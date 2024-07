Koleje Mazowieckie podpisały ze Stadler Polska umowę na dostawy 15 pojazdów FLIRT z opcją na dodatkowych 10 jednostek, podały spółki. Wartość umowy wraz z usługą utrzymania to ponad 1,6 mld zł.

„Pojazdy z zamówienia podstawowego będą obsługiwały połączenia na terenie województwa mazowieckiego realizowane na w pełni zmodernizowanej sieci TEN-T – transeuropejskiej sieci transportowej. Realizacja opcji pozwoli na rozwój oferty przewozowej Kolei Mazowieckich poprzez zwiększenie liczby połączeń na trasach: Warszawa – Płock, Warszawa – Otwock i Warszawa – Sochaczew” – czytamy w komunikacie.

Nowe pojazdy dla Kolei Mazowieckich, podobnie jak jednostki z poprzednich zamówień, zostaną wyprodukowane w siedleckim zakładzie Stadler Polska, dodano.

„Cieszę się, że możemy dziś podpisać kolejną umowę z Kolejami Mazowieckimi na dostawy 15 pojazdów FLIRT i wesprzeć naszego klienta w konsekwentnym dążeniu do zapewnienia najwyższej jakości usług przewozowych na Mazowszu. Wliczając umowy podpisane w ubiegłym tygodniu nasz siedlecki zakład ma już zamówienia na 40 pojazdów FLIRT. Zakładając realizację obu umów w pełnym zakresie, wyprodukujemy dla Kolei Mazowieckich w kolejnych latach aż 75 pięcioczłonowych pociągów FLIRT najnowszej generacji” – powiedział członek zarządu Stadlera i wiceprezes wykonawczy dywizji Europa Centralna Philipp Brunner, cytowany w materiale.

Pojazdy FLIRT KM to jednoprzestrzenne, klimatyzowane, wyposażone w urządzenia informacji wizualno-dźwiękowej elektryczne zespoły trakcyjne, poruszające się z prędkością do 160 km/h. We wnętrzu każdego z nich znajduje się 275 miejsc siedzących, a także przestrzeń z wieszakami na rowery oraz półki na większy bagaż. Ezt FLIRT posiadają bezprzewodowy dostęp do Internetu, wewnętrzny i zewnętrzny monitoring, interkom umożliwiający kontakt pasażera z maszynistą w sytuacji awaryjnej, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczoną mobilnością, tj. platformy i mocowania dla wózków inwalidzkich i dziecięcych, toalety z obiegiem zamkniętym przystosowane dla potrzeb tych osób. W wagonie C zintegrowano pętlę indukcyjną. Wysyła ona sygnał elektromagnetyczny do aparatów słuchowych osób niesłyszących, aby udostępnić im dane z systemu informacji pasażerskiej, wymieniono.

Pod koniec czerwca Koleje Mazowieckie podpisały ze Stadlerem umowę ramową na dostawę 50 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu FLIRT wraz z usługą utrzymania. Kontrakt ma wartość 3,2 mld zł. Wraz z umową ramową podpisane zostały dwie pierwsze umowy wykonawcze, wyznaczające rozpoczęcie projektu dostaw kolejnych 25 pociągów FLIRT dla Mazowsza.

