Text liczy, że od października wróci do wzrostowej tendencji w liczbie klientów. Przewiduje wyjście z ofertą do dużych firm po zakończeniu swojej transformacji do „suite company”, poinformował head of IR firmy Marcin Droba.

„Wrzesień był nadal słaby, ale wierzę, że jest szansa na powrót do wzrostu liczby klientów od początku października. Liczba 'trial’ produktu livechat wzrosła we wrześniu o 10%, kwalifikowane leady wzrosły, notujemy niższy churn w USA, wchodzimy w najlepszy okres sezonowo z lepszą ofertą produktową. Jest to kwartał, gdzie możemy powalczyć o wzrost klientów. Gwarancji nie ma, bo warunki są nadal trudne, ale jak widać, jest kilka światełek w tunelu” – powiedział Droba podczas webinaru.

Na koniec II kwartału roku finansowego liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 36 435. Na koniec września liczba klientów ChatBot wyniosła 2 962, a liczba klientów HelpDesk na koniec okresu wyniosła 1 224.

IR manager firmy Łucja Kaseja wskazała, że trwa transformacja Text z „firmy jednego produktu” przez „multi product company” do „suite company” (dostawca rozwiązań biznesowych zintegrowanych w jednej ofercie).

„Transformacja to nie tylko rebranding, ale kolejne czynności zmierzające ku dostarczaniu pełnej oferty. W IV kw. wprowadzimy global billing, który otworzy pole do poprawy w monetyzowaniu. W I kw. planowane jest wejście 'single trial experience’ i 'shared end-user profile'” – wymieniła Kaseja.

„I to raczej my zaatakujemy dużych konkurentów, niż oni zaatakują nasze pozycje. Niedługo będziemy w stanie w pełni zautomatyzować cały proces obsługi klienta. Duzi gracze mieliby problemy by zaadresować ofertę dla mniejszych firm, które są naszą naturalną grupą odbiorców. Za to my zrobimy duży wysiłek, by mieć ofertę dla dużych firm” – stwierdził Droba.

W jego ocenie, Text byłby już dziś znacznie skuteczniejszy, gdyby nie ograniczenia wynikające z długu technologicznego po stronie klientów i obecnych dostawców infrastruktury.

„Wprowadzamy zmiany w naszej infrastrukturze; spodziewamy się w przyszłym roku certyfikacji SOC2, co otworzyłoby wiele drzwi i jest pożądane przez nasz dział sprzedaży” – zaznaczył head of IR w Text.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu „live chat dla biznesu”. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

Źródło: ISBnews