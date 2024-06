Solaris Bus & Coach wyprodukował do tej pory 25 tys. pojazdów dla swoich klientów, podał producent. Autobusy z napędem wodorowym, elektrycznym, hybrydowym, CNG i spalinowym oraz trolejbusy jeżdżą u przewoźników z ponad 850 miast w 32 krajach.

Jubileuszowy Solaris to 12-metrowy Urbino electric w barwach przewoźnika ATM z Mediolanu.

„Posiadając doświadczenie produkcji 25 tysięcy pojazdów komunikacji miejskiej, służymy wiedzą, zaangażowaniem i wsparciem jak nikt inny. Jednocześnie z uwagą obserwujemy, że elektryfikacja transportu miejskiego zdecydowanie przyspiesza. Nasza firma sukcesywnie rozbudowuje swoje zasoby produkcyjne o kolejne hale i stanowiska dedykowane autobusom elektrycznym i wodorowym. Od dawna doskonalimy nasze rozwiązania bezemisyjne i jesteśmy gotowi na te zmiany” – powiedział Mateusz Figaszewski z Solaris Bus & Coach, cytowany w komunikacie.

Producent podał, też, że pod koniec maja wypadała również inna, szczególna okazja: 25. rocznica premiery marki Urbino. Pierwszy niskopodłogowy autobus miejski Solaris Urbino został zaprezentowany przed publicznością 26 maja 1999 roku, na targach motoryzacyjnych w Poznaniu.

„Dzięki zaangażowaniu całego naszego zespołu, Solaris Urbino to dziś synonim nowoczesnego oblicza transportu publicznego. Póki co – w Europie, ale intensywnie pracujemy nad tym, aby walory naszej marki mogli już wkrótce docenić również przewoźnicy z Ameryki Północnej” – dodał Figaszewski.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów, który do tej pory dostarczył 25 tys. pojazdów. Spółka w 2018 r. dołączyła do grupy CAF.

Źródło: ISBnews