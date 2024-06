Stan kont i subkont osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zwiększył się o 521,7 mld zł w wyniku rocznej waloryzacji składek. To większy wzrost niż w zeszłym roku, kiedy wyniósł on ok. 450 mld zł, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W czerwcu, jak co roku, ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego, wyjaśniono.

„Do waloryzacji ZUS przyjął kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie zapisane na dzień 31 stycznia 2023 r. oraz wskaźniki: 114,87% dla składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, a 109,91 proc. dla środków na subkoncie. Dzięki waloryzacji osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopisano 66,9 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększył się o 126,4 tys. zł. Wpłynie to bezpośrednio na wysokość świadczeń przyszłych emerytów” – czytamy w komunikacie.

Informację o stanie konta ubezpieczonego otrzyma każda osoba urodzona po 1948 r., która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi, a na jej koncie w ZUS została zapisana choćby jedna składka. Można to sprawdzić w systemie PUE ZUS.

