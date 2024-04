T-Mobile Polska otworzył Magenta Experience Center (MEC) – pierwsze tego typu miejsce na mapie Polski, zlokalizowane w warszawskiej galerii Westfield Mokotów, poinformował prezes operatora Andreas Maierhofer.

„Nowe technologie coraz mocniej przenikają do naszej codzienności. W T-Mobile mówimy, że technologie to styl życia – styl, do którego chcemy każdego zachęcić. Dlatego stworzyliśmy unikatowe miejsce, jakim jest Magenta Experience Center, w którym każdy, bez względu na wiek, płeć, czy kompetencje cyfrowe, znajdzie swoje miejsce i będzie mógł być #BLIŻEJ świata T-Mobile” – powiedział Maierhofer, cytowany w komunikacie.

MEC powstało dzięki strategii customer experience. Zbieranie opinii klientów, wdrażanie zmian, które są odpowiedzią na ich potrzeby, to istotne elementy strategii operatora, dodał członek zarządu, dyrektor ds. B2C w T-Mobile Polska Goran Markovic.

Podkreślił, że MEC ma być miejscem spotkań, wspólnej pracy i edukacji, w ramach szerokiej palety planowanych wydarzeń.

„Wszystkim twórczym osobom oferujemy też możliwość nagrania własnego podcastu w specjalnej strefie podcastowej. Jednym słowem – chcemy, aby nasi klienci i wszyscy odwiedzający MEC mogli bardziej doświadczać nowych technologii i możliwości, jakie daje Magenta” – wskazał członek zarządu.

T-Mobile Polska to operator z ponad 12,5 mln klientów. Firma tworzy sieć, dzięki takim rozwiązaniom jak infrastruktura światłowodowa, usługi konwergentne, sieć 5G, serwisy rozrywkowe, rozwiązania chmurowe, data center czy usługi cyberbezpieczeństwa indywidualnego oraz dla biznesu.

Źródło: ISBnews