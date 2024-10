Grupa Żabka zakłada, że jej nakłady inwestycyjne będą rosnąć wolniej niż sprzedaż na rzecz klientów końcowych w perspektywie średnioterminowej, podała spółka w prospekcie, zatwierdzonym przez luksemburski organ nadzoru CSSF.

„Biorąc pod uwagę plany ekspansji Grupy i inwestycje w szkielet cyfrowej wygody (w tym technologię), Grupa uważa, że w perspektywie średnioterminowej nakłady inwestycyjne powinny rosnąć wolniej niż sprzedaż na rzecz klientów końcowych i będą głównie ukierunkowane na finansowanie rozwoju Grupy” – czytamy w prospekcie.

„Grupa zakłada nakłady inwestycyjne w wysokości około 470 tys. zł na nowy sklep w najbliższym okresie, które powinny rosnąć wraz z inflacją w średnim okresie, osiągając poziom 1,5% w średnim okresie. Grupa zakłada, że pozostałe nakłady na rozwój będą mieścić się w przedziale od 1,5 do 2,5% jako procent sprzedaży do klientów końcowych w średnim okresie, przy czym w najbliższym okresie będą one wyższe ze względu na planowane modernizacje sklepów, a w średnim okresie będą kształtować się na poziomie 1,5%” – czytamy dalej.

Grupa przewiduje względnie stabilne nakłady na utrzymanie jako odsetek sprzedaży do klientów końcowych w perspektywie krótkoterminowej i tendencję do około 1% w perspektywie średnioterminowej, podano także.

„W ciągu ostatnich kilku lat Grupa intensywnie inwestowała w swoje sklepy, a zarząd uważa, że działalność Grupy jest dobrze doinwestowana i Grupa powinna czerpać z tego korzyści w nadchodzących latach. Nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 3 872,2 mln zł, czyli 6,9% sprzedaży do klientów końcowych w latach 2021-2023 oraz 645,2 mln zł, czyli 5% sprzedaży do klientów końcowych w okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2024 r.” – napisano też w prospekcie.

Jeśli chodzi o zmiany w kapitale obrotowym netto, Grupa spodziewa się dalszego pozytywnego wpływu na przepływy pieniężne w miarę rozwoju Grupy, choć odzwierciedla to zwiększone inwestycje w dostawców Grupy w perspektywie średnioterminowej.

„Grupa spodziewa się również, że w perspektywie średnioterminowej zobowiązania z tytułu sprzedaży do klientów końcowych będą nadal spadać. Średnioterminową ambicją Grupy jest osiągnięcie wskaźnika zadłużenia netto z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu / skorygowanej EBITDA (po czynszu) poniżej 1x. Grupa oczekuje poprawy skorygowanej marży zysku netto w perspektywie krótko- i średnioterminowej dzięki niższym odsetkom i poprawie podatkowej” – czytamy dalej w dokumencie.

Oferta publiczna do 300 mln istniejących akcji (bez opcji dodatkowego przydziału) Grupy Żabka rozpoczęła się dziś wraz ze startem budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Cena maksymalna została ustalona na 21,5 zł za sztukę. Harmonogram oferty przewiduje, że oczekiwany dzień pierwszego notowania akcji spółki na rynku podstawowym GPW to 17 października (lub około tej daty).

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience liczącą ponad 10 500 sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano, umożliwiających robienie zakupów przez całą dobę w dowolny dzień tygodnia. Grupa dysponuje również zaawansowaną, stale rozwijaną ofertą cyfrową.

Źródło: ISBnews