociągi w historii irlandzkiej floty – 10-wagonowy skład, złożony z dwóch 5-wagonowych pociągów, pomieści co najmniej 1,1 tys. pasażerów.

– Jesteśmy niezwykle dumni, że zakład w Chorzowie – jedna z największych i najnowocześniejszych fabryk taboru kolejowego w grupie Alstom – realizuje tak ważne dla Irlandii i jej mieszkańców zamówienie. To wyjątkowa dla nas możliwość, aby uczestniczyć w budowie jednej z największych flot bateryjnych w Europie. Wierzymy, że modułowa platforma pociągów podmiejskich X’trapolis będzie przez wiele lat służyć pasażerom w Dublinie i okolicach. We współpracy z Kolejami Irlandzkimi Alstom zaprojektował pojazdy dostosowane do potrzeb programu DART+, co przełoży się na zwiększenie komfortu podróży oraz pełne wykorzystanie potencjału zrównoważonej sieci metropolitarnej – podkreśla Beata Rusinowicz, Dyrektor Zarządzająca Alstom na Polskę, Ukrainę i Kraje Bałtyckie.

Oprócz floty Alstom dostarczy Kolejom Irlandzkim szereg usług, w tym wsparcie techniczne, części zamienne w okresie pierwszych 15 lat eksploatacji floty, a także trzy symulatory pociągów służące do szkolenia maszynistów.

Źródło: Spółka