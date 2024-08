Mercator Medical (Thailand) – spółka zależna Mercator Medical – zawarł ze spółkami Thermax oraz Thermax (Thailand) umowy na dostawę i montaż instalacji kogeneracyjnej do spalania biomasy, podał Mercator. Wartość inwestycji to 459 mln THB (ok. 51 mln zł).

Inwestycja zostanie początkowo sfinansowana ze środków własnych Mercator Medical (Thailand) z opcją zrefinansowania w przyszłości jej części kredytem. Planowany okres realizacji Inwestycji wynosi 19 miesięcy od momentu zawarcia umów. Inwestycja zostanie wzniesiona w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zakładów produkcyjnych spółki.

„Spółka szacuje, iż po uruchomieniu elektrociepłowni biomasowej i spalaniu niewiele większej ilości biomasy, niż ma to miejsce obecnie, wydatki na zakup zewnętrznej energii elektrycznej zostaną ograniczone o około 95 %” – czytamy w komunikacie.



W wyniku spalania biomasy Mercator Medical (Thailand) pozyskiwać będzie energię cieplną do procesu produkcji rękawic oraz energię elektryczną. Przewiduje się, iż elektrociepłownia biomasowa wraz z posiadaną już farmą fotowoltaiczną zapewnią pokrycie pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną przez zakłady produkcyjne oraz budynek biurowy spółki. Korzystanie z zewnętrznych dostawców energii elektrycznej zostanie zmarginalizowane i ograniczone do przypadków ewentualnych awarii elektrociepłowni lub/i farmy fotowoltaicznej, podkreślono.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews