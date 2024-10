ATM Grupa szacuje, że produkcja serialu o roboczym tytule „Breslau” dla Disney+ jest ukończona w ok. 70%, w tym w całości zakończone są zdjęcia. Przedsięwzięcie zostanie rozpoznane w wyniku w momencie przekazania licencji, tj. w II kw. przyszłego roku, poinformował prezes Andrzej Muszyński. Ponadto spółka negocjuje umowę na serial premium dla TVP.

„My skończyliśmy zdjęcia [do 'Breslau’]. Zakończenie zdjęć to jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o cykl produkcyjny. Jak już mamy zdjęcia, montaż jest już 'komfortem’, bo ryzyko największe jest na zdjęciach. Mamy w tej chwili jakieś 70% zaawansowania” – powiedział Muszyński podczas konferencji prasowej.

Serial zostanie rozpoznany w wyniku w momencie sprzedaży, ponieważ jest licencją. Prezes przewiduje, że będzie to miało miejsce w II kwartale 2025 r.

„Jesteśmy w zaawansowanych – na etapie negocjowania umowy – rozmowach z nadawcą publicznym. […] To będzie duży serial, serial premium. Prawdopodobnie skończy się to współdzieleniem okien z jednym z nadawców SVoD-owych” – powiedział także Muszyński.

Wyraził też nadzieję, że wracający do Polsatu program „Awantura o kasę” będzie sukcesem.

W prezentacji spółka przypomniała, że w maju ruszyły zdjęcia do serialu „Breslau” – pierwszej polskiej produkcji oryginalnej Disney+, a zarazem pierwszego wspólnego projektu ATM Grupy z tą platformą streamingową o globalnym zasięgu. To ośmioodcinkowy serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w 1936 roku we Wrocławiu. W rolach głównych występują m.in. Tomasz Schuchardt, Agata Kulesza i Sandra Drzymalska.

Z kolei w czerwcu do publicznej wiadomości trafiła informacja o powrocie teleturnieju „Awantura o kasę”, który był już produkowany przez ATM Grupę w latach 2002-2005. Pojawi się on na antenie Polsatu już jesienią. Prowadzący, czyli Krzysztof Ibisz, oraz zasady teleturnieju pozostają bez zmian.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie (od 2004 r.).

Źródło: ISBnews