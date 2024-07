Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 24-28 czerwca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Finansowanie świadczeń: Do wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) trafiło blisko 1,25 mld zł na finansowanie świadczeń ponalimitowych, podało Ministerstwo Zdrowia. Rozliczenie powinno nastąpić do końca czerwca br.

Składka zdrowotna: Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, złożony przez klub parlamentarny Polska 2050 i zakładający obniżkę składki zdrowotnej oznaczałby ubytek 15 mld zł rocznie we wpływach do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu. Ubytek ten miałby być rekompensowany dotacją z budżetu państwa.

Składka zdrowotna: Zarówno rządowa propozycja obniżenia składki zdrowotnej, jak i propozycja przedstawiona przez Ryszarda Petru (Polska 2050) jest dla Lewicy nie do zaakceptowania, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica). Zadeklarowała otwartość do rozmów i zapowiedziała, że Lewica przedstawi własną propozycję w tym zakresie.

Składka zdrowotna: Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) planuje złożenie własnego projektu dot. obniżenia składki zdrowotnej, poinformował rzecznik PSL Miłosz Motyka.

Składka zdrowotna: Prywatna opieka medyczna: Z prywatnej opieki medycznej woli korzystać 36% Polaków, natomiast usługi finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) preferuje 17% zapytanych, wynika z raportu enel-med. Na łączenie usług NFZ z prywatnymi wizytami decyduje się 34% badanych.

Finansowanie świadczeń: W ochronie zdrowia może zabraknąć nawet 158,9 mld zł w ciągu najbliższych 3 lat, wynika z raportu, do którego dotarł Business Insider Polska.

Składka zdrowotna: Polska 2050 planuje złożenie w tym tygodniu poselskiego projektu ustawy obniżającej składkę zdrowotną, zapowiedział Ryszard Petru z Polska 2050 – przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

eGabinet: Zamierza wprowadzić dla swoich klientów chatbota opartego na AI i ML, który ma wspierać personel medyczny w codziennej pracy. Chatbot będzie szczególnie pomocny lekarzom w przeprowadzaniu wywiadów lekarskich i właściwym diagnozowaniu pacjentów. Dodatkowo od początku roku liczba lekarzy korzystających z oprogramowania eGabinet wzrosła o 50%, a sam wolumen obsłużonych wizyt zanotował wzrost na poziomie 100%.

Cyfryzacja: Polska jest na 6. miejscu w UE pod względem dostępu obywateli do elektronicznej dokumentacji medycznej i na równi ze średnią unijną w ocenie przyjazności rządowych aplikacji mobilnych. Jak wskazują eksperci Red Hat, do osiągnięcia celów programu „Droga ku cyfrowej dekadzie 2030” konieczne są jednak dalsze inwestycje w cyfryzację sektora publicznego.

Obawy o zdrowie: Na trzeciej pozycji w rankingu lęków i obaw Polaków jest choroba i utrata własnego zdrowia – 40,4%, wynika z badania przeprowadzonego przez UCE Research i platformę ePsycholodzy.pl. Pół roku temu taką obawę podało 38,8% badanych. Tym razem dopiero na czwartym miejscu jest strach przed inflacją i stratą wartości pieniądza – 37,3%, poprzednio wskazywany przez 37,8% ankietowanych.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Celon Pharma: Tang Capital Partners pokrył objęte 2,7 mln akcji serii E spółki Celon Pharma wkładem pieniężnym w kwocie 40,5 mln zł, podał Celon Pharma. Wpod koniec maja Celon Pharma podał, że zawarł umowy dotyczące współpracy z Tang Capital w celu utworzenia Novohale Therapeutics, LLC i dalszego rozwoju leku Falkieri poprzez realizację globalnego badania klinicznego III fazy w leczeniu depresji dwubiegunowej. W ramach umowy Tang Capital miał zainwestować w Celon Pharma 40,5 mln zł poprzez objęcie 2,7 mln akcji.

KarmaCheck: Pozyskała 45 mln USD (180 mln zł) w rundzie finansowania serii B, prowadzonej przez Parameter Ventures, z udziałem PruVen Capital, Velvet Sea Ventures, GC1 Ventures, NextView Ventures oraz partycypacją pro-rata funduszu RKKVC, podał fundusz RKKVC. Firma wykorzysta te środki do przyspieszenia rozwoju swojej platformy technologicznej, ekspansji produktowej na nowe segmenty i zwiększenia swojego obecnego udziału na rynku medycznym.

YouNick Mint: Fundusz VC od 12 lat inwestujący w projekty deep tech w sektorach Healthcare i Industry 4.0 z wielokrotnym zyskiem sprzedał swoje udziały w spółkach Heart Sense i Heart Guard, podał fundusz.

Medicalgorithmics: Zawarł z funduszem BioFund Capital Management – największym akcjonariuszem spółki – umowę o utworzeniu linii pożyczkowej o wartości do 3 mln USD, podała spółka. Umowa zwiększa komfort spółki w realizacji strategii na lata 2023-2026 i poszerza jej możliwości rozwoju, przy czym obecnie Medicalgorithmics nie planuje korzystać z linii, finansując działalność ze środków własnych i przepływów operacyjnych.

Synthaverse: Rada nadzorcza powołała zarząd w niezmienionym składzie na nową wspólną kadencję, która trwać będzie przez 4 lata, podała spółka. W skład zarządu wchodzą Mieczysław Starkowicz jako prezes i Jakub Winkler jako członek zarządu.

Smartlink Partners: Fundusz z ekosystemu JR Holding dołącza do medtechu Doctor.One, angażując 0,5 mln euro pożyczki konwertowalnej (CLA), podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Healthcare Investment Hub: Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i PFR Ventures uruchomiły nowy program Healthcare Investment Hub, którego celem jest wspieranie startupów z sektorów Healthtech, Medtech i Biotech w zdobywaniu wiedzy i budowaniu relacji z europejskimi, specjalistycznymi funduszami venture capital, podał PFR. W program zaangażowały się fundusze, takie jak: 415C, heal.capital, HealthCap, Karista i Sofinnova Partners, oraz topowe firmy i instytucje działające na rzecz rozwoju innowacji zdrowotnych, podkreślono. Rekrutacja do programu potrwa do 2 sierpnia.

Medinice: Otrzymało podpisaną umowę dotyczącą prowadzenia badania klinicznego systemu CoolCryo, mającego na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności systemu. Badanie będzie prowadzone w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Mabion: Podpisał z Novavax kolejne rozszerzenie zakresu usług umowy produkcyjnej w postaci SOW#11 (ang. Statement of Work), dotyczące opracowania przez Mabion nowej metody analitycznej produktu rozwijanego przez Novavax – szczepionki połączonej przeciw grypie i COVID, podała spółka.

Scope Fluidics: Ocenia, że produkt rozwijany w ramach projektu DSC001, umożliwiający profilaktykę oraz diagnostykę osób z grupy ryzyka wystąpienia udaru, ma „bardzo duże” szanse rynkowe i realną możliwość komercjalizacji w transakcji M&A, poinformował wiceprezes Marcin Izydorzak. Spółka jest otwarta na różne źródła finansowania projektu, w tym granty. Z kolei dwa najważniejsze obszary planowanej certyfikacji to Europa i USA.

Medicalgorithmics: Otrzymał zgodę Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) na stosowanie w USA nowej platformy chmurowej do diagnostyki arytmii DeepRhythm Platform (DRP), podała spółka. Zgoda FDA umożliwia komercyjne wdrożenie nowego rozwiązania u klientów na rynku amerykańskim.

PZU: Pod koniec czerwca PZU Zdrowie oddało do użytku pacjentów nowe, wielospecjalistyczne centrum medyczne zlokalizowane przy ul. Myśliborskiej 51, na warszawskiej Białołęce. To pierwsza inwestycja operatora medycznego w tej dzielnicy. Obecnie w stolicy działa 15 własnych centrów medycznych PZU Zdrowie, a także ponad 160 placówek partnerskich i 14 punktów diagnostyki laboratoryjnej. Centrum Medyczne PZU Zdrowie Warszawa Myśliborska zlokalizowane jest na pierwszym piętrze kameralnego budynku biurowo-handlowego, usytuowanego w niedużej odległości od mostu północnego przy ul. Myśliborskiej 51 w Warszawie. Nowa placówka to ponad 730 m2 powierzchni na piętrze budynku biurowo-handlowego, gdzie mieści się 15 gabinetów, w tym: 10 konsultacyjnych, 3 zabiegowe i 2 pracownie USG.

Danone: Grupa wprowadziła do oferty jogurt pitny Danacol i suplement diety Danacol Plus, które dzięki zawartości steroli roślinnych obniżają poziom cholesterolu we krwi. 67% Polaków powyżej 20 r.ż. zmaga się z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi, a – jak wskazują eksperci – jest to jeden z głównych czynników zwiększających ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, podano w komunikacie.

Selvita: Selvita Inc. otrzymała zlecenie w ramach rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy objętej ramową umową świadczenia usług z 15 września 2023 roku, zawartej z jedną z największych firm biofarmaceutycznych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Przedmiotem Zlecenia, które będzie realizowane od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, jest wsparcie programów badawczych klienta w zakresie chemii syntetycznej i medycznej w obszarze odkrywania nowych leków. Łączna szacunkowa wartość zlecenia wynosi 3,1 mln USD.

Źródło: ISBnews