Esotiq & Henderson ocenia, że marka Henderson jest dla spółki perspektywiczna w kontekście planowanego dużego wzrostu sprzedaży w kanale marketplace i liczy też na pogłębienie współpracy z siecią Rossmann, gdzie ta marka jest dostępna, poinformowała członek zarządu Diana Okular.

„Marka Henderson jest bardzo perspektywiczna, jeśli chodzi o sprzedaż w kanale marketplace’owym i też zaspokaja potrzeby we wszystkich naszych kanałach dystrybucji. Marka jest rozwijana w kierunku kolekcji damskiej i męskiej i tak też pozostanie. Duży nacisk kładziemy na funkcjonalne produkty i produkty bazowe. Współpraca z siecią Rossmann rozwija się i wydaje się, że w najbliższych okresach jeszcze tę współpracę pogłębimy” – powiedziała Okular podczas wideokonferencji.

Podkreśliła, że spółka chce mocniej rozwijać kanał marketplace i m.in. dzięki temu zdobywać nowe rynki za granicą.

„Widzimy duży potencjał w zdobywaniu nowych rynków Europy Zach. poprzez platformy marketplace’owe i zaczęliśmy już to robić. Pracujemy nad wzrostem sprzedaży online nie tylko przez platformy własne, ale też marketplace’y. Mamy nadzieję, że przed nami duży wzrost sprzedaży marketplace’owej. Na dziś udział kanału marketplace w sprzedaży jest jeszcze niewielki. Poprzez marketplace’y wejdziemy na nowe rynki zagraniczne, które są w obszarze naszych zainteresowań, a w pozostałych obszarach niemarketplace’owych będziemy się koncentrować na kluczowych rynkach, czyli Czechy, Słowacja, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria” – powiedziała Okular.

Podkreśliła, że we wrześniu 2024 spółka zakończyła proces integracji z narzędziem Baselinker, które umożliwia podłączenie wielu nowych partnerów marketplace’owych i automatyczne zarządzanie sprzedażą na tych platformach. Równolegle rozpoczęła współpracę z klubami wyprzedażowymi działającymi na wielu rynkach Europy Zachodniej, docierając dzięki temu do nowych odbiorców m.in. z Francji, Niemiec czy Hiszpanii. Kluczowe rynki dla ekspansji poprzez platformy marketplace to np. Niemcy oraz pozostałe kraje Europy Zachodniej.

Z kolei ze słów członek zarządu ds. finansowych Sylwii Nieckarz wynika, że spółka liczy na utrzymanie marży brutto rzędu 68-70% przez kolejne 3-5 lat, czyli na poziomie, jaki też chce utrzymać w III kw. i IV kw. 2024 r.

„Marża, którą osiągnęliśmy, to 68-70% i będziemy dążyć do tego, żeby taka marża była utrzymana. Cały czas szukamy możliwości optymalizacji kosztów i działania, które podejmujemy w skali roku będą widoczne na początku przyszłego roku […] Na pewno mamy ambicje żeby zwiększać sprzedaż, dalej rozwijać się, utrzymać marże na tym poziomie i zoptymalizować koszty” – powiedziała Nieckarz pytana, gdzie spółka widzi siebie za 3-5 lat.

Wcześniej spółka podała, że odnotowała 6,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2024 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 8,34 mln zł wobec 5,26 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wzrosła o 35% r/r do 17,4 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 135,61 mln zł w I poł. 2024 r. wobec 122,21 mln zł rok wcześniej. Marża brutto była na poziomie 69%, o 3 pkt proc. wyżej r/r.

Spółka na koniec czerwca 2024 roku zarządzała siecią 287 salonów, z czego 72 to salony własne, a 215 to sklepy franczyzowe, o łącznej powierzchni 17 945 m2.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

Źródło: ISBnews