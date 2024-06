PolTREG podpisał umowę z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (UCK) w Gdańsku, której przedmiotem jest współpraca stron przy prowadzeniu procesu leczniczego pacjentów z cukrzycą typu 1. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy lub osiągnięcia łącznej wartości zamówień realizowanych przez PolTREG na rzecz UCK w kwocie 10,8 mln zł netto.

„W ramach umowy UCK będzie kwalifikowało pacjentów do terapii, pobierało od pacjenta i dostarczało do PolTREG materiał biologiczny, następnie PolTREG we własnej wytwórni farmaceutycznej będzie produkował preparaty limfocytów TREG z otrzymanego materiału, dostarczał odpłatnie gotowy preparat do UCK, a UCK będzie podawało preparat pacjentowi. Podania preparatów będą odbywały się w ramach procedury wyjątku szpitalnego, dzięki czemu emitent będzie mógł generować przychody ze sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

PolTREG jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi obejmującymi leczenie TREGs wraz z przeciwciałami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

Źródło: ISBnews