Podmiot powiązany spółki Cerberus Capital Management, L.P. („Cerberus”), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa („IFC”, organizacja należąca do Grupy Banku Światowego) ogłosiły dziś pomyślną realizację transakcji nabycia 100% akcji VeloBanku od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód od właściwych organów nadzoru. Transakcja kończy otwarty, przejrzysty, niedyskryminujący i konkurencyjny proces sprzedaży prowadzony od 2023 roku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Podpisanie umowy otwiera przed VeloBankiem nowe możliwości rozwoju we wszystkich liniach biznesowych, dzięki dokapitalizowaniu go przez nowych właścicieli kwotą 687 mln zł oraz zniesieniu statusu banku pomostowego i związanych z tym ograniczeń nałożonych przez Komisję Europejską.

Sprzedaż Banku w żaden sposób nie wpłynie na sytuację klientów ani ich obsługę. Środki zgromadzone w VeloBanku będą w dalszym ciągu pod ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na takich samych zasadach jak środki zdeponowane w innych bankach, objętych obowiązującym w Polsce systemem gwarantowania depozytów pieniężnych.

– Bardzo się cieszymy, że możemy zainwestować w VeloBank i wesprzeć jego udział w dynamicznie rozwijającym się polskim rynku bankowym – skomentował Charles Dunlap, Starszy Dyrektor Zarządzający Cerberusa. – Jesteśmy niezwykle dumni z banku i jego utalentowanych pracowników, zwłaszcza z ich dążenia do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych i produktów finansowych zorientowanych na klienta. Żywimy przekonanie, że VeloBank ma wszelkie zadatki, by wykorzystać swoje dotychczasowe sukcesy i zająć pozycję czołowego banku obsługującego społeczność polskich klientów detalicznych i biznesowych.

W ramach procesu przejmowania kontroli nad bankiem, 1 sierpnia 2024 r. została powołana nowa Rada Nadzorcza. W jej skład weszli eksperci dysponujący wieloletnim doświadczeniem w branży finansowej.

– Mam ten przywilej, że mogę uczestniczyć w najciekawszym projekcie bankowym na polskim rynku. Unikalne kompetencje funduszu Cerberus jako podmiotu specjalizującego się w instytucjach finansowych wraz z zaangażowaniem i siłą EBOR oraz IFC, oznaczają bezprecedensowe wsparcie dla przyszłości VeloBanku. Jestem przekonany, że nowa Rada Nadzorcza będzie dobrym partnerem dla VeloTeamu, dostarczając inspiracji i wsparcia w przyszłym wzroście i rozwoju banku – stwierdził Jakub Papierski, Przewodniczący Rady Nadzorczej VeloBanku.

W wyniku transakcji nastąpi wzmocnienie finansowych i operacyjnych fundamentów VeloBanku, co umożliwi jego dynamiczny rozwój w najbliższych latach w oparciu o dotychczasowe wyniki wypracowane we wszystkich liniach biznesowych. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat podjęte zostało wiele strategicznych inicjatyw mających na celu zaoferowanie klientom efektywnych cyfrowych procesów obsługi, poszerzenie oferty produktowej oraz zmianę procedur udzielania kredytów. Od początku istnienia VeloBanku pozyskał on blisko 300 tys. nowych klientów, a od początku 2023 r. salda depozytów wzrosły o 16 mld zł. Od października 2022 r. sprzedaż kredytów osobom fizycznym wzrosła czterokrotnie. W tym samym okresie z powodzeniem wznowiona została sprzedaż kredytów hipotecznych oraz nastąpił dynamiczny rozwój oferty bancassurance, co przełożyło się na istotny stabilny wzrost przychodów z prowizji. Bank odbudował także ofertę dla przedsiębiorstw oraz w obszarze bankowości prywatnej.

– Zespół VeloBanku z powodzeniem zakończył jeden z najtrudniejszych procesów przymusowej restrukturyzacji w historii europejskiej bankowości, który został przeprowadzony z zachowaniem najwyższych standardów oraz w zgodzie z literą prawa unijnego. Sprzedaż VeloBanku była warunkiem koniecznym i niezbędnym do zakończenia procedury przymusowej restrukturyzacji, przyjętej, by zapewnić stabilność całego sektora bankowego. Jednocześnie transakcja ta wysłała pozytywny sygnał świadczący o bezpieczeństwie polskiego sektora finansowego – zaznaczył Adam Marciniak, Prezes Zarządu VeloBanku, dodając: – Jako VeloBank dążymy do systematycznego budowania coraz silniejszej pozycji na polskim rynku. Poprzez ambitne wdrożenia nowych rozwiązań będziemy wspierać rozwój zarówno naszych klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Będziemy również dążyć do zwiększania innowacyjności nie tylko w sektorze finansowym, ale w całej polskiej gospodarce.

Francis Malige, dyrektor zarządzający EBOR ds. instytucji finansowych, powiedział: – Jesteśmy bardzo zadowoleni z pomyślnego zamknięcia procesu inwestycji w VeloBank. Inwestycja ta wyznacza nowy początek, a zarazem wieńczy długą i złożoną procedurę przymusowej restrukturyzacji. Z niecierpliwością wypatrujemy teraz nowego etapu w rozwoju VeloBanku i cieszymy się na myśl o współpracy z naszymi współinwestorami i partnerami, która przełoży się na dalszy wzrost banku i rozwój akcji kredytowej na rzecz gospodarki w Polsce.

– Cieszymy się, że możemy wnieść kapitał oraz globalną wiedzę IFC do tej ważnej transakcji, znakomicie wpisującej się w nasz strategiczny cel dywersyfikacji opcji finansowania dla polskiej gospodarki – stwierdził Ary Naïm, Kierownik Krajowy ds. Polski Grupy Banku Światowego i Kierownik IFC na Europę Środkową i Południową. – Z niecierpliwością wyczekujemy możliwości współdziałania z naszymi partnerami i kierownictwem VeloBanku, by osiągnąć ten cel, skupiając się przy tym na finansowaniu projektów cyfrowych i proekologicznych.

