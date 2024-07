MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III – spółki projektowe, w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia Polenergii i Equinor Wind Power AS – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych, tj. MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podpisały z konsorcjum spółek Smulders Projects Belgium NV i Sif Netherlands BV (dostawcy), każda spółka odrębnie, umowy rezerwacyjne oraz na wykonanie prac wstępnych w zakresie produkcji elementów przejściowych morskich turbin wiatrowych, podała Polenergia.

„Celem umów rezerwacyjnych jest umożliwienie dostawcom rozpoczęcia prac, zabezpieczenia głównych zasobów dostawców, w tym dostępności portu instalacyjnego i dostępności wybranych podwykonawców, a także zobowiązanie stron do negocjowania w dobrej wierze warunków ostatecznych umów na produkcję elementów przejściowych dla morskich turbin wiatrowych zastosowanych w projektach. Umowy rezerwacyjne będą obowiązywać do czasu ich zastąpienia przez umowy finalne. Zawarcie umów finalnych planowane jest do końca sierpnia 2024 roku, jednak termin ten może ulec przesunięciu. Zawarcie umów rezerwacyjnych przyczynia się do utrzymania harmonogramu realizacji projektów” – czytamy w komunikacie.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 5,6 mld zł przychodów w 2023 r.

Źródło: ISBnews