Fitch Ratings podwyższył długoterminowe ratingi IDR Banku Millennium dla długu w walutach obcych oraz w walucie krajowej do BB+, a także utrzymał pozytywne perspektywy dla tych ratingów, podał bank. Dodatkowo, Fitch podwyższył Viability Rating dla banku do bb+ oraz rating dla wyemitowanych przez bank obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych do BB+.

„Zdaniem Fitch, podwyższenie [ratingów] odzwierciedla znaczącą poprawę pozycji kapitałowej banku która skutkowała zakończeniem planu naprawy oraz nasze oczekiwania, iż ryzyka związane z historycznym portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych będą stopniowo się zmniejszać. Dodatkowo, podwyższenie ratingów odzwierciedla nasze oczekiwania, iż istotna poprawa rentowności działalności podstawowej będzie neutralizować dalszy wpływ kosztów prawnych oraz wakacji kredytowych, skutkując dalszą poprawą kapitałów banku. Pozytywna perspektywa odzwierciedla opinię Fitch, iż ratingi mogą zostać podniesione jeśli kontynuacja zmniejszania się ryzyk związanych z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych przełoży się na wzmocnienie się biznesowego profilu banku czego podkreśleniem będzie stała poprawa rentowności operacyjnej oraz osiągnięcie adekwatnych buforów kapitałowych'” – czytamy w komunikacie.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 125,5 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews