Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 29 lipca-2 sierpnia.

RYNEK BANKOWY

Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 456,53 mld zł w czerwcu 2024 r., co oznacza wzrost o 0,1% m/m i o 2,5% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Wyniki finansowe: Zysk netto sektora bankowego wyniósł mld zł 20,01 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. i zwiększył się o 28% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po maju br. zysk netto sektora wynosił 17,32 mld zł.

Akcja kredytowa: Banki przyznały mikroprzedsiębiorstwom o 0,5% więcej r/r kredytów na wartość wyższą o 3,8% r/r w I połowie 2024 roku, wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jedynie w segmencie kredytów obrotowych wzrosła zarówno liczba (+1,9%), jak i wartość (+3,1%) udzielonych kredytów. Z perspektywy branż w minionym półroczu wyróżniają się firmy usługowe, których finansowanie wzrosło w ujęciu liczbowym o 3,1%, a w wartościowym nawet o 10,6%.

Akcja kredytowa: Kredyty korporacyjne w polskim sektorze bankowym wzrosną o 4,8% r/r w 2024 r. i o 5,8% w 2025 r., po spadku o 0,7% w ub.r., wynika z prognoz analityków mBanku.

Euro: Poparcie dla wprowadzenia euro wyniosło wśród bankowców 32% i było o 17 pkt proc. niższe niż rok wcześniej, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

Wskaźniki referencyjne: Decyzja w sprawie nowego wskaźnika referencyjnego, który zastąpi WIBOR zapadnie w najbliższych tygodniach, zapowiedział prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

Kredyty CHF: Banki zawarły dotychczas ponad 100 tys. ugód z posiadaczami kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek. Przypomniał, że w Ministerstwie Sprawiedliwości toczą się prace dotyczące tzw. ustawy frankowej.

WIBOR: W sądach toczyły się 1111 spraw z pozwów, w których kwestionowano legalność WIBOR na koniec maja, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek. Dotychczas zapadły 24 prawomocne rozstrzygnięcia, z których żadne nie jest niekorzystne dla banków.

InfoDOK: Wykorzystując cudzą tożsamość, próbowano wyłudzić 3,23 tys. kredytów na łączną kwotę 82,9 mln zł w II kw. 2024 r., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 58. edycji raportu InfoDOK. Statystycznie codziennie dokonywano 35 prób. Najwięcej takich przypadków zdarzyło się w województwach dolnośląskim, śląskim oraz mazowieckim.

Cyberbezpieczeństwo: Zdaniem jednej trzeciej badanych (35%) klienci banków dobrze oceniają swoją wiedzę dotyczącą cyberbezpieczeństwa, 62% twierdzi, że klienci słabo oceniają swoją wiedzę w tym zakresie, a 3%, że bardzo słabo, wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich.

Prognozy: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,30 zł na koniec sierpnia 2024 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 3,99 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,44 zł.

Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 24% w lipcu br. z 17% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten wzrósł odpowiednio do 9% z 6%.

Akcja kredytowa: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 52% w lipcu br. z 50% przed miesiącem, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie spadł odpowiednio do 56% z 61%.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 8 pkt m/m do 28,4 pkt w lipcu 2024 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Regulacje: Rząd planuje przyjąć w IV kw. br. projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Celem nowelizacji jest m.in. zwiększenie niektórych uprawnień BFG w celu usprawnienia realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przymusowej restrukturyzacji.

RYNEK KAPITAŁOWY

Fundusze inwestycyjne: Osiągnęły w 2023 r. wynik z operacji w kwocie 34,4 mld zł (wobec straty w wysokości 6,3 mld zł rok wcześniej). Aktywa wyniosły 357,6 zł (wzrost o 19,4% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 34,77 mln zł w gotówce, podał ZUS.

ESG: ESG stanowi istotny element w ramach transakcji M&A w ocenie 80% inwestorów; z kolei ponad połowa z nich planuje przeprowadzać badanie ESG due diligence w odniesieniu do większości planowanych transakcji w ciągu najbliższych 24 miesięcy, wynika z raportu KPMG.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Sytuacja finansowa Polaków: Polacy w wieku 18-35 lat najbardziej obawiają się braku pieniędzy – wskazuje tak 47,4%, wynika z raportu UCE Research i Risify. Spośród blisko 40 czynników w TOP5 obaw znalazły się wyłącznie lęki ze sfery finansowej: obawy o wzrost kosztów życia – 27%, o utratę pracy lub możliwości zarobkowania – 24%, rosnące ceny w sklepach – 23,9%, a także o wysokie podatki – 23,6%.

Zaległości: Spośród 10,8 tys. konsumentów, którzy zbankrutowali w I poł. 2024 r., 6,9 tys. (64%) było wpisanych do Krajowego Rejestru Długów (KRD) i mieli oni łącznie prawie 20,8 tys. zobowiązań na kwotę 305,3 mln zł, wynika z danych KRD. Niemal połowa bankrutów (47,7%) była wpisana do KRD na trzy lata przed ogłoszeniem upadłości, 62% na trzy miesiące wcześniej, a w momencie jej ustanowienia w rejestrze widniało 64% bankrutów, co pokazuje, że wierzyciele mieli szansę uniknąć znacznej części strat.

Cashback: Miejscem najbardziej kojarzonym z usługą cashback jest sieć sklepów Żabka (33%), wynika z najnowszych wyników badania Fundacji Polska Bezgotówkowa. Z usługi wypłaty gotówki przy okazji płacenia kartą za codzienne zakupy można skorzystać w ponad 279 tys. placówek handlowych w całej Polsce.

Zaległości: Długi przedsiębiorstw notowane w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) wynoszą niemal 10 mld zł. Największą część tej kwoty zalegają firmy z województwa mazowieckiego – na koncie 550 tys. firm widnieje 2,3 mld zł do spłaty. Drudzy na liście znaleźli się przedsiębiorcy ze Śląska, 308 tys. z nich ma 1,2 mld zł na minusie. Najbardziej zadłużoną trójkę zamyka 297 tys. wielkopolskich firm z nieopłaconymi zobowiązaniami na nieco ponad 1 mld zł, wynika rankingu Rzetelnej Firmy opracowanego we współpracy z KRD.

Zaległości: Zaległe zadłużenie producentów napojów spadło o 29% r/r i wynosiło nieco ponad 21 mln zł na koniec maja 2024 r.; z kolei zaległości branży lodziarskiej spadły o ponad 17% r/r do niespełna 4,5 mln zł, wynika z danych BIG InfoMonitor.

Cyberbezpieczeństwo: 35% firm z sektora MŚP boi się kradzieży danych osobowych swoich pracowników, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Główne powody tych obaw to świadomość częstych ataków cyberprzestępców, dla których przedsiębiorstwa są atrakcyjnym celem oraz przetwarzanie dużej ilości danych.

Zmiany regulacyjne dla biznesu: Wśród najważniejszych, pozytywnych lub neutralnych zmian dla prowadzących biznes w Polsce w II kw. br. autorzy Barometru TMF Group wymieniają m.in. plan podwyższenia kwoty wolnej od podatku. 9 maja br. projekt zmieniający ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych skierowany został do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Projekt ma na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych obywateli poprzez podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 tys. złotych. Zmiana miałaby wejść w życie od 2025 roku. Ponadto wskazano wakacje składkowe dla przedsiębiorców, które mają zacząć obowiązywać od 1 listopada tego roku. Zmiana dotyczy mikro przedsiębiorców, wpisanych do CEiDG, którzy ubezpieczają do 10 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro. Kolejnym pozytywem jest ICAP – forma ograniczenia ryzyka podatkowego. ICAP jest dobrowolną formą oceny ryzyka działalności podatnika i procesu zapewnienia zgodności w obszarze podatków we współpracy z organami podatkowymi w danym kraju. Za zmianę „wymagającą” TMF uważa m.in. sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju, która wprowadza szereg obowiązków raportowych wymuszających duże nakłady pracy w jednostkach objętych tym obowiązkiem. To z kolei generuje i będzie generowało w kolejnych latach znaczne nakłady finansowe i pracownicze.

ROZWÓJ BIZNESÓW

VeloBank: Do zarządu Alior Banku dołączył Tomasz Kubiak, który objął funkcję CFO, podał bank. Jednocześnie wraz z finalizacją transakcji przejęcia VeloBanku przez EBOR, IFC i Cerberus, powołana została nowa rada nadzorcza, której przewodniczącym został Jakub Papierski.

Alior Bank: Rozważa emisję obligacji pod wymóg MREL w II połowie 2024 roku wielkości 300-500 mln zł, poinformował wiceprezes banku Tomasz Miklas na konferencji.

Alior Bank: Obserwuje stały napływ nowych pozwów dotyczących sankcji kredytu darmowego, obecnie toczy się z tego tytułu 1,7 tys postępowań, poinformował wiceprezes Tomasz Miklas.

Alior Bank: Szacuje, że poziom NPL na przełomie 2025 i 2026 roku ustabilizuje się w okolicach 5%, poinformował wiceprezes Tomasz Miklas.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na dzień 31 lipca br. wyniosła 5 734,8 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 565 mln zł.

Alior Bank: Spodziewa się, że koszty ryzyka Grupy będą na poziomie ok. 0,65% w 2024 r. (wobec 0,46% w I kw. br.), podał bank.

Alior Bank: Odnotował 585,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 506,07 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Alior Bank: Rada nadzorcza Alior Banku zdecydowała o powołaniu w skład zarządu banku trzyletniej VI kadencji wspólnej, która rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2024 r. Piotra Żabskiego na stanowisko wiceprezesa od 1 stycznia 2025 r. i jednocześnie na stanowisko prezesa pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tejże zgody, podał bank. Powierzyła mu również mu ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2025 r. kierowanie pracami zarządu do czasu uzyskania zgody KNF na powołanie go na stanowisko prezesa.

VeloBank: Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) podpisał ostateczną umowę sprzedaży 100% akcji VeloBanku na rzecz Promontoria Holding 418 B.V., który pośrednio należy do funduszy Cerberus Capital Management, L.P., Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation (część Grupy Banku Światowego), podał Fundusz. Sprzedaż banku oznacza zakończenie trwającego blisko dwa lata procesu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank oraz wywiązanie się ze zobowiązań wobec Komisji Europejskiej.

mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,601 mln na 31 lipca 2024 r., co oznacza wzrost o 21% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 24 tys.

mBank: Ma 107 pozwów kwestionujących stosowanie WIBOR, ale dotychczasowe rozstrzygnięcia sądowe są korzystne dla banku, poinformował wiceprezes Marek Lusztyn.

mBank: Planuje emisje pod wymogi MREL o wartości 300-500 mln euro w II poł 2024 r., zapowiedział wiceprezes Marek Lusztyn.

mBank: Szacuje, że po dobrym I półroczu br. koszty ryzyka wyniosą 60 pb w 2024 r., poinformował wiceprezes Marek Lusztyn.

Bank Pekao: Ujmie rezerwę na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w CHF w kwocie 243 mln zł brutto w skonsolidowanych wynikach za I poł. 2024 roku, podał bank. Ponadto bank zmieni zasady rachunkowości ryzyka związanego z kredytami w CHF – co skutkuje pozytywnym wpływem na kapitały Grupy ok. 87 mln zł i obniżeniem portfela kredytów NPL o ok. 2,0 mld zł – oraz zasady rachunkowości w zw. z należnościami Idea Banku – co skutkuje obniżeniem wartości portfela NPL o ok. 0,7 mld zł, bez wpływu na poziom kapitałów oraz wyniki Grupy, podano.

mBank: Łączna liczba ugód zawartych przez mBank z klientami frankowymi wyniosła 17 016 według stanu na 30 czerwca br. wobec 13 321 ugód zawartych na koniec 2023 r., podał bank.

mBank: Odnotował 421,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 15,48 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

PragmaGO: Przydzieliła 350 tys. obligacji serii C5 o łącznej wartości 35 mln zł, podała spółka. Na obligacje zapisy złożyło 1490 inwestorów, stopa redukcji wyniosła 64,1%.

Skarbiec TFI: Przejął fundusz parasolowy BPS FIO, w którego skład wchodzą cztery subfundusze: BPS FIO Konserwatywny, BPS FIO Obligacji, BPS FIO Stabilnego Wzrostu, BPS FIO Akcji. Według stanu na 30 czerwca 2024 roku, w subfunduszach BPS FIO zgromadzone były aktywa o wartości ponad 130 mln zł, podała spółka.

GPW: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ustalił planowaną datę produkcyjnego uruchomienia nowego systemu transakcyjnego GPW WATS na 10 listopada 2025 roku, podała giełda.

Bank Millennium: Nie wypłaci dywidendy za bieżący rok, ale podtrzymuje gotowość do jej wypłaty w następnych latach, zadeklarował prezes Joao Bras Jorge.

Bank Millennium: Jest otwarty na zawieranie ugód z klientami frankowymi i postawił sobie za cel 1 tys. ugód kwartalnie, zapowiedział wiceprezes banku Fernando Bicho.

Bank Millennium: Spodziewa się utrzymania średnich kosztów ryzyka dla wszystkich kredytów na poziomie 50 pb w najbliższych kwartałach, zapowiedział prezes Joao Bras Jorge.

Bank Millennium: Odnotował 228,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 105,77 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Quercus TFI: Według wstępnych szacunków, na koniec lipca 2024 r. DI Xelion posiadał 4,7 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,7 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami, poinformował prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.

JR Holding ASI: Zmienił nazwę na JRH Alternatywna Spółka Inwestycyjna (JRH ASI), podała spółka.

Grupa Uniqa: Zamknęła rok 2023 składką przypisaną brutto w wysokości ponad 1 mld euro w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Silnym filarem obszaru są rozwiązania pracownicze dla firm, które przyniosły ponad 200 mln euro składki. Oprócz tradycyjnych produktów ubezpieczeniowych dla klientów korporacyjnych, Uniqa oferuje także rozwiązania affinity. Są to produkty ubezpieczeniowe, które klienci korporacyjni mogą oferować swoim klientom końcowym, jako uzupełnienie podstawowej oferty produktowej.

KPMG: Do zespołu doradców Działu Usług Finansowych na stanowisko Partner Associate, jako Szef Grupy Aktuarialnej w KPMG w Polsce, dołączył Tomasz Dąbkowski. Będzie realizować i wspierać doradczo projekty związane z sektorem ubezpieczeń oraz budować interdyscyplinarne zespoły kompetencyjne na styku aktuariatu, ubezpieczeń i technologii ubezpieczeniowych.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

mBank: Ma w planach dwa większe wdrożenia produktów inwestycyjno-emerytalnych: cyfrowego plannera, który ma być udostępniony jeszcze w sezonie letnim, a także IKE i IKZE oparte o fundusze cyklu życia z bankowego TFI, poinformował ISBtech dyrektor departamentu inwestycji w mBanku Kamil Figlarek.

mBank: Udzielił finansowania na projekty OZE o wartości przekraczającej 500 mln zł w I poł. 2024 r., podał bank. mBank po raz kolejny zwiększył limit finansowania OZE – udostępni firmom 6,4 mld zł na budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

BGK: Anwim zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytu na kwotę 32 256 000 USD, z 3- letnim okresem kredytowania, podała spółka. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie zakupu paliwa przeznaczonego na tworzenie i utrzymanie zapasów obowiązkowych.

PayPo: Dzięki zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, może planować „szerzej zakrojony rozwój” i już wkrótce udostępni nowe produkty płatnicze, które mają „zrewolucjonizować” sposób płacenia za zakupy, poinformował założyciel i CEO PayPo Radosław Nawrocki.

Bank Pekao i Santander BP: Konsorcjum składające się z Banku Pekao (agent kredytu) i Santander Bank Polska (agent rachunków i agent zabezpieczeń) przyznało AFI Europe i Echo Investment kredyt budowlano-inwestycyjny na budynek Office House w Warszawie w wysokości 103,4 mln euro i 20 mln zł kredytu obrotowego VAT. Pierwszy etap wielofunkcyjnego projektu Towarowa 22 będzie gotowy wiosną 2025 r.

Provident Polska: Odebrał ponad 150 hybrydowych crossoverów Yaris Cross, co stanowi pierwszy etap realizacji zamówienia na ponad 220 egzemplarzy tego modelu. Decyzja o wyborze Yarisa Cross została podjęta ze względu na oszczędny napęd hybrydowy, kompaktowe nadwozie oraz podwyższone zawieszenie.

Bank Millennium: Rozszerzył katalog usługi Kody i doładowania – udostępnił klientom możliwość zakupu abonamentu w Netflix i Steam oraz kart podarunkowych Amazon. Transakcje realizujemy w aplikacji bankowej, bez podawania adresów e-mail, danych karty płatniczej itp.

PragmaGO i Przelewy24: Przelewy24 – największy operator płatności online w Polsce – wprowadza do oferty nowy produkt PragmaGO x Przelewy24 Finance. To innowacyjne finansowanie w modelu Merchant Cash Advance, które daje przedsiębiorcom działającym w branży e-commerce dostęp do kapitału obrotowego. Z usługi mogą skorzystać sklepy internetowe, które udostępniają płatności serwisu Przelewy24 swoim klientom. PragmaGO x Przelewy24 Finance to finansowanie o wartości od 3 tys. do nawet 150 tys. zł, w półtorej minuty, w 100% online.

Klarna: Firma, znana dotąd z usług „kup teraz, zapłać później”, rozwija się w kierunku kompleksowej platformy zakupowej z możliwością promocji marek. Nowe rozwiązania reklamowe będą dostępne dla dużych i małych sprzedawców detalicznych, którzy poszukują wsparcia w ekspansji swojego biznesu.

Bank Pekao: Rozpoczął ogólnopolską kampanię marketingową w internecie promującą aplikację mobilną PeoPay. Od początku istnienia aplikacja Pekao odnotowała wzrost średniej miesięcznej liczby transakcji na jednego aktywnego klienta o 1545% Do tego w najaktywniejszy dzień użytkownicy PeoPay w minutę wykonywali 7,5 tys. logowań oraz 3,85 tys. transakcji.

VeloBank: Oferuje promocyjne oprocentowanie na Lokatach na Nowe Środki – do 5% w skali roku – i Elastycznym Koncie Oszczędnościowym do 7% w skali roku dla nowych środków. W przypadku Lokaty na Nowe Środki promocyjne oprocentowanie 5% dotyczy lokaty 6-miesięcznej (dla 3-miesięcznej – 4,8%, dla 12 miesięcznej 4,6%). W przypadku Elastycznego Konta Oszczędnościowego oprocentowanie w skali roku dla nowych środków przez 3 miesiące wynosi 6,3% dla nowych środków do 400 tys. zł albo 7% dla nowych środków do 100 tys. zł i 6,3% dla nowych środków dla nadwyżki od 100 tys. zł do 400 tys. zł dla nowego klienta, który otworzy Elastyczne Konto Oszczędnościowe za pośrednictwem kanałów zdalnych lub wniosku na stronie WWW. Oferta potrwa do 8 sierpnia.

EFL: Podpisał umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 500 mln zł. Jest to czwarta umowa kredytowa pomiędzy EFL a BGK. Po uruchomieniu środków z obecnej umowy, łączne pozyskane od BGK finansowanie wynosi 1,35 mld zł. Środki z nowego kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem leasingu mogą być pojazdy z napędem tradycyjnym, hybrydowym i elektrycznym w tym samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy oraz przyczepy, ciągniki rolnicze oraz maszyny i urządzenia. Umowa została podpisana na okres 4 lat.

