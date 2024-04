Polskie Porty Lotnicze (PPL) zakładają, że Lotnisko Chopina po raz pierwszy w swojej historii obsłuży 20 mln pasażerów w 2024 r., podała spółka. PPL pracuje nad szczegółowym programem wdrożenia modernizacji mazowieckich portów lotniczych, dzięki którym będzie mógł obsłużyć blisko 40 mln pasażerów rocznie.

„Lotnisko Chopina odprawia 45 000-50 000 pasażerów dziennie (w szczycie sezonu – prawie 70 000). Według prognoz w 2024 roku odprawi ponad 20 mln pasażerów, czyli ok. 10% więcej niż w roku ubiegłym. To oznacza, że po raz pierwszy w swojej 90-letniej historii przekroczy barierę 20 mln osób odprawionych w ciągu 12 miesięcy” – czytamy w prezentacji zarządu poświęconej 90-leciu stołecznego portu lotniczego im. Chopina.

Ponadto podano, że PPL pracuje nad szczegółowym programem wdrożenia modernizacji mazowieckich portów lotniczych, dzięki którym będzie mógł obsłużyć blisko 40 mln pasażerów rocznie.

„Zwiększymy liczbę gate’ów w strefie Schengen, co będzie możliwe po przedłużeniu pirsu południowego w stronę dawnego terminalu Etiuda. Zwiększymy liczbę gate’ów w strefie non-Schengen. Dostosujemy większą liczbę stanowisk kontaktowych, czyli rękawów do obsługi samolotów kodu E. Przebudowany zostanie pirs północny, w miejscu, gdzie aktualnie znajduje się część non-Schengen. Zwiększy się liczba gate’ów, jak również dostosowane zostaną stanowiska postojowe tak, aby mogły z nich korzystać większe samoloty, jak B777, czy B787. Dobudowany zostanie nowy procesor sortowni, który obsłuży bagaże pasażerów” – wymieniono w prezentacji.

Planowane jest stworzenie nowej płyty postojowej, gdzie miejsce znajdzie nawet 6 samolotów kodu C. Uzupełniana jest dokumentacja projektowa, aby można było w najbliższym czasie uruchomić przetarg, podano także.

„Planowany jest zakup nowych urządzeń do skanowania bagaży podręcznych pasażerów. Taka zmiana znacznie poprawi przepustowość stanowisk kontroli bezpieczeństwa – PPL testował w 2023 r. takie rozwiązanie. Toczy się przebudowa płyty postojowej 5B. Dzięki modernizacji pojawią się stanowiska tzw. przelotowe, które będą dopasowane do różnych maszyn kodu C (A320, B737). Według analiz aktualnie nie ma potrzeby zwiększania limitów środowiskowych. Według wyliczeń PPL inwestycje zakończyłyby się w 2029 r., a ich pełna amortyzacja nastąpiłaby w 2035 r., kiedy wypracowany zostałby dodatkowy zysk rzędu 900 tys. zł” – czytamy dalej.

Według oceny ekspertów PPL, 2035 r. jest realnym terminem, kiedy CPK mógłby zacząć funkcjonować, stwierdzono także w prezentacji.

„Podawana wcześniej data 2028 r. była myśleniem życzeniowym, a do tego katastrofalnym w skutkach dla mazowieckich lotnisk. Modernizacja Lotniska Chopina będzie też szansą na rozwój przewoźników tradycyjnych, w tym PLL LOT” – zaznaczono w informacji.

Źródło: ISBnews